Συνελήφθη τραγουδίστρια για ναρκωτικά - Είχε συμμετέχει στη Eurovision 2009

Eurovision 2026: Ο Καπουτζίδης κι η Κοζάκου θα είναι και πάλι οι σχολιαστές

Σοκ στην Τουρκία και στους φανς της Eurovision, καθώς συνελήφθη για ναρκωτικά η τραγουδίστρια Χαντισέ!

Η γνωστή τραγουδίστρια, που εκπροσώπησε τη χώρα στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 2009 με το τραγούδι ''Düm Tek Tek'', βρέθηκε ανάμεσα στους περίπου 30 ηθοποιούς και τραγουδιστές που συνέλαβαν οι τουρκικές Aρχές σε μια ευρεία επιχείρηση κατά των ναρκωτικών ουσιών.

Οι συλλήψεις έγιναν μετά από έρευνες και καταγγελίες, ενώ η πλειονότητα των κατηγορουμένων αφέθηκε ελεύθερη το ίδιο βράδυ, σύμφωνα με τον Έλληνα ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη.

Η τουρκική εφημερίδα Cumhuriyet αναφέρει ότι πολλοί από τους καλλιτέχνες που συνελήφθησαν είχαν εκφράσει έντονη αντίδραση στη σύλληψη του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, γεγονός που ίσως συνδέεται με τον χρόνο και το πλαίσιο της επιχείρησης.