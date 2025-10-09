Αννα Φόνσου: Οι έρωτες, οι γάμοι, η φτώχεια και τα Dior της Γαληνέα

Η Άννα Φόνσου σε μια εκ βαθέων συνέντευξη στο Happy Day και την Όλγα Λαφαζάνη, αναφέρθηκε στην απώλεια της πολυαγαπημένης αδερφής της, στους άντρες της ζωής της κι όσα της πρόσφεραν, στην κατάσταση υγείας της Ζωζώς Σαπουντζάκη, αλλά και στη φιλία με την ηθοποιό Νόνικα Γαληνέα και τα πανάκριβα ρούχα της.

Αννα Φόνσου: Οι σχέσεις της ζωής της

«Αφού πέρασα το στάδιο της φτώχειας, μετά η ζωή μου κύλησε σαν παραμύθι. Είχα ό,τι ήθελα. Θυμάμαι ο άντρας μου, μου έκανε δώρο μια jaguar όταν παντρευτήκαμε και του λέω “α πα πα, μπλε; Εγώ θέλω άσπρη”. Μου πήρε άσπρη», είπε αρχικά.

«Μπορεί να μην ήμουν η ιδανική σύζυγος, αλλά ήμουν η ιδανική γυναίκα για να είναι κάποιος ερωτευμένος. Μου έχουν χρεώσει ότι ήμουν μαζί τους για τα λεφτά, αλλά ό,τι λεφτά πήρα τα έδωσα στους ηθοποιούς», πρόσθεσε.

Η Αννα Φόνσου έχει αφιερώσει τη ζωή της στο Σπίτι του Ηθοποιού

Το γεγονός, ωστόσο, που τη σημάδεψε ήταν η απώλεια της αδερφής της πριν 19 χρόνια που μέχρι σήμερα δεν μπορεί να ξεπεράσει. «Ο μεγαλύτερος πόνος στη ζωή μου είναι που έχασα την αδερφή μου», παραδέχτηκε με δάκρυα στα μάτια. «Ήταν μια ειδική γυναίκα η αδερφή μου, η οποία πάνω απ’ όλα με θαύμαζε. Με πίστευε, ήταν χορηγός μου, ήταν η παρέα μου, ήταν όλα. Έχουν περάσει 19 χρόνια, αλλά λες και ήταν χθες. Δεν μπορώ να το ξεπεράσω με τίποτα, αλλά προσπαθώ» είπε, μιλώντας στην εκπομπή του Alpha.

Η Άννα Φόνσου με τη Ζωζώ Σαπουντζάκη σε θεατρική πρεμιέρα το 2019 /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η Άννα Φόνσου αναφέρθηκε στην κατάσταση υγείας της Ζωζώς Σαπουντζάκη, κάνοντας μια αποκάλυψη: «Την είδα πριν 15 μέρες, μια χαρά ήταν. Αυτά που γράφουν για την υγεία της είναι ψέματα. Έκατσα μαζί της ένα απόγευμα, δεν είναι όπως ήταν πριν, μια φθορά υπάρχει. Είναι στεναχωρημένη που δεν παίζει στο θέατρο. Όσο είμαι υγιής θα τη φροντίζω».

Η Νόνικα Γαληνέα συγχαίρει τη φίλη της, Άννα Φόνσου, στην πρεμιέρα της παράστασης Μανώλη...! το 2014 /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Αννα Φόνσου: Η στενή φιλία με τη Νόνικα Γαληνέα

«Έχασα την καλύτερή μου φίλη, τη Νόνικα. Μου έχει αφήσει όλα της τα ρούχα, τις τσάντες και τα μπιζού. Το πιο φθηνό ήταν του Dior. Το ελάττωμά της ήταν που ήταν πλούσια», είπε για την αείμνηστη ηθοποιό.

«Μακάρι να είχα το ταλέντο της» δήλωσε, τέλος, αναφερόμενη στη στενή φιλία που τη συνέδεε με τη Νόνικα Γαληνέα.