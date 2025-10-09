Δανάη Παππά: Απαντά πρώτη φορά για το περιστατικό με τον Βασίλη Μπισμπίκη

Δανάη Παππά: Όσα είπε για την ανάμειξη του ονόματός της με το περιστατικό με τον Βασίλη Μπισμπίκη/ εκπομπή Super Κατερίνα

Καλεσμένη στην εκπομπή της Super Κατερίνα ήταν η Δανάη Παππά, της οποίας το όνομα ήρθε στο προσκήνιο, με αφορμή τα βίντεο που κυκλοφόρησαν να χορεύει με τον Βασίλη Μπισμπίκη σε κρητικό γλέντι. Λίγο αργότερα ο ηθοποιός προκάλεσε τροχαίο με υλικές ζημιές στη Φιλοθέη, τα ξημερώματα του Σαββάτου 27/9.

Η ηθοποιός απάντησε για πρώτη φορά σχετικά με την «ανάμειξη» του ονόματός της στο περιστατικό, λέγοντας:

«Δεν ξέρω τι ακριβώς να πω, από το πουθενά, δηλαδή βγήκα ένα βράδυ με τους φίλους μου, διασκέδασα, όπως κάνω πάντα. Την επόμενη ημέρα υπήρχαν άρθρα, τηλέφωνα. Έβλεπα το βίντεο και δεν μπορούσα καν να καταλάβω τι υπονοούν. Έβλεπα ένα βίντεο που διασκεδάζουν δύο άνθρωποι, που ήμασταν μεγάλη παρέα.

Με σόκαρε το πώς μπορεί ένα μικρό απόσπασμα από ένα βίντεο, να παρερμηνευτεί. Δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό μου, μέχρι να μου πουν ότι υπονοούν κάτι ερωτικό, δεν πέρασε από το μυαλό μου ποτέ κι ακόμα που το σκέφτομαι, γιατί προφανώς δε συμβαίνει κάτι τέτοιο».

Στιγμιότυπο από τον χορό του Βασίλη Μπισμπίκη με τη Δανάη Παππά στο κρητικό γλέντι

«Είναι στενάχωρο το γεγονός ότι δεν είχα καμία σχέση με το τι συνέβη. Ήταν περίεργο. Με έπαιρναν τηλέφωνο να κάνω δηλώσεις… εγώ είμαι υπόλογη για ποιον λόγο; Γιατί να είμαι υπόλογη σε ένα θέμα που δεν έχω καμία σχέση; Ήρθε μια δημοσιογράφος και με ρώτησε “Πώς νιώθω που είμαι το πρόσωπο των ημερών”. Είπα “δεν καταλαβαίνω τον λόγο” και πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Δεν ξέρω τι να πω. Γιατί να είμαι το πρόσωπο των ημερών σε κάτι, το οποίο δεν έχω καμία σχέση;», συμπλήρωσε.

Η Κατερίνα Καινούργιου επισήμανε, μάλιστα, πως η Δανάη Παππά ξεκίνησε ως χορεύτρια, με την ηθοποιό να συμπληρώνει πως «και όταν εργαζόμουν ως χορεύτρια, πάντα ήθελαν με κάποιο τρόπο να το παρερμηνεύσουν.

«Δεν υπάρχει λόγο να παρερμηνεύσεις κάτι σε έναν χορό, είναι έκφραση, διασκέδαση. Με έβαλε σε σκέψεις το αν μπορώ να είμαι ο εαυτός μου; Γιατί αυτός είναι ο εαυτός μου και ο τρόπος που εκφράζομαι. Δε θα κινηθώ νομικά. Δεν υπάρχει λόγος να δώσω παραπάνω έκταση σε αυτό. Δε θα σταματήσω να είμαι ο εαυτός μου. Δεν μπορώ να βάλω κάτι άλλο από πάνω μου. Δεν μπορώ να μιλάω με σοβαροφάνεια. Θα είμαι ο εαυτός μου», συμπλήρωσε.

«Θα συνεχίσω να κάνω αυτό που έκανα, επικεντρώνομαι στη δουλειά μου και θα συνεχίσω να το κάνω. Δε μου ήρθαν μηνύματα από κόσμο. Βρέθηκαν δύο γυναίκες στο focus που δεν έχουν καμία σχέση με αυτό (σ.σ η Δέσποινα Βανδή και η ίδια). Δεν ξέρω γιατί πρέπει πάντα μια γυναίκα να είναι υπόλογη για ό,τι λέει ή κάνει. Εγώ αποφάσισα να μην πάρω θέση, να μιλήσω στον δικό μου χρόνο σε ένα περιβάλλον που νιώθω ασφάλεια και δε θα παρερμηνευτεί κάτι από τα λεγόμενά μου», κατέληξε η Δανάη Παππά.

Στην πορεία της συνέντευξής της σημείωσε πως αγαπά, σέβεται και θαυμάζει τις γυναίκες καθώς μεγάλωσε σε ένα οικογενειακό περιβάλλον με 7 γυναίκες κι έναν άντρα, τον παππού της.

Η Δανάη Παππά συνεχίζει στον ρόλο της «Χλόης» στον β' κύκλο της τηλεοπτικής σειράς «Άγιος Έρωτας», ενώ στις 16/10 κάνει πρεμιέρα η θεατρική παράσταση με τίτλο «Πρόσεχε ποιον σκοτώνεις» στην οποία πρωταγωνιστεί. Την 1η Νοεμβρίου στο θέατρο Παλλάς θα συμμετέχει στο «Annie the musical».