Ερμής στον Σκορπιό: Μυστικά, αποκαλύψεις και οικονομικές ανατροπές

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@star

09.10.25 , 14:09 Ερμής στον Σκορπιό: Μυστικά, αποκαλύψεις και οικονομικές ανατροπές
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Ερμής πέρασε στο ζώδιο του Σκορπιού τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου και θα παραμείνει εκεί μέχρι τις 29 Οκτωβρίου… ή μήπως όχι; Η αστρολογική αυτή περίοδος έχει μεγαλύτερη διάρκεια και πιο περίπλοκη δυναμική απ’ ό,τι φαίνεται αρχικά, αφού ο πλανήτης της επικοινωνίας θα επιστρέψει ξανά στο ζώδιο του Σκορπιού μέσα στον Νοέμβριο, λόγω της ανάδρομης πορείας του.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

 

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@star

«Ο Ερμής στον Σκορπιό μάς βάζει σε πιο βαθιά νερά. Δεν αρκούμαστε πια στην επιφάνεια των πραγμάτων θέλουμε την ουσία, την αλήθεια, το "γιατί" πίσω από κάθε λέξη και πράξη. Πρόκειται για μια περίοδο ψυχολογικής ενδοσκόπησης, εσωτερικής αναζήτησης και αποκάλυψης μυστικών. Είναι η ιδανική θέση για όσους θέλουν να ερευνήσουν, να κατανοήσουν και να αποκαλύψουν την κρυμμένη πλευρά της ζωής. Αν και ο Ερμής θα περάσει αρχικά στον Τοξότη στις 29 Οκτωβρίου, θα επιστρέψει ξανά στον Σκορπιό εντός Νοεμβρίου λόγω της ανάδρομης πορείας του. Από 21 Οκτωβρίου, όμως, ο πλανήτης μπαίνει ήδη στη σκιά της ανάδρομης πορείας του, που σημαίνει ότι από τότε ξεκινούν τα... "προεόρτια"», είπε αρχικά η Άση Μπήλιου κάνοντας τις αστρολογικές προβλέψεις στο Breakfast@star.

«Τι σημαίνει αυτό; Όσα συμβούν από τις 21/10 έως και την έναρξη της ανάδρομης φάσης, μπορεί να επανεμφανιστούν μέσα στον Νοέμβριο ή να λυθούν οριστικά μέσα στον Δεκέμβριο, όταν ο Ερμής θα είναι και πάλι ορθόδρομος.

Η θετική είδηση; Τουλάχιστον δεν θα είναι ανάδρομος την περίοδο των Χριστουγέννων, αποφεύγοντας έτσι προβλήματα σε ταξίδια και μετακινήσεις – που είναι συχνό φαινόμενο σε ανάδρομους Ερμήδες.

O Σκορπιός κυβερνά χρήματα τρίτων, επενδύσεις, κληρονομιές, χρέη και οτιδήποτε έχει να κάνει με οικονομική διαχείριση και ασφάλεια. Καθώς πλησιάζουμε προς τον Νοέμβριο, τα οικονομικά ζητήματα αναμένεται να έρθουν στο προσκήνιο με εντονότερο και ίσως πιεστικό τρόπο. Καλό είναι να είμαστε προσεκτικοί σε οικονομικές συμφωνίες, δάνεια ή χρηματοδοτήσεις, ειδικά όσο πλησιάζει η ανάδρομη φάση του Ερμή», πρόσθεσε η  έγκριτη αστρολόγος.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

ΖΩΔΙΑ
 |
ΖΩΔΙΑ ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
 |
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
 |
BREAKFAST@STAR
