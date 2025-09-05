Το Ισραήλ χτύπησε πολυώροφο κτίριο στη Γάζα- Κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργoς

Ισοπεδώθηκε το Mushtaha Tower

Πηγή: Φωτογραφίες και βίντεο AP
Ο στρατός του Ισραήλ έπληξε ένα πολυώροφο κτίριο στη Γάζα, με την αιτιολογία ότι χρησιμοποιείται από τη Χαμάς. Εικόνες δείχνουν το κτίριο να καταρρέει σαν χάρτινος πύργος σε σύννεφο σκόνης και καπνού. 

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε πολυώροφο κτήριο που χρησιμοποιείται, όπως υποστήριξε, από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς στην πόλη της Γάζας, αφότου το Ισραήλ είπε ότι ετοιμάζεται να καταλάβει την πόλη.

Το Ισραήλ χτύπησε πολυώροφο κτίριο στη Γάζα- Κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργoς

«Στο εσωτερικό του κτιρίου, η Χαμάς εγκατέστησε υποδομές προκειμένου να ετοιμάσει και να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον των στρατιωτών του ισραηλινού στρατού στην περιοχή», ανέφερε σχετική ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Το κτίριο που ισοπεδώθηκε είναι το Al-Mushtaha Tower, από τα υψηλότερα της Γάζας.

Πριν από την επίθεση «ελήφθησαν προληπτικά μέτρα προκειμένου να περιοριστούν οι βλάβες στους αμάχους, κυρίως προηγούμενες προειδοποιήσεις στον πληθυσμό, χρήση πυρομαχικών ακριβείας, αεροπορική επιτήρηση και πληροφορίες μυστικών υπηρεσιών», προστίθεται στην ανακοίνωση του στρατού του Ισραήλ.

Το κτίριο βρίσκεται σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή της πόλης της Γάζας, και κατέρρευσε δίπλα σε σκηνές εκτοπισμένων Παλαιστινίων που ειδοποιήθηκαν να τις εγκαταλείψουν. Σύμφωνα με το Al Jazeera, αρκετοί άμαχοι που τραυματίστηκαν μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη.

ΓΑΖΑ
 |
ΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΙΣΡΑΗΛ
 |
ΕΠΙΘΕΣΗ
