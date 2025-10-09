Μαντλίν ΜακΚαν: Η κατάθεση της μικρότερης αδελφής της για τη «fake Maddie»

Ξεκίνησε η δίκη για την Πολωνή που έλεγε πως είναι η εξαφανισμένη Μαντλίν

Πηγή: Με πληροφορίες από Daily Mail
Μαντλίν ΜακΚαν: Τι Είπε Η Αδερφή Της Για Την Πολωνή Stalker
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ξεκίνησε η δίκη της Πολωνής που ισχυριζόταν ότι ήταν η εξαφανισμένη Μαντλίν ΜακΚαν, με τους ισχυρισμούς της να προκαλούν παγκόσμιο ενδιαφέρον. Η Τζούλια Βάντελτ και η συνοδός της Κάρεν Σπραγκ κατηγορούνται για παρενόχληση της οικογένειας του κοριτσιού, που εξαφανίστηκε πριν 18 χρόνια στην Πορτογαλία.

«Δε θυμάμαι να λέω ότι είμαι η Μαντλίν. Ζητώ συγγνώμη από τους ΜακΚαν»

Στη δίκη κατέθεσε μέσω βιντεοσύνδεσης και η μικρότερη αδελφή της Μαντλίν, η 20χρονη Αμελί. Περιέγραψε πώς δέχτηκε μηνύματα στο Facebook από τη Βάντελτ, η οποία ισχυριζόταν ότι ήταν η Μαντλίν. Όπως είπε, δεν ενημέρωσε τους γονείς της για τα μηνύματα, καθώς δεν ήθελε να τους αγχώσει και να τους στεναχωρήσει.

«Ένιωσα ότι δεν ήταν σωστό να εμπλακώ. Συνήθως δεν απαντώ σε άτομα που δε γνωρίζω για να προστατεύσω τον εαυτό μου», ανέφερε η Αμέλι στο δικαστήριο.

Η αδερφή της Μαντλίν ΜακΚαν

Η αδερφή της Μαντλίν ΜακΚαν, Αμελί / Φωτογραφία Facebook

Η Κέιτ ΜακΚαν, μητέρα της Μαντλίν, συναισθηματικά φορτισμένη, περιέγραψε την επίδραση που είχαν τα μηνύματα και οι επισκέψεις της Βάντελτ στη ζωή της οικογένειας. Ανέφερε ότι το μόνο που θέλει 18 χρόνια μετά την εξαφάνιση της κόρης της είναι να επιστρέψει η Μαντλίν και να τη φωνάξει «μαμά».

Οι γονείς της Μαντλίν ΜακΚαν

Οι γονείς της Μαντλίν ΜακΚαν / Φωτογραφία αρχείου AP (Sang Tan)

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει η Βάντελτ και η εμπλοκή της συνοδού της

Η Βάντελτ κατηγορείται ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά, άφησε φωνητικά μηνύματα, έστειλε μηνύματα και εμφανίστηκε στο σπίτι των ΜακΚαν, απαιτώντας τεστ DNA για να αποδείξει ότι είναι η Μαντλίν, παρά τα αδιάσειστα στοιχεία που αποδεικνύουν το αντίθετο.

Η 61χρονη Κάρεν Σπραγκ, κατηγορούμενη ως συνοδός της Βάντελτ, φέρεται ότι προκάλεσε σοβαρή αναστάτωση και ανησυχία στην οικογένεια από τον Ιούνιο του 2022 έως τον Φεβρουάριο του 2025.

Και οι δύο κατηγορούμενες αρνούνται τις κατηγορίες.

Η Πολωνή που υποστήριζε ότι ήταν η Μαντλίν ΜακΚαν

Η Πολωνή που υποστήριζε ότι ήταν η Μαντλίν ΜακΚαν / Φωτογραφία αρχείου

Από την πλευρά του, ο πατέρας της Μαντλιν, Τζέρι ΜακΚαν, δήλωσε ότι οι συνεχείς προσπάθειες της Βάντελτ να επικοινωνήσει με την οικογένεια προκάλεσαν θυμό και απογοήτευση. Τόνισε ότι η επικοινωνία με τα δίδυμα, Σον και Αμέλι, τους μικρότερους αδελφούς της Μαντλίν, επηρέασε αρνητικά την καθημερινότητά τους.

«Ξέραμε ότι δεν είναι η κόρη μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι οι ψευδείς ισχυρισμοί αποσπούν την προσοχή από τις έρευνες για την εξαφάνιση της Μαντλίν.

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσης, η Βάντελτ ξέσπασε σε λυγμούς, ούρλιαξε και απομακρύνθηκε από το εδώλιο, ενώ ο δικαστής διέταξε τη διακοπή της δίκης.

Η κ. ΜακΚαν ανέφερε ότι η παρουσία της Βάντελτ σε ετήσια επιμνημόσυνη τελετή στο χωριό τους ήταν μια «δύσκολη εμπειρία», καθώς «άσκησε στην οικογένεια μεγάλη πίεση».

Η δίκη συνεχίζεται και αναμένονται περαιτέρω αποκαλύψεις για την παρενόχληση που υπέστη η οικογένεια του εξαφανισμένου κοριτσιού.

ΜΑΝΤΛΙΝ ΜΑΚΚΑΝ
 |
ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ
 |
ΠΟΛΩΝΗ
 |
STALKER
