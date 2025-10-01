Δανάη Παππά: Η πρώτη αντίδραση μετά τον χορό με τον Βασίλη Μπισμπίκη

Οι δυο ηθοποιοί διασκέδαζαν στο ίδιο γλέντι λίγο πριν το τροχαίο

Δανάη Παππά: Η πρώτη αντίδραση μετά τον χορό με τον Βασίλη Μπισμπίκη
Στο επίκεντρο της δημοσιότητας έχει βρεθεί  η Δανάη Παππά, εξαιτίας ενός βίντεο που τη δείχνει να διασκεδάζει σε κρητικό γλέντι με τον Βασίλη Μπισμπίκη, λίγη ώρα πριν το τροχαίο στη Φιλοθέη, με πρωταγωνιστή τον ηθοποιό και σύντροφο της Δέσποινας Βανδή

Μπισμπίκης: Το βίντεο από το κρητικό γλέντι και το τηλεφώνημα στη Βανδή

Ο Βασίλης Μπισμπίκης χορεύει με τη Δανάη Παππά σε γλέντι λίγο πριν το τροχαίο

Με αφορμή το viral βίντεο, όπου χορεύει με τον συνάδελφό της, η ρεπόρτερ της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα, Φαίη Φώτου, προσέγγισε την ηθοποιό, προκειμένου να αποσπάσει το πρώτο της σχόλιο.  

Μπισμπίκης: Η στιγμή που επέστρεψε σπίτι - Η Βανδή περίμενε στο μπαλκόνι

Η ίδια ήταν ιδιαίτερα βιαστική δίνοντας μια λακωνική απάντηση στη δημοσιογράφο του Πρωινού. 

«Να είστε καλά! Βιάζομαι πάρα πολύ! Δεν καταλαβαίνω τον λόγο που πρέπει να μιλήσω για τον κ. Μπισμπίκη. Να είστε καλά», είπε ευγενικά η Δανάη Παππά. 

Βασίλης Μπισμπίκης: Οι πρώτες δηλώσεις μετά το τροχαίο

«Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν. Πήγα πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική και ενημέρωσα τις Αρχές. Αυτή είναι η αλήθεια. Το μόνο που με νοιάζει ηθικά είναι να καταλάβετε ότι δεν εγκατέλειψα», δήλωσε χαρακτηριστικά λίγη ώρα αφότου αφέθηκε ελεύθερος.

Λίγο αργότερα, την ώρα που έμπαινε σε αυτοκίνητο για να φύγει, υπέδειξε στους δημοσιογράφους: «με τον ίδιο ζήλο να ασχοληθούν με τον πολιτισμό και το θέατρο».

Νωρίτερα, ο εισαγγελέας του απήγγειλε την κατηγορία για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού σε υποχρεώσεις του άρθρου 47 του Κ.Ο.Κ. (που αφορά εγκατάλειψη οχημάτων). Ο Βασίλης Μπισμπίκης συνελήφθη χθες, αφού ομολόγησε ότι είναι ο υπαίτιος για υλικές ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα στη Φιλοθέη, που προκάλεσε με το όχημα του.

Ο ηθοποιός ζήτησε και πήρε αναβολή για τις 8 Οκτωβρίου, προκειμένου να εισέλθουν μάρτυρες και να προσκομίσει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία, που όπως υποστηρίζει θα αποδείξουν την αλήθεια των λεγόμενών του. 

Βασίλης Μπισμπίκης: Οι ποινές με τις οποίες είναι αντιμέτωπος

Ο Βασίλης Μπισμπίκης μπορεί να επέστρεψε στο σπίτι του, αλλά καλείται άμεσα να πληρώσει πρόστιμο 1.200 ευρώ και να παραδώσει το δίπλωμα οδήγησής του για έναν μήνα. 

Ο ηθοποιός επιμένει ότι δεν εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου και ότι άφησε τα στοιχεία του σε ένα διαφημιστικό φυλλάδιο, καθώς δεν είχε καθαρή λευκή κόλλα.

