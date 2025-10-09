Συνελήφθη τραγουδίστρια για ναρκωτικά - Είχε συμμετέχει στη Eurovision 2009

Συνελήφθησαν περίπου 30 ηθοποιοί και τραγουδιστές

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.10.25 , 15:54 Τζορτζ Μπάλντοκ: Ένας Χρόνος Από Τον Θάνατό Του
09.10.25 , 15:47 Νικήτας Τσακίρογλου: «Tώρα λέω πολύ περισσότερο το "σ'αγαπώ” στη Χρυσούλα»
09.10.25 , 15:40 Jennifer Aniston: Πρώτη φορά μίλησε για την προσπάθειά της να γίνει μαμά
09.10.25 , 15:40 Αττικόν: Πάνω από 100 τραύματα από πιρούνι έχει η έγκυος σε σώμα & πρόσωπο
09.10.25 , 15:09 Μεσσηνία: Το οικονομικό κι ερωτικό τρίγωνο πίσω από το φονικό
09.10.25 , 15:02 Πέτρος Κωστόπουλος: Στο Τέξας στο πλευρό της κόρης του, Αμαλίας
09.10.25 , 14:53 Αννα Φόνσου: Οι έρωτες, οι γάμοι, η φτώχεια και τα Dior της Γαληνέα
09.10.25 , 14:40 Λάλος - Λαμπροπούλου: Backstage φωτογραφίες από τη νέα τους σειρά
09.10.25 , 14:11 Θέλεις να περπατάς περισσότερο χωρίς να ζορίζεσαι; Κάνε αυτά τα κόλπα
09.10.25 , 14:09 Ερμής στον Σκορπιό: Μυστικά, αποκαλύψεις και οικονομικές ανατροπές
09.10.25 , 14:07 Γάζα: Από ώρα σε ώρα η υπογραφή της συμφωνίας - Ποιοι είναι οι 20 όμηροι
09.10.25 , 13:55 Μαντλίν ΜακΚαν: Η κατάθεση της μικρότερης αδελφής της για τη «fake Maddie»
09.10.25 , 13:49 Ενοχλημένος ο Αλεξάνδρου με την εμφάνιση της Τούνη με τον νέο της σύντροφο
09.10.25 , 13:43 Συνελήφθη τραγουδίστρια για ναρκωτικά - Είχε συμμετέχει στη Eurovision 2009
09.10.25 , 13:42 Μπέττυ Μαγγίρα για τον ΑΝΤ1: «Αν είχα πικρία, δε θα επέστρεφα»
Αττικόν: Πάνω από 100 τραύματα από πιρούνι έχει η έγκυος σε σώμα & πρόσωπο
Ενοχλημένος ο Αλεξάνδρου με την εμφάνιση της Τούνη με τον νέο της σύντροφο
Μεσσηνία: Το οικονομικό κι ερωτικό τρίγωνο πίσω από το φονικό
Δανάη Παππά: Απαντά πρώτη φορά για το περιστατικό με τον Βασίλη Μπισμπίκη
Λονδίνο: Η άγρια δολοφονία του 26χρονου Αντώνη Αντωνιάδη για ένα ρολόι
Νικήτας Τσακίρογλου: «Tώρα λέω πολύ περισσότερο το "σ'αγαπώ” στη Χρυσούλα»
«Άρχοντά μου»: Το γλέντι της Μουρτζούκου στη φυλακή με τον Θέμη Αδαμαντίδη
Μαρία Κίτσου: Η ηλικία, η καταγωγή και το πρόβλημα υγείας
Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στη μπανιέρα μετά τα γενέθλια της 4χρονης κόρης τους
Συνελήφθη τραγουδίστρια για ναρκωτικά - Είχε συμμετέχει στη Eurovision 2009
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 09.10.25, 11:43
Eurovision 2026: Ο Καπουτζίδης κι η Κοζάκου θα είναι και πάλι οι σχολιαστές
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σοκ στην Τουρκία και στους φανς της Eurovision, καθώς συνελήφθη για ναρκωτικά η τραγουδίστρια Χαντισέ!

Η γνωστή τραγουδίστρια, που εκπροσώπησε τη χώρα στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 2009 με το τραγούδι ''Düm Tek Tek'', βρέθηκε ανάμεσα στους περίπου 30 ηθοποιούς και τραγουδιστές που συνέλαβαν οι τουρκικές Aρχές σε μια ευρεία επιχείρηση κατά των ναρκωτικών ουσιών.

Οι συλλήψεις έγιναν μετά από έρευνες και καταγγελίες, ενώ η πλειονότητα των κατηγορουμένων αφέθηκε ελεύθερη το ίδιο βράδυ, σύμφωνα με τον Έλληνα ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη.

Η τουρκική εφημερίδα Cumhuriyet αναφέρει ότι πολλοί από τους καλλιτέχνες που συνελήφθησαν είχαν εκφράσει έντονη αντίδραση στη σύλληψη του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, γεγονός που ίσως συνδέεται με τον χρόνο και το πλαίσιο της επιχείρησης.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΟΥΡΚΙΑ
 |
ΧΑΝΤΙΣΕ
 |
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top