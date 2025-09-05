Το Ισραήλ χτύπησε πολυώροφο κτίριο στη Γάζα- Κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργoς

Ο στρατός του Ισραήλ έπληξε ένα πολυώροφο κτίριο στη Γάζα, με την αιτιολογία ότι χρησιμοποιείται από τη Χαμάς. Εικόνες δείχνουν το κτίριο να καταρρέει σαν χάρτινος πύργος σε σύννεφο σκόνης και καπνού.

The moment Israeli fighter jets showered the Mushtaha Tower in Gaza City with missiles this afternoon, reducing it to rubble and displacing hundreds of its residents as well as many others who had sought refuge nearby. pic.twitter.com/6d1Ip3FU1X — Quds News Network (@QudsNen) September 5, 2025

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε πολυώροφο κτήριο που χρησιμοποιείται, όπως υποστήριξε, από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς στην πόλη της Γάζας, αφότου το Ισραήλ είπε ότι ετοιμάζεται να καταλάβει την πόλη.

«Στο εσωτερικό του κτιρίου, η Χαμάς εγκατέστησε υποδομές προκειμένου να ετοιμάσει και να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον των στρατιωτών του ισραηλινού στρατού στην περιοχή», ανέφερε σχετική ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Το κτίριο που ισοπεδώθηκε είναι το Al-Mushtaha Tower, από τα υψηλότερα της Γάζας.

Πριν από την επίθεση «ελήφθησαν προληπτικά μέτρα προκειμένου να περιοριστούν οι βλάβες στους αμάχους, κυρίως προηγούμενες προειδοποιήσεις στον πληθυσμό, χρήση πυρομαχικών ακριβείας, αεροπορική επιτήρηση και πληροφορίες μυστικών υπηρεσιών», προστίθεται στην ανακοίνωση του στρατού του Ισραήλ.

Zionist regime warplanes have just demolished Gaza City's Mushtaha Tower, forcing hundreds of nearby displaced families who had sought refuge on its grounds to evacuate their tents and flee once more. pic.twitter.com/dAxKCDDhsY — Seyed Mohammad Marandi (@s_m_marandi) September 5, 2025

Το κτίριο βρίσκεται σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή της πόλης της Γάζας, και κατέρρευσε δίπλα σε σκηνές εκτοπισμένων Παλαιστινίων που ειδοποιήθηκαν να τις εγκαταλείψουν. Σύμφωνα με το Al Jazeera, αρκετοί άμαχοι που τραυματίστηκαν μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη.