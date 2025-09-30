Μπισμπίκης: Η στιγμή που επέστρεψε σπίτι - Η Βανδή περίμενε στο μπαλκόνι

Ο Βασίλης Μπισμπίκης επέστρεψε στο σπίτι του στη Φιλοθέη το απόγευμα της Δευτέρας 29 Σεπτεμβρίου, έπειτα από την αναβολή της δίκης του που είχε οριστεί για τις 8 Οκτωβρίου.

Ο γνωστός ηθοποιός απασχόλησε την επικαιρότητα τις τελευταίες ημέρες μετά το τροχαίο περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Βασίλης Μπισμπίκης έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, με αποτέλεσμα να προκαλέσει ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα αλλά και σε μια γκαραζόπορτα.

Ο ηθοποιός εμφανίστηκε το απόγευμα της Κυριακής στην Τροχαία, όπου και κρατήθηκε για να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.

Μετά την αναβολή της δίκης του, ο Βασίλης Μπισμπίκης γύρισε στο σπίτι του, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του.

Η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 με τον Γιώργο Λιάγκα εξασφάλισε πλάνα από την άφιξή του στο σπίτι όπου μένει με τη Δέσποινα Βανδή και τα παιδιά τους στη Φιλοθέη, καταγράφοντας την πρώτη του εμφάνιση μετά το περιστατικό.

Στο βίντεο φαίνεται και η σύντροφός του, Δέσποινα Βανδή, η οποία καθόταν στο μπαλκόνι του σπιτιού τους, εμφανώς σκεπτική και στενοχωρημένη.

Η γνωστή τραγουδίστρια, που βρίσκεται στο πλευρό του ηθοποιού, αποφεύγει δημόσιες δηλώσεις για το περιστατικό, ωστόσο η στάση της δείχνει στήριξη και διακριτικότητα.

Η υπόθεση του Βασίλη Μπισμπίκη αναμένεται να συζητηθεί εκ νέου στις 8 Οκτωβρίου, οπότε και θα γίνει η εκδίκαση της υπόθεσης.

Μέχρι τότε, ο ηθοποιός θα παραμείνει στη Φιλοθέη, δίπλα στη σύντροφό του και στο οικογενειακό του περιβάλλον.

Ο υποδιευθυντής Τροχαίας Αττικής, Δημήτρης Παπαγεωργίου, μιλώντας στην εκπομπή, «Κοινωνία Ώρα Mega», σημείωσε πως σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ θα επιβληθεί στον Βασίλη Μπισμπίκη πρόστιμο 1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος τουλάχιστον για έναν μήνα.

Μάλιστα, για την ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Δέσποινα Βανδή μίλησε και ο Αντώνης Ρέμος χθες το βράδυ λίγο πριν τη συναυλία που έδωσε στο Ηρώδειο.

Ο γνωστός καλλιτέχνης ρωτήθηκε για την καλή του φίλη και απάντησε: «Αυτό ήταν ένα ατυχές γεγονός. Ο Βασίλης είναι παλικάρι και αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Δεν κρύφτηκε. Ήταν μια κακή στιγμή και ας μείνει μια κακή στιγμή. Ευτυχώς που είναι μόνο υλικές οι ζημιές. Ας είναι ένα μικρό καμπανάκι και γι’ αυτόν για να είναι λίγο πιο προσεκτικός. Μίλησα με το οικογενειακό περιβάλλον της Δέσποινας Βανδή, είναι στεναχωρημένη αλλά είναι εκεί και τον στηρίζει».

Ο Βασίλης Μπισμπίκης σε δηλώσεις του στα τηλεοπτικά συνεργεία, καθώς έβγαινε από την Ευελπίδων, τόνισε πως δεν κρύφτηκε και δεν εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου.

«Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν. Εντάξει; Πήγα, πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική και ενημέρωσα τις Αρχές. Έχω ακούσει από χθες… Μόνο ακούω… Αυτή είναι η αλήθεια. Το μόνο που με νοιάζει ηθικά να καταλάβετε είναι ότι δεν εγκατέλειψα. Πήγα και στην Αστυνομία και στις Αρχές» είπε χαρακτηριστικά.