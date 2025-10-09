Λονδίνο: Η άγρια δολοφονία του 26χρονου Αντώνη Αντωνιάδη για ένα ρολόι

Καταδικάστηκαν οι πέντε κατηγορούμενοι

Πηγή: Με πληροφορίες από BBC / Φωτογραφία Metropolitan Police
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σοκ προκαλεί η υπόθεση της άγριας δολοφονίας του 26χρονου Έλληνα Αντώνη Αντωνιάδη, ο οποίος μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου στο Λονδίνο όταν αντιστάθηκε σε απόπειρα ληστείας.

Το δικαστήριο του Old Bailey καταδίκασε σε ισόβια κάθειρξη πέντε νεαρούς άνδρες από το Camden, που ακολούθησαν τον Άντωνη μετά τη νυχτερινή του διασκέδαση και τον επιτέθηκαν φονικά.

Ο 26χρονος Shian Johnson θα εκτίσει τουλάχιστον 28 χρόνια, ο 20χρονος Sofian Alliche καταδικάστηκε σε 25 χρόνια, ο 18χρονος Amin Alliche σε 22 χρόνια, ο 21χρονος Joshua McCorquodale σε 26 χρόνια και ο 18χρονος Alfie Hipple σε 23 χρόνια. Όλοι κρίθηκαν ένοχοι για ανθρωποκτονία και ληστεία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δίκης, ο 26χρονος Έλληνας είχε στοχοποιηθεί από την παρέα των δραστών επειδή κρατούσε τσάντα Lacoste και φορούσε ρολόι Versace, τα οποία οι κατηγορούμενοι επιχείρησαν να του αποσπάσουν με τη βία.

Αντώνης Αντωνιάδης: Οι πέντε νεαροί που καταδικάστηκαν για τη δολοφονία του

Οι πέντε νεαροί που καταδικάστηκαν για τη δολοφονία του Αντώνη Αντωνιάδη / Metropolitan Police

Το βράδυ της στυγερής δολοφονίας του Αντώνη Αντωνιάδη

Ο Αντώνης, υπάλληλος σε εταιρία εκτυπώσεων στην Ελλάδα, είχε ταξιδέψει στο Λονδίνο για διακοπές με δύο φίλους του.

Το βράδυ της 6ης Ιουλίου 2024, η παρέα διασκέδασε στο γνωστό κλαμπ 32 Portland Place, κοντά στο Oxford Circus, και αποχώρησε λίγο μετά τις 8 το πρωί.

Οι τρεις φίλοι είχαν καλέσει Uber για να επιστρέψουν στο διαμέρισμά τους στο New Cross. Λίγο αργότερα, ο 26χρονος δέχθηκε επίθεση από τους πέντε άνδρες που τον είχαν ακολουθήσει έξω από το κλαμπ.

Όταν προσπάθησε να αντισταθεί, οι δράστες τον μαχαίρωσαν θανάσιμα και τράπηκαν σε φυγή.

Η υπόθεση συγκλονίζει τόσο την ελληνική όσο και τη βρετανική κοινή γνώμη, με τις αρχές να κάνουν λόγο για ένα από τα πιο σκληρά εγκλήματα που σχετίζονται με ληστεία στο κέντρο του Λονδίνου τα τελευταία χρόνια.

Δολοφονία Αντώνη Αντωνιάδη

Αντώνης Αντωνιάδης / Metropolitan Police

«Ανείπωτη οδύνη για την οικογένεια» - Η δίκη

Η δικαστής Rebecca Trowler KC, κατά την ανακοίνωση της ποινής, τόνισε ότι οι καταθέσεις της οικογένειας και των φίλων του θύματος αποτύπωσαν «αδιανόητη θλίψη και οδύνη».

«Ο Αντώνης ήταν ένας ευγενικός, στοργικός, χαρούμενος και κοινωνικός νέος, που οι φίλοι του περιέγραψαν ως έναν πραγματικό κύριο. Ήταν βαθιά αγαπητός και ο θάνατός του άφησε τεράστιο κενό στην οικογένειά του και στους φίλους του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι γονείς του, Στέλλα και Γιάννης Αντωνιάδης, συγκλονισμένοι από την απώλεια του μοναχογιού τους, δήλωσαν:

«Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το να χάνεις το παιδί σου, ειδικά με τον ξαφνικό και φρικτό τρόπο που χάσαμε τον Αντώνη μας. Η δικαιοσύνη είναι σημαντική όχι μόνο για τη δική του δικαίωση, αλλά και για να μη βρεθεί άλλος γονιός στη θέση μας».

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επικράτησε ένταση, όταν ένας άνδρας από το ακροατήριο φώναξε πως η δίκη ήταν «διεφθαρμένη». Οι κατηγορούμενοι γέλασαν, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση της δικαστού, η οποία τούς επέπληξε αυστηρά για την «πλήρη έλλειψη σεβασμού προς τη διαδικασία και τον πόνο που προκάλεσαν».

