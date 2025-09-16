Μέση Ανατολή: Ξεκίνησε η χερσαία επιχείρηση στη Γάζα

Ξεκίνησε χθες Δευτέρα, η χερσαία επιχείρηση του στρατού του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Axios, που επικαλείται ισραηλινές κυβερνητικές πηγές.
Όπως μεταδίδει η Jerusalem Post, τα άρματα μάχης των αμυντικών δυνάμεων του Ισραήλ έχουν μπει στην καρδιά της Γάζας, αφού πρώτα βομβάρδισαν την περιοχή.
Όλη νύχτα η πόλη της Γάζας δεχόταν άγριο σφυροκόπημα από ισραηλινά βομβαρδιστικά που επιχειρούσαν στην περιοχή.
«Γίνονται μαζικοί κι ασταμάτητοι βομβαρδισμοί στην πόλη της Γάζας κι ο κίνδυνος δεν σταματά να αυξάνεται», είπε στο AFP ο Άχμεντ Γαζάλ, κάτοικος της μεγαλύτερης πόλης του θυλάκα.
Ο 25χρονος μίλησε για «έκρηξη που έσεισε τη γη» στη συνοικία όπου ζει λίγο μετά τη 01:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).
«Έτρεξα στον δρόμο, στο σημείο που βομβαρδίστηκε, όπου τρία διαμερίσματα πολυκατοικίας ισοπεδώθηκαν εντελώς και υπήρχαν παγιδευμένοι στα συντρίμμια, ακούγονταν οι κραυγές τους», περιέγραψε.
Ο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας στη Λωρίδα της Γάζας Μαχμούντ Μπασάλ τόνισε από την πλευρά του στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται εντατικά σε όλη την πόλη της Γάζας και οι αριθμοί των νεκρών και των τραυματιών συνεχίζουν να αυξάνονται».
Κατήγγειλε «μεγάλη σφαγή», κάνοντας λόγο για «νεκρούς, τραυματίες και αγνοούμενους κάτω από τα συντρίμμια έπειτα από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σε πολυκατοικία κοντά στην πλατεία Ας Σάουα στην πόλη της Γάζας».
Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μαρκ Ρούμπιο αναμένεται σήμερα στη Ντόχα, αφού υποσχέθηκε χθες στο Ισραήλ «ακλόνητη υποστήριξη» των ΗΠΑ στις επιχειρήσεις του για να εξαλείψει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.
Δεν έχει υπάρξει σχόλιο από πλευράς ισραηλινού στρατού μέχρι στιγμής.
Μέχρι στιγμής 300.000 Παλαιστίνιοι υπολογίζεται πως έχουν εγκαταλείψει τη Γάζα τις τελευταίες εβδομάδες και έχουν μετακινηθεί σε περιοχές που θεωρούνται πως είναι ασφαλέστερες.