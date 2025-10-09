Nova: Oscarική Sunday Premiere με το βραβευμένο «Emilia Perez»

To βραβευμένο με δύο Όσκαρ αστυνομικό θρίλερ «Emilia Perez» (2024, διάρκειας 127’) με τους Karla Sofia Gascon, Zoe Saldana, Selena Gomez, Edgar Ramirez, σε σκηνοθεσία του Jacques Audiard, θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 12 Οκτωβρίου στις 22:00 στο Novacinema1, στη ζώνη Sunday Premiere της Nova.

Nova: Oscarική Sunday Premiere με το βραβευμένο «Emilia Perez»

Ο επικεφαλής ενός καρτέλ στο Μεξικό σκηνοθετεί τον θάνατό του για να υποβληθεί σε μετάβαση φύλου για να ζήσει με ηρεμία τη ζωή που ονειρεύεται, με τη βοήθεια μιας απογοητευμένης δικηγόρου. Η συνέχεια επί της οθόνης την Κυριακή 12/10 (22:00)!

Nova: Oscarική Sunday Premiere με το βραβευμένο «Emilia Perez»

Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

