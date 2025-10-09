Δανάη Παππά: Απαντά πρώτη φορά για το περιστατικό με τον Βασίλη Μπισμπίκη

«Για ποιον λόγο να είμαι υπόλογη σε ένα θέμα που δεν έχω σχέση;»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.10.25 , 15:54 Τζορτζ Μπάλντοκ: Ένας Χρόνος Από Τον Θάνατό Του
09.10.25 , 15:47 Νικήτας Τσακίρογλου: «Tώρα λέω πολύ περισσότερο το "σ'αγαπώ” στη Χρυσούλα»
09.10.25 , 15:40 Jennifer Aniston: Πρώτη φορά μίλησε για την προσπάθειά της να γίνει μαμά
09.10.25 , 15:40 Αττικόν: Πάνω από 100 τραύματα από πιρούνι έχει η έγκυος σε σώμα & πρόσωπο
09.10.25 , 15:09 Μεσσηνία: Το οικονομικό κι ερωτικό τρίγωνο πίσω από το φονικό
09.10.25 , 15:02 Πέτρος Κωστόπουλος: Στο Τέξας στο πλευρό της κόρης του, Αμαλίας
09.10.25 , 14:53 Αννα Φόνσου: Οι έρωτες, οι γάμοι, η φτώχεια και τα Dior της Γαληνέα
09.10.25 , 14:40 Λάλος - Λαμπροπούλου: Backstage φωτογραφίες από τη νέα τους σειρά
09.10.25 , 14:11 Θέλεις να περπατάς περισσότερο χωρίς να ζορίζεσαι; Κάνε αυτά τα κόλπα
09.10.25 , 14:09 Ερμής στον Σκορπιό: Μυστικά, αποκαλύψεις και οικονομικές ανατροπές
09.10.25 , 14:07 Γάζα: Από ώρα σε ώρα η υπογραφή της συμφωνίας - Ποιοι είναι οι 20 όμηροι
09.10.25 , 13:55 Μαντλίν ΜακΚαν: Η κατάθεση της μικρότερης αδελφής της για τη «fake Maddie»
09.10.25 , 13:49 Ενοχλημένος ο Αλεξάνδρου με την εμφάνιση της Τούνη με τον νέο της σύντροφο
09.10.25 , 13:43 Συνελήφθη τραγουδίστρια για ναρκωτικά - Είχε συμμετέχει στη Eurovision 2009
09.10.25 , 13:42 Μπέττυ Μαγγίρα για τον ΑΝΤ1: «Αν είχα πικρία, δε θα επέστρεφα»
Αττικόν: Πάνω από 100 τραύματα από πιρούνι έχει η έγκυος σε σώμα & πρόσωπο
Ενοχλημένος ο Αλεξάνδρου με την εμφάνιση της Τούνη με τον νέο της σύντροφο
Μεσσηνία: Το οικονομικό κι ερωτικό τρίγωνο πίσω από το φονικό
Δανάη Παππά: Απαντά πρώτη φορά για το περιστατικό με τον Βασίλη Μπισμπίκη
Λονδίνο: Η άγρια δολοφονία του 26χρονου Αντώνη Αντωνιάδη για ένα ρολόι
Νικήτας Τσακίρογλου: «Tώρα λέω πολύ περισσότερο το "σ'αγαπώ” στη Χρυσούλα»
«Άρχοντά μου»: Το γλέντι της Μουρτζούκου στη φυλακή με τον Θέμη Αδαμαντίδη
Μαρία Κίτσου: Η ηλικία, η καταγωγή και το πρόβλημα υγείας
Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στη μπανιέρα μετά τα γενέθλια της 4χρονης κόρης τους
Συνελήφθη τραγουδίστρια για ναρκωτικά - Είχε συμμετέχει στη Eurovision 2009
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δανάη Παππά: Όσα είπε για την ανάμειξη του ονόματός της με το περιστατικό με τον Βασίλη Μπισμπίκη/ εκπομπή Super Κατερίνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Καλεσμένη στην εκπομπή της Super Κατερίνα ήταν η Δανάη Παππά, της οποίας το όνομα ήρθε στο προσκήνιο, με αφορμή τα βίντεο που κυκλοφόρησαν να χορεύει με τον Βασίλη Μπισμπίκη σε κρητικό γλέντι. Λίγο αργότερα ο ηθοποιός προκάλεσε τροχαίο με υλικές ζημιές στη Φιλοθέη, τα ξημερώματα του Σαββάτου 27/9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Danae Pappa (@danouuz)

Η ηθοποιός απάντησε για πρώτη φορά σχετικά με την «ανάμειξη» του ονόματός της στο περιστατικό, λέγοντας:

«Δεν ξέρω τι ακριβώς να πω, από το πουθενά, δηλαδή βγήκα ένα βράδυ με τους φίλους μου, διασκέδασα, όπως κάνω πάντα. Την επόμενη ημέρα υπήρχαν άρθρα, τηλέφωνα. Έβλεπα το βίντεο και δεν μπορούσα καν να καταλάβω τι υπονοούν. Έβλεπα ένα βίντεο που διασκεδάζουν δύο άνθρωποι, που ήμασταν μεγάλη παρέα.

Με σόκαρε το πώς μπορεί ένα μικρό απόσπασμα από ένα βίντεο, να παρερμηνευτεί. Δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό μου, μέχρι να μου πουν ότι υπονοούν κάτι ερωτικό, δεν πέρασε από το μυαλό μου ποτέ κι ακόμα που το σκέφτομαι, γιατί προφανώς δε συμβαίνει κάτι τέτοιο».

Στιγμιότυπο από τον χορό του Βασίλη Μπισμπίκη με τη Δανάη Παππά στο κρητικό γλέντι

Στιγμιότυπο από τον χορό του Βασίλη Μπισμπίκη με τη Δανάη Παππά στο κρητικό γλέντι

«Είναι στενάχωρο το γεγονός ότι δεν είχα καμία σχέση με το τι συνέβη. Ήταν περίεργο. Με έπαιρναν τηλέφωνο να κάνω δηλώσεις… εγώ είμαι υπόλογη για ποιον λόγο; Γιατί να είμαι υπόλογη σε ένα θέμα που δεν έχω καμία σχέση; Ήρθε μια δημοσιογράφος και με ρώτησε “Πώς νιώθω που είμαι το πρόσωπο των ημερών”. Είπα “δεν καταλαβαίνω τον λόγο” και πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Δεν ξέρω τι να πω. Γιατί να είμαι το πρόσωπο των ημερών σε κάτι, το οποίο δεν έχω καμία σχέση;», συμπλήρωσε.

Δανάη Παππά: Η πρώτη αντίδραση μετά τον χορό με τον Βασίλη Μπισμπίκη

Η Κατερίνα Καινούργιου επισήμανε, μάλιστα, πως η Δανάη Παππά ξεκίνησε ως χορεύτρια, με την ηθοποιό να συμπληρώνει πως «και όταν εργαζόμουν ως χορεύτρια, πάντα ήθελαν με κάποιο τρόπο να το παρερμηνεύσουν. 

Δανάη Παππά: Απαντά πρώτη φορά για το περιστατικό με τον Βασίλη Μπισμπίκη

«Δεν υπάρχει λόγο να παρερμηνεύσεις κάτι σε έναν χορό, είναι έκφραση, διασκέδαση. Με έβαλε σε σκέψεις το αν μπορώ να είμαι ο εαυτός μου; Γιατί αυτός είναι ο εαυτός μου και ο τρόπος που εκφράζομαι.  Δε θα κινηθώ νομικά. Δεν υπάρχει λόγος να δώσω παραπάνω έκταση σε αυτό. Δε θα σταματήσω να είμαι ο εαυτός μου. Δεν μπορώ να βάλω κάτι άλλο από πάνω μου. Δεν μπορώ να μιλάω με σοβαροφάνεια. Θα είμαι ο εαυτός μου», συμπλήρωσε. 

«Θα συνεχίσω να κάνω αυτό που έκανα, επικεντρώνομαι στη δουλειά μου και θα συνεχίσω να το κάνω. Δε μου ήρθαν μηνύματα από κόσμο. Βρέθηκαν δύο γυναίκες στο focus που δεν έχουν καμία σχέση με αυτό (σ.σ η Δέσποινα Βανδή και η ίδια). Δεν ξέρω γιατί πρέπει πάντα μια γυναίκα να είναι υπόλογη για ό,τι λέει ή κάνει. Εγώ αποφάσισα να μην πάρω θέση, να μιλήσω στον δικό μου χρόνο σε ένα περιβάλλον που νιώθω ασφάλεια και δε θα παρερμηνευτεί κάτι από τα λεγόμενά μου», κατέληξε η Δανάη Παππά.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Danae Pappa (@danouuz)

Στην πορεία της συνέντευξής της σημείωσε πως αγαπά, σέβεται και θαυμάζει τις γυναίκες καθώς μεγάλωσε σε ένα οικογενειακό περιβάλλον με 7 γυναίκες κι έναν άντρα, τον παππού της.

Η Δανάη Παππά συνεχίζει στον ρόλο της «Χλόης» στον β' κύκλο της τηλεοπτικής σειράς «Άγιος Έρωτας», ενώ στις 16/10 κάνει πρεμιέρα η θεατρική παράσταση με τίτλο «Πρόσεχε ποιον σκοτώνεις» στην οποία πρωταγωνιστεί. Την 1η Νοεμβρίου στο θέατρο Παλλάς θα συμμετέχει στο «Annie the musical».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΑΝΑΗ ΠΑΠΠΑ
 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ
 |
ΑΓΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top