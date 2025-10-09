Αλεξανδρούπολη: Άνοιξε πόρτα ασθενοφόρου και η ασθενής έπεσε στον δρόμο

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην Αλεξανδρούπολη, όταν άνοιξε η πόρτα ασθενοφόρου, με την ασθενή να καταλήγει στο οδόστρωμα.

Το συμβάν έγινε στην παλαιά Εθνική Οδό στη Νέα Χιλή Αλεξανδρούπολης, μέσα στον οικισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ασθενής μεταφερόταν στο σπίτι της από ασθενοφόρο ιδιωτικής εταιρίας που συνεργάζεται με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης για δευτερογενείς διακομιδές.

Όπως φαίνεται, κατά την εκκίνηση του οχήματος, το φορείο «ξεκλείδωσε» από τη βάση του και, χτυπώντας στην πίσω πόρτα, την άνοιξε, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο δρόμο μαζί με την ηλικιωμένη γυναίκα. Ευτυχώς, το φορείο δεν ανατράπηκε και η γυναίκα δεν τραυματίστηκε.

Άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο και ολοκλήρωσε τη μεταφορά της ασθενούς στην οικία της. Ο γιατρός του ΕΚΑΒ έκρινε ότι δεν υπήρχε ανάγκη επανεισαγωγής στο νοσοκομείο, καθώς η γυναίκα ήταν καλά στην υγεία της.

Η διοίκηση του νοσοκομείου, μόλις ενημερώθηκε για το περιστατικό, προχώρησε σε άμεση καταγγελία της σύμβασης με την ιδιωτική εταιρεία ασθενοφόρων και διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξαν παραλείψεις ή ευθύνες από πλευράς των εμπλεκομένων.

Παράλληλα, οι δευτερογενείς διακομιδές ανατέθηκαν προσωρινά σε άλλη εταιρεία που συμμετείχε στον σχετικό διαγωνισμό, ενώ το ΕΚΑΒ θα συνδράμει έως την ολοκλήρωση νέας διαδικασίας ανάθεσης.