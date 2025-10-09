Θέλεις να περπατάς περισσότερο χωρίς να ζορίζεσαι; Κάνε αυτά τα κόλπα

Μερικά tips που σε κάνουν να βλέπεις τη γυμναστική με άλλο μάτι

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.10.25 , 15:54 Τζορτζ Μπάλντοκ: Ένας Χρόνος Από Τον Θάνατό Του
09.10.25 , 15:47 Νικήτας Τσακίρογλου: «Tώρα λέω πολύ περισσότερο το "σ'αγαπώ” στη Χρυσούλα»
09.10.25 , 15:40 Jennifer Aniston: Πρώτη φορά μίλησε για την προσπάθειά της να γίνει μαμά
09.10.25 , 15:40 Αττικόν: Πάνω από 100 τραύματα από πιρούνι έχει η έγκυος σε σώμα & πρόσωπο
09.10.25 , 15:09 Μεσσηνία: Το οικονομικό κι ερωτικό τρίγωνο πίσω από το φονικό
09.10.25 , 15:02 Πέτρος Κωστόπουλος: Στο Τέξας στο πλευρό της κόρης του, Αμαλίας
09.10.25 , 14:53 Αννα Φόνσου: Οι έρωτες, οι γάμοι, η φτώχεια και τα Dior της Γαληνέα
09.10.25 , 14:40 Λάλος - Λαμπροπούλου: Backstage φωτογραφίες από τη νέα τους σειρά
09.10.25 , 14:11 Θέλεις να περπατάς περισσότερο χωρίς να ζορίζεσαι; Κάνε αυτά τα κόλπα
09.10.25 , 14:09 Ερμής στον Σκορπιό: Μυστικά, αποκαλύψεις και οικονομικές ανατροπές
09.10.25 , 14:07 Γάζα: Από ώρα σε ώρα η υπογραφή της συμφωνίας - Ποιοι είναι οι 20 όμηροι
09.10.25 , 13:55 Μαντλίν ΜακΚαν: Η κατάθεση της μικρότερης αδελφής της για τη «fake Maddie»
09.10.25 , 13:49 Ενοχλημένος ο Αλεξάνδρου με την εμφάνιση της Τούνη με τον νέο της σύντροφο
09.10.25 , 13:43 Συνελήφθη τραγουδίστρια για ναρκωτικά - Είχε συμμετέχει στη Eurovision 2009
09.10.25 , 13:42 Μπέττυ Μαγγίρα για τον ΑΝΤ1: «Αν είχα πικρία, δε θα επέστρεφα»
Αττικόν: Πάνω από 100 τραύματα από πιρούνι έχει η έγκυος σε σώμα & πρόσωπο
Ενοχλημένος ο Αλεξάνδρου με την εμφάνιση της Τούνη με τον νέο της σύντροφο
Μεσσηνία: Το οικονομικό κι ερωτικό τρίγωνο πίσω από το φονικό
Δανάη Παππά: Απαντά πρώτη φορά για το περιστατικό με τον Βασίλη Μπισμπίκη
Λονδίνο: Η άγρια δολοφονία του 26χρονου Αντώνη Αντωνιάδη για ένα ρολόι
Νικήτας Τσακίρογλου: «Tώρα λέω πολύ περισσότερο το "σ'αγαπώ” στη Χρυσούλα»
«Άρχοντά μου»: Το γλέντι της Μουρτζούκου στη φυλακή με τον Θέμη Αδαμαντίδη
Μαρία Κίτσου: Η ηλικία, η καταγωγή και το πρόβλημα υγείας
Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στη μπανιέρα μετά τα γενέθλια της 4χρονης κόρης τους
Συνελήφθη τραγουδίστρια για ναρκωτικά - Είχε συμμετέχει στη Eurovision 2009
Περισσότερα

VIDEOS

Δημήτρης Ορφανάκος - ασκήσεις κοιλιακών
Fitness
Oι 10 καλύτερες ασκήσεις για καλογραμμωμένους κοιλιακούς
Δημήτρης Ορφανάκος - Ασκήσεις για γλουτούς και πόδια
Fitness
Έξι κορυφαίες ασκήσεις για γυναίκες που αναδεικνύουν τους γλουτούς
Γυμνάστριες κάνουν άσκηση κοιλιακών
Fitness
Επίπεδη κοιλιά: Αποκτήστε την με μόλις 4 λεπτά άσκηση την
Τρεις ασκήσεις για γραμμωμένα χέρια!
Fitness
Οι καλύτερες τρεις ασκήσεις για γραμμωμένα χέρια!
Χυμός Παντζάρι: Τα Απίστευτα Οφέλη Του
Fitness
O χυμός ποιου λαχανικού έχει λίγες θερμίδες και κάνει καλό
Ασκήσεις για πόδια & γλουτούς
Fitness
Ασκήσεις για γλουτούς & πόδια - Πρόγραμμα για αποτελέσματα σε
ασκήσεις για κοιλιακούς
Fitness
Οι 5 τοπ ασκήσεις για κοιλιακούς - πέτρα!
Κοπέλα γυμνάζεται
Fitness
Γυμναστική στο σπίτι: Κάψε λίπος με 4+1 αερόβιες ασκήσεις!
Ράσια Ιωακειμίδου
Fitness
Μάθε να κάνεις σανίδα: Η πιο δυνατή και αποτελεσματική άσκηση
Καλλίγραμμα πόδια
Fitness
Ζηλεύεις τα γυμνασμένα και καλλίγραμμα πόδια;
Ράσια Ιωακειμίδου
Fitness
Οι top ασκήσεις με λάστιχα για μυική ενδυνάμωση!
H Mαριλίνα Βακονδίου δείχνει ασκήσεις για τέλειο σώμα
Fitness
Θέλεις να αποκτήσεις τέλειους γλουτούς και υπέροχα πόδια; Κάνε τις
Αυτή είναι η τέλεια κυκλική προπόνηση που μπορείς να κάνεις όπου και να’ σαι
Fitness
Αυτή είναι η τέλεια κυκλική προπόνηση που μπορείς να κάνεις
Διασκεδαστικές ασκήσεις από την Μαριλίνα Βακονδίου
Fitness
Εύκολες και διασκεδαστικές ασκήσεις για να αποκτήσεις καλλίγραμμη σιλουέτα αλλά
Ασκήσεις για τέλειο σώμα από την Μαριλίνα Βακονδίου
Fitness
Θέλεις καλλίγραμμο σώμα; Κάνε για 30’ τη μέρα τις ασκήσεις
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Fitness
Πρώτη Δημοσίευση: 08.10.25, 17:31
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η πόρτα του σπιτιού μου έχει μόλις κλείσει. Αντί για ανακούφιση που επιτέλους θα ξεκουραστώ στο σπίτι μου, νιώθω απογοήτευση. Μια γρήγορη ματιά στο smartwatch μου με κάνει να ντρέπομαι.

Στιλάτα και άνετα ρούχα για τις βροχερές μέρες

Μόνο 7.560 βήματα. Πάλι δεν έπιασα τον στόχο των 10.000 βημάτων.

Εσύ; Πόσες φορές έχεις προσπαθήσει να διατηρήσεις μια ρουτίνα στο περπάτημά σου; Πόσες φορές έχεις απογοητευτεί επειδή έκανες λιγότερα από 10.000 βήματα μέσα στην ημέρα σου; Μάλλον αρκετές. Δεν σε κατηγορώ. Κανείς άλλωστε δεν είναι τόσο τέλειος ώστε να φτάνει καθημερινά έναν τόσο συγκεκριμένο στόχο χωρίς κανένα διάλειμμα. Πολλές φορές ακούμε από ειδικούς και fitness bloggers ότι είναι απαραίτητο ο μέσος άνθρωπος -προκειμένου να διατηρεί τη φόρμα του- να κάνει 10.000 βήματα.

Η άσκηση που μας φροντίζει

Πράγματι, το περπάτημα αποτελεί έναν από τους καλύτερους και πιο απλούς τρόπους αερόβιας άσκησης. Ένα άνετο ζευγάρι παπούτσια είναι το μόνο που χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις. Μπορεί να γίνει σε πάρκα, σε δρόμους, πλατείες, πεζοδρόμια, δίπλα στη θάλασσα, σε ανηφόρες, κατηφόρες, επίπεδους δρόμους και σε όποια ένταση εσύ επιθυμείς.

Σε αντίθεση με άλλα είδη αερόβιας άσκησης, το περπάτημα είναι λιγότερο πιθανό να προκαλέσει τραυματισμούς, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην ενίσχυση των μυών των ποδιών και των γλουτών, μειώνοντας τον κίνδυνο οστεοπόρωσης. Γι’ αυτό και είναι κατάλληλο για όλες τις ηλικίες.

Ένα από τα μεγαλύτερα οφέλη του ωστόσο, είναι η μείωση του άγχους και του στρες! Μετά από ένα δύσκολο meeting, ένα διαγώνισμα στο σχολείο που δεν πήγε όπως εσύ θα ήθελες, το στρες μετά την κίνηση στους πυκνούς δρόμους της Αθήνας, το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να βγεις για περπάτημα. Το κάθε σου βήμα διώχνει και μία σκέψη που σε βαραίνει. Όταν επικεντρώνεσαι στον ρυθμό και την κάθε σου ανάσα, παύεις να σκέφτεσαι όσα σε αγχώνουν. Πολλοί ειδικοί, μάλιστα, έχουν εξηγήσει ότι κατά τη διάρκεια του περπατήματος ο εγκέφαλος απελευθερώνει την ενδορφίνη, γνωστή και ως την ορμόνη της χαράς. Θα μπορούσαμε λοιπόν να παρομοιάσουμε το περπάτημα με ένα «φυσικό αντικαταθλιπτικό».

Η Ελλάδα ανάμεσα στις «gym junkie» χώρες του κόσμου

Γιατί όμως μια τέτοια συνήθεια που κανονικά θα έπρεπε να μας κάνει να νιώθουμε ψυχικά ανάλαφροι, μας βαραίνει από τύψεις;

Η θεωρία ότι για να είναι κανείς σε ένα καλό επίπεδο φυσικής κατάστασης πρέπει να φτάνει ή και να ξεπερνά τα 10.000 βήματα, δεν είναι κάτι καινούργιο. Δεν πρόκειται για κάποια «μόδα» ή trend των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Όλα ξεκίνησαν το 1965 στην Ιαπωνία, όταν η εταιρεία Yamasa Tokei Keiki λάνσαρε το πρώτο της εμπορικό βηματόμετρο. Το όνομα της συσκευής ήταν «Manpo-Kei», που κυριολεκτικά μεταφράζεται ως «Μετρητής 10.000 Βημάτων».

Ο αριθμός 10.000 επιλέχθηκε κυρίως για εμπορικούς λόγους. Ήταν ένας εύκολος και κάπως πιασάρικος στόχος που έκανε τη συσκευή ελκυστική στο κοινό, ειδικά εν μέσω της αυξημένης ευαισθητοποίησης για την υγεία μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 1964.

Από τότε μέχρι και πολύ πρόσφατα πολλοί είμαστε εμείς που λόγω της κουραστικής καθημερινότητας, της έλλειψης χρόνου ή και διάθεσης δεν καταφέρνουμε να πιάσουμε αυτόν τον στόχο. Αντί λοιπόν το περπάτημα να μας δίνει χαρά κα ευεξία καταλήγει να μας απογοητεύει. Ένας αριθμός -αποτέλεσμα marketing- έχει καταφέρει να αποθαρρύνει πολλούς και πολλές από την πιο απλή άσκηση.

«Ποιος ο λόγος να κουραστώ και να ιδρώσω αν δε φτάσω τον στόχο»;

Έρευνες και μελέτες τα τελευταία χρόνια αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει κάποιος μαγικός αριθμός για την υγεία.

Επιστήμονες υγείας αναφέρουν ότι τα 7.000 ή ακόμη και 4.000 βήματα την ημέρα, μπορούν να επιφέρουν όλα τα οφέλη που προσφέρει το περπάτημα, χωρίς μάλιστα να προκαλεί απογοήτευση και αποθάρρυνση, αφού είναι ένας πολύ πιο επιτεύξιμος στόχος!

Αυτό που μένει να κάνεις τώρα είναι να σταματήσεις να σκέφτεσαι. Να ακούς εκείνη τη φωνή στο μυαλό σου που σου λέει ότι αυτό που κάνεις δεν είναι αρκετό.

Μη μετράς αριθμούς

Κάνε το πρώτο βήμα και άσε κάτω το ρολόι καταμέτρησης, αν σε αγχώνει. Δεν χρειάζεται να έχεις συνεχώς στο χέρι σου έναν ψηφιακό coach ο οποίος θα σε αγχώνει και θα μετράει την πρόοδό σου με αριθμούς. Ο στόχος σου είναι κυρίως να σηκωθείς και να περπατήσεις. Να βγεις έξω. Δε χρειάζεται να βλέπεις οθόνες και όταν περπατάς. Ακόμη κι αν αυτές είναι ντυμένες με ένα ωραίο μπρασελέ λουράκι.

Εστίασε στις αισθήσεις

Συχνά είμαστε τόσο χαμένοι σε στόχους, σε ενοχλητικές σκέψεις γύρω από τη δουλεία και τα προβλήματα της καθημερινότητας που ξεχνάμε να ζήσουμε όσα πραγματικά συμβαίνουν γύρω μας.

Παρατήρησε. Δες ποιος περπατάει δίπλα ή απέναντί σου. Ίσως είναι εκείνος ο γείτονας που έχετε καιρό να μιλήσετε. Πρόσεξε τον κόσμο γύρω σου. Τα κτίρια, τα δέντρα, το τοπίο στο οποίο βρίσκεσαι. Θα σε χαλαρώσει. Θα σε κάνει να δεις ότι δεν είσαι μόνος.

Δώσε έμφαση στις μυρωδιές γύρω σου. Το άρωμα του νωπού χώματος μετά τη βροχή, το φρεσκοψημένο ψωμί του φούρνου στη γωνία του δρόμου, τα αρώματα που ξεχύνονται από τις κουζίνες των σπιτιών στη γειτονιά σου το μεσημέρι, ακόμη και την κολόνια ενός περαστικού. Μπορεί να αποτελέσει την κατάλληλη αφορμή για μια όμορφη συζήτηση ή ένα κομπλιμέντο που θα τον κάνει να χαμογελάσει.

Επιστροφή στα απλά

Ίσως το κίνητρο για να βάλεις το περπάτημα στη ρουτίνα σου να μην είναι ένα καλαίσθητο ρολόι βημάτων. Κι αυτά είναι όμορφα και σίγουρα χρήσιμα. Αξίζει όμως να παρατηρήσουμε, τι είναι αυτό που χαλάει τη ρουτίνα μας και μας αποτρέπει από το να απολαύσουμε το περπάτημά. Αν είναι οι αριθμοί, τότε μάλλον ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε στα απλά. Συνήθως τοποθετούμε τον εαυτό και τις αισθήσεις στην άκρη χωρίς να τις χρησιμοποιούμε αρκετά. Έτσι ξεχνάμε να ζούμε και αντ' αυτού περισσότερο σκεφτόμαστε. Μήπως τελικά ήρθε η ώρα να κάνουμε το αντίθετο;

Μπορεί να σε ενδιαφέρει

 

Συντάκτης: Μαρία Παπαδοπούλου

Πηγή: allyou.gr

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top