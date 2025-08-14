Γάζα: Μαζική φυγή μετά την έγκριση κατάληψης της πόλης από το Ισραήλ

Σε νέα φάση οι επιχειρήσεις του IDF

14.08.25 , 13:52 Γάζα: Μαζική φυγή μετά την έγκριση κατάληψης της πόλης από το Ισραήλ
Πηγή: newpost.gr / Φωτογραφία αρχείου AP (Abdel Kareem Hana)
Γάζα: Μαζική Φυγή - Το Ισραήλ Θα Καταλάβει Την Πόλη
Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν την Τετάρτη την έγκριση σχεδίου για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, της μεγαλύτερης στον αποκλεισμένο παλαιστινιακό θύλακο, εγκαινιάζοντας μια νέα φάση στρατιωτικών επιχειρήσεων. Επισήμως, ο στόχος είναι η εξουδετέρωση της Χαμάς και η διασφάλιση της απελευθέρωσης των εναπομεινάντων ομήρων.

Στο έδαφος, οι μαρτυρίες κάνουν λόγο για σφοδρούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς και παρουσία ισραηλινών αρμάτων μάχης. Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στις συνοικίες Ταλ αλ Χάουα και Ζαϊτούν, όπου κατεδαφίστηκαν κατοικίες. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία και ιατρικές πηγές, τουλάχιστον 89 Παλαιστίνιοι –ανάμεσά τους πολλά παιδιά– σκοτώθηκαν, εκ των οποίων 34 περίμεναν σε ουρά για ανθρωπιστική βοήθεια και πέντε ήταν μέλη της ίδιας οικογένειας στη Χαν Γιούνις.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο newpost.gr

ΓΑΖΑ
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ
ΙΣΡΑΗΛ
ΠΟΛΕΜΟΣ
NEWPOST
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

