Λάλος - Λαμπροπούλου: Backstage φωτογραφίες από τη νέα τους σειρά

Το ζευγάρι επιστρέφει τηλεοπτικά

Λάλος - Λαμπροπούλου: Tι είπαν για τη σχέση τους/ Απόσπασμα από τη συνέντευξή τους στην εκπομπή Buongiorno στις 29/9/25
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Δημήτρης Λάλος και η Μαριλίτα Λαμπροπούλου επιστρέφουν τηλεοπτικά, μετά τον «Σασμό», πρωταγωνιστώντας στη νέα σειρά με τίτλο «Μια νύχτα μόνο», που θα προβληθεί στο Mega.

Λάλος - Λαμπροπούλου για τη σχέση τους: «Kάποια πράγματα είναι αναπόφευκτα»

Mάλιστα, κυκλοφόρησαν οι πρώτες τους backstage φωτογραφίες από τα γυρίσματα.

 Δημήτρης Λάλος και Μαριλίτα Λαμπροπούλου στα γυρίσματα της νέας σειράς που πρωταγωνιστούν

 Δημήτρης Λάλος και Μαριλίτα Λαμπροπούλου στα γυρίσματα της νέας σειράς που πρωταγωνιστούν

Η Μαριλίτα Λαμπροπούλου, που υποδύεται μια βραβευμένη αρχιτέκτονα, χήρα και μητέρα ενός 8χρονου παιδιού, έχει ανανεωμένο στυλ, καθώς εμφανίζεται με πιο μακριά μαλλιά στη σειρά. 

Δημήτρης Λάλος και Μαριλίτα Λαμπροπούλου στα γυρίσματα της νέας σειράς που πρωταγωνιστούν

Δημήτρης Λάλος και Μαριλίτα Λαμπροπούλου στα γυρίσματα της νέας σειράς που πρωταγωνιστούν

Ο Δημήτρης Λάλος υποδύεται ένα επιτυχημένο αλλά συναισθηματικά απόμακρο επιχειρηματία. Οι αντίξοες συνθήκες στη σειρά θα φέρουν το ζευγάρι ηθοποιών κοντά, καθώς ανάμεσά τους θα γεννηθεί ένας έρωτας που κανείς δεν περίμενε. 

Δημήτρης Λάλος και Μαριλίτα Λαμπροπούλου στα γυρίσματα της νέας σειράς που πρωταγωνιστούν

Δημήτρης Λάλος και Μαριλίτα Λαμπροπούλου στα γυρίσματα της νέας σειράς που πρωταγωνιστούν

«Ήμασταν μια χρονιά χώρια με τη Μαριλίτα μετά τον Σασμό κι ανυπομονούσαμε να βρεθεί μια ωραία σειρά που να μπορέσουμε να συμμετέχουμε και να είμαστε και οι δύο μαζί. Θέλαμε να συνεργαστούμε. Μας έγινε η πρόταση και πραγματικά είναι ένα πολύ δυνατό σενάριο», είπε για τη σειρά ο Δημήτρης Λάλος σε κοινή συνέντευξη με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου, στην εκπομπή Buongiorno, στις 29/9.

Λάλος - Λαμπροπούλου: Ερωτευμένοι στα γυρίσματα της νέας τους σειράς

«Με τον Δημήτρη όταν παίζουμε μαζί, πάντα νιώθουμε ότι κάτι συμβαίνει», συμπλήρωσε η Μαριλίτα Λαμπροπούλου.

Δημήτρης Λάλος και Μαριλίτα Λαμπροπούλου στα γυρίσματα της νέας σειράς που πρωταγωνιστούν

Δημήτρης Λάλος και Μαριλίτα Λαμπροπούλου στα γυρίσματα της νέας σειράς που πρωταγωνιστούν

Το ζευγάρι, αν και κρατά χαμηλούς τόνους όσον αφορά στην προσωπική του ζωή, πλέον μιλά ανοιχτά για τη σχέση του. Να θυμίσουμε ότι οι φήμες περί σχέσης του τηλεοπτικού ζευγαριού του Σασμού «Μαθιού - Βασιλικής» φούντωσαν, όταν έγιναν γνωστά τα διαζύγια των ηθοποιών με τους συζύγους τους.

Δημήτρης Λάλος και Μαριλίτα Λαμπροπούλου στα γυρίσματα της νέας σειράς που πρωταγωνιστούν

Δημήτρης Λάλος και Μαριλίτα Λαμπροπούλου στα γυρίσματα της νέας σειράς που πρωταγωνιστούν

Ο φωτογραφικός φακός τους είχε απαθανατίσει μαζί στα Χανιά, το περασμένο Πάσχα, ενώ στις αρχές Ιουνίου ο Δημήτρης Λάλος δημοσιεύσε την πρώτη τους κοινή φωτογραφία από τις διακοπές τους, που ερμηνεύτηκε ως παραδοχή της σχέσης τους.

Λαμπροπούλου – Λάλος: Αγκαλιά στις καλοκαιρινές τους διακοπές

Σε αυτή πόζαραν αγκαλιασμένοι, με τον ηθοποιό να γράφει στη λεζάντα «Summertime».

Δημήτρης Λάλος στα γυρίσματα της νέας σειράς που πρωταγωνιστεί

Δημήτρης Λάλος στα γυρίσματα της νέας σειράς που πρωταγωνιστεί

Δημήτρης Λάλος στα γυρίσματα της νέας σειράς που πρωταγωνιστεί

Δημήτρης Λάλος στα γυρίσματα της νέας σειράς που πρωταγωνιστεί
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΛΟΣ
 |
ΜΑΡΙΛΙΤΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ
 |
BACKSTAGE ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
 |
ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΟΝΟ
