Η Ελλάδα ανάμεσα στις «gym junkie» χώρες

Πηγή: φωτογραφία από pexels
Ελλάδα: Είναι Ανάμεσα Στις Gym Junkie Χώρες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια νέα ανάλυση από την Compare the Market έχει εντοπίσει τις χώρες που αφιερώνουν περισσότερο χρόνο και πόρους στη γυμναστική, βάσει της πυκνότητας γυμναστηρίων, του όγκου αναζητήσεων σχετικών με την άσκηση και του μέσου κόστους συνδρομής σε γυμναστήρια.

Η Γαλλία κατατάσσεται ως η πιο «γυμναστηριακή» χώρα στον κόσμο, με την υψηλότερη πυκνότητα γυμναστηρίων και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε αναζητήσεις για fitness.

Aυτή είναι η διατροφή που βοηθά στη μείωση του βάρους και της κορτιζόλης

Η Ελλάδα κατατάσσεται 11η παγκοσμίως — ισόβαθμη με τη Γερμανία — δείχνοντας ισχυρές υποδομές και ενδιαφέρον, αλλά με περιθώρια ανάπτυξης όσον αφορά την προσβασιμότητα και τη συμμετοχή.

Oι Έλληνες αφιερώνουν αρκετό χρόνο στη γυμναστική; Φωτογραφία από pexels 

Oι Έλληνες αφιερώνουν αρκετό χρόνο στη γυμναστική; Φωτογραφία από pexels 

Τα ευρήματα δημοσιεύονται καθώς το trend του «Winter Arc» κερδίζει έδαφος — ένα κοινωνικό κίνημα που ενθαρρύνει τους ανθρώπους να επικεντρωθούν στη βελτίωση του εαυτού και στην υγεία τους κατά τους τελευταίους τρεις μήνες του έτους.

Μια νέα μελέτη από τους ειδικούς στην ασφάλιση υγείας της Compare the Market αποκάλυψε τις πιο προσηλωμένες στη γυμναστική χώρες παγκοσμίως — και τη θέση της Ελλάδας ανάμεσά τους.

Ο δείκτης Gym Junkie Countries 2024 κατατάσσει 20 χώρες χρησιμοποιώντας έξι βασικούς δείκτες, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού γυμναστηρίων ανά 100.000 κατοίκους, των όγκων αναζητήσεων για τους όρους «γυμναστήριο», «προπόνηση» και «Pilates», καθώς και των μέσων κόστους συνδρομής σε γυμναστήρια και αθλητικά παπούτσια.

Σύμφωνα με την ανάλυση, η Γαλλία καταλαμβάνει την πρώτη θέση ως η πιο «fitness-εμμονική» χώρα συνολικά, ακολουθούμενη από την Ιρλανδία και τον Καναδά.

Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα κατατάσσεται 11η παγκοσμίως, ισόβαθμη με τη Γερμανία, με συνολικό δείκτη 4,82 — κατατάσσοντάς την μπροστά από σημαντικές αγορές fitness όπως η Ισπανία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 11η θέση, ξεπερνώντας χώρες όπως η Ιταλία, η Ιαπωνία και η Ινδία. Η Γαλλία κατέχει την πρώτη θέση, ακολουθούμενη από την Ιρλανδία και τον Καναδά. Η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία μοιράζονται την πέμπτη θέση.

Η Ελλάδα διαθέτει 25 γυμναστήρια ανά 100.000 κατοίκους, ενώ το μέσο μηνιαίο κόστος συνδρομής ανέρχεται σε €40,18 και το μέσο κόστος αθλητικών παπουτσιών Nike είναι €76,91. Οι αναζητήσεις στο διαδίκτυο ανά 100.000 κατοίκους δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για γυμναστήριο (352), προπόνηση (257) και ιδιαίτερα για Pilates (1.017). Ο συνολικός δείκτης της Ελλάδας φτάνει το 4,82, ισόβαθμη με τη Γερμανία, κατατάσσοντάς την μπροστά από σημαντικές αγορές όπως η Ισπανία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η υψηλή αναζήτηση για Pilates υποδηλώνει αυξανόμενο ενδιαφέρον των Ελλήνων για εναλλακτικές μορφές άσκησης και ευεξίας.

Η Ελλάδα ανάμεσα στις «gym junkie» χώρες

Η Ελλάδα διαθέτει 25 γυμναστήρια ανά 100.000 κατοίκους 

Σε σύγκριση με άλλες χώρες, η Γαλλία κατέχει την πρώτη θέση με 60 γυμναστήρια ανά 100.000 κατοίκους, υψηλές αναζητήσεις και χαμηλό κόστος συνδρομής (€30,57). Η Ιρλανδία και ο Καναδάς ακολουθούν με υψηλές επιδόσεις στην αναλογία γυμναστηρίων και σημαντικό ενδιαφέρον του κοινού, αλλά με υψηλότερο κόστος συνδρομής. Η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία μοιράζονται την πέμπτη θέση, διαθέτοντας δυνατή υποδομή αλλά αυξημένο κόστος και μικρότερο όγκο αναζητήσεων για προπόνηση. Μεγάλες αγορές όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία και η Ιαπωνία διατηρούν ενδιαφέρον για ειδικές μορφές άσκησης και τεχνολογία γυμναστηρίων. Η Ελλάδα, με σταθερές υποδομές, σχετικά προσιτές συνδρομές και υψηλή αναζήτηση για Pilates, έχει σημαντική δυναμική για περαιτέρω ανάπτυξη

 

Η Ελλάδα ανάμεσα στις «gym junkie» χώρες

 

Μπορείτε να βρείτε την αναλυτική μελέτη εδώ: https://www.comparethemarket.com.au/health-insurance/features/gym-junkie-countries/

