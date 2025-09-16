Μέση Ανατολή: Ξεκίνησε η χερσαία επιχείρηση στη Γάζα

Σφοδροί βομβαρδισμοί όλη τη νύχτα

Κοσμος
Ξεκίνησε χθες Δευτέρα, η χερσαία επιχείρηση του στρατού του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Axios, που επικαλείται ισραηλινές κυβερνητικές πηγές. 

Το Ισραήλ φέρεται να ξεκίνησε χερσαία επιχείρηση στη Γάζα - AP Images

Όπως μεταδίδει η Jerusalem Post, τα άρματα μάχης των αμυντικών δυνάμεων του Ισραήλ έχουν μπει στην καρδιά της Γάζας, αφού πρώτα βομβάρδισαν την περιοχή. 

Το Ισραήλ χτύπησε πολυώροφο κτίριο στη Γάζα- Κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργoς

Όλη νύχτα η πόλη της Γάζας δεχόταν άγριο σφυροκόπημα από ισραηλινά βομβαρδιστικά που επιχειρούσαν στην περιοχή. 

Πριν ξεκινήσει η χερσαία εισβολή είχε προηγηθεί άγριο σφυροκόπημα από αέρος - AP Images

 «Γίνονται μαζικοί κι ασταμάτητοι βομβαρδισμοί στην πόλη της Γάζας κι ο κίνδυνος δεν σταματά να αυξάνεται», είπε στο AFP ο Άχμεντ Γαζάλ, κάτοικος της μεγαλύτερης πόλης του θυλάκα.

Γάζα: Το Ισραήλ βομβάρδισε νοσοκομείο – Νεκροί και 5 δημοσιογράφοι

Ο 25χρονος μίλησε για «έκρηξη που έσεισε τη γη» στη συνοικία όπου ζει λίγο μετά τη 01:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας). 

Ισραηλινά βομβαρδιστικά επιχειρούσαν όλη τη νύχτα στη Γάζα - AP Images

«Έτρεξα στον δρόμο, στο σημείο που βομβαρδίστηκε, όπου τρία διαμερίσματα πολυκατοικίας ισοπεδώθηκαν εντελώς και υπήρχαν παγιδευμένοι στα συντρίμμια, ακούγονταν οι κραυγές τους», περιέγραψε.

Ο ΟΗΕ κήρυξε και επίσημα λιμό στη Γάζα - O πρώτος στη Μέση Ανατολή

Ο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας στη Λωρίδα της Γάζας Μαχμούντ Μπασάλ τόνισε από την πλευρά του στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται εντατικά σε όλη την πόλη της Γάζας και οι αριθμοί των νεκρών και των τραυματιών συνεχίζουν να αυξάνονται».

Κάτοικοι ανέφεραν πως ολόκληρα κτίρια ισοπεδώθηκαν και άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί στα συντρίμμια - AP Images

Κατήγγειλε «μεγάλη σφαγή», κάνοντας λόγο για «νεκρούς, τραυματίες και αγνοούμενους κάτω από τα συντρίμμια έπειτα από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σε πολυκατοικία κοντά στην πλατεία Ας Σάουα στην πόλη της Γάζας».

Γάζα: Μαζική φυγή μετά την έγκριση κατάληψης της πόλης από το Ισραήλ

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μαρκ Ρούμπιο αναμένεται σήμερα στη Ντόχα, αφού υποσχέθηκε χθες στο Ισραήλ «ακλόνητη υποστήριξη» των ΗΠΑ στις επιχειρήσεις του για να εξαλείψει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Για σφαγή κάνουν λόγο οι Παλαιστίνιοι - AP Images

Δεν έχει υπάρξει σχόλιο από πλευράς ισραηλινού στρατού μέχρι στιγμής.

Γάζα: Παγκόσμιο σοκ από την εικόνα ομήρου που σκάβει τον τάφο του

Μέχρι στιγμής 300.000 Παλαιστίνιοι υπολογίζεται πως έχουν εγκαταλείψει τη Γάζα τις τελευταίες εβδομάδες και έχουν μετακινηθεί σε περιοχές που θεωρούνται πως είναι ασφαλέστερες.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
