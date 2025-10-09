Cash or Trash: Ποια smartphones; Έτσι ήταν τα τηλέφωνα 100 χρόνια πίσω!

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο σήμερα Πέμπτη στις 17:25 στο Star

STAR.GR
Media
Δείτε το trailer για την εβδομάδα 6/10/2025 - 10/10/2025
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, δίνει την ευκαιρία σε όλους να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους για 5η σεζόν, καθημερινά στις 17:25 στo Star!  

Η Δέσποινα Μοιραράκη στα καλύτερά της και -φυσικά- στην παρουσίαση του Cash or Trash!

Η Δέσποινα Μοιραράκη στα καλύτερά της και -φυσικά- στην παρουσίαση του Cash or Trash!

Σήμερα, Πέμπτη 9 Οκτωβρίου στις 17:25, στο Cash or Trash η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές κι ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.  

Cash or Trash: Μαρίνης σε Γιάννη Χατζηγεωργίου: «Είσαι τέλειος πωλητής»

Cash or Trash: Ποια smartphones; Έτσι ήταν τα τηλέφωνα 100 χρόνια πίσω!

Ο Δημήτρης από την Αθήνα επέστρεψε στο Cash or Trash με ένα αντικείμενο που έφερνε τους ανθρώπους σε επικοινωνία! Πρόκειται για ένα παλιό τηλέφωνο που κάποτε άνηκε στον παππού του.

Cash or Trash: Πόσο αξίζει η προτομή του κόμη Ορλόκ;

Cash or Trash: Ποια smartphones; Έτσι ήταν τα τηλέφωνα 100 χρόνια πίσω!

Δύο μικρά «έργα τέχνης» παρουσιάζει ο Γιάννης στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash, υπογεγραμμένα από ένα brand που είναι αρκετά αγαπημένο σε όλους τους αγοραστές, που αναζητούν με πάθος επώνυμα αντικείμενα. Η ιστορία του Γιάννη είναι ένα μάθημα ζωής και κινητοποίησης και μαζί με το επώνυμο σετ του καταφέρνει να αφήσει  το δωμάτιο των αγοραστών έχοντας κλείσει μια καλή συμφωνία.  

Cash or Trash: Ο καναπές - αντίκα που αμφισβήτησαν Μαρίνης & Στρουγγάρης

Cash or Trash: Ποια smartphones; Έτσι ήταν τα τηλέφωνα 100 χρόνια πίσω!

Μετά από τέσσερις σεζόν η Σοφία αποφάσισε να επιστρέψει στο Cash Or Trash. Στην πρώτη της παρουσία στην εκπομπή είχε φέρει έναν βασιλικό καναπέ. Αυτή τη φορά παρουσιάζει ένα έργο τέχνης από την προσωπική της συλλογή. Η αντιμετώπιση του αντικειμένου της, όμως, στο δωμάτιο των αγοραστών δεν είναι εκείνη που περίμενε. Δείχνοντας για ακόμα μια φορά εμπιστοσύνη σε όλη τη διαδικασία της δημοπρασίας, η Σοφία αποχωρεί, τελικά, ικανοποιημένη από το δωμάτιο των αγοραστών.

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος, Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια. Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες θα… κονταροχτυπιούνται για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους! 

Cash or Trash: Τα δίδυμα αδέρφια δημιούργησαν μια αναπάντεχη συμμαχία

H νέα σεζόν όμως, κρύβει εκπλήξεις! Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας.

Αυτή τη σεζόν στο Cash or Trash θα… γίνει παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης κι η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς!

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων κι αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης κι Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής κι Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη κι ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης.

Cash or Trash: Η Δέσποινα Μοιραράκη με τον εκτιμητή, Θάνο Λούδο

Cash or Trash: Η Δέσποινα Μοιραράκη με τον εκτιμητή, Θάνο Λούδο

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; 

Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι! 

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα κι εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

