Ράδιο Αρβύλα: Επιστρέφουν με τρεις εκπομπές στην ίδια τηλεοπτική στέγη

Η ανακοίνωση του καναλιού για τον Αντώνη Κανάκη και την παρέα του

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η παρέα του Αντώνη Κανάκη και των Ράδιο Αρβύλα επιστρέφει, αυτήν τη φορά στην ίδια τηλεοπτική στέγη όπως ανακοίνωσε ο ΑΝΤ1. Φέτος, οι εκπομπές δε θα... μοιράζονται ανάμεσα στον ΑΝΤ1 και το Μακεδονία TV, που ανήκουν στον ίδιο όμιλο.

Αντώνης Κανάκης - Τηλεφώνησε on air στη μαμά του: «Μαμά, να σε ρωτήσω κάτι»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του καναλιού:

Ο ΑΝΤ1, με ιδιαίτερη χαρά, ανακοινώνει πως κι αυτήν τη σεζόν τα κορυφαία και αγαπημένα τηλεοπτικά προγράμματα «Ράδιο Αρβύλα», «Boomers», «Vinyλιο», θα βρίσκονται αποκλειστικά στη συχνότητά του.

Η ανάρτηση των Ράδιο Αρβύλα

Οι εκπομπές του Αντώνη Κανάκη και της ομάδας του, που εδώ και τρεις δεκαετίες είναι στην κορυφή, αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της ιστορίας του ANT1 κι όχι μόνο, καθώς επιδεικνύουν έναν μοναδικό συνδυασμό, ιδιαίτερα μεγάλης διάρκειας και επιτυχίας.

Φέτος, το «Ράδιο Αρβύλα», η σατιρική εκπομπή με την καυστική πολιτική ματιά και λόγο, επιστρέφει για 19η σεζόν.

Οι «Boomers» έρχονται για 3η σεζόν, προσφέροντας μια πιο διασκεδαστική πλευρά της σάτιρας.

Ενώ το «Vinylio», στην 8η πλέον σεζόν του, θα μας ταξιδέψει με τα νοσταλγικά μουσικά κι όχι μόνο, αφιερώματά του. 

Αντώνης Κανάκης: Η σπάνια αναφορά στη σύντροφό του και η αφιέρωση

Ο Αντώνης Κανάκης, μαζί με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση, αλλά και τους Κωστάκη και «Πασοκτσή», επιστρέφουν όπως πάντα με τη χειμερινή ώρα, έτοιμοι να μας συντροφεύσουν με σάτιρα, άποψη, γέλιο και νοσταλγία, που τόσο τα έχουμε ανάγκη.

Υπάρχει, λοιπόν, κι αυτή η τηλεόραση και βρίσκεται αποκλειστικά στον ANT1.

