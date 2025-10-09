Λάλος - Λαμπροπούλου: Backstage φωτογραφίες από τη νέα τους σειρά

Λάλος - Λαμπροπούλου: Tι είπαν για τη σχέση τους/ Απόσπασμα από τη συνέντευξή τους στην εκπομπή Buongiorno στις 29/9/25

Ο Δημήτρης Λάλος και η Μαριλίτα Λαμπροπούλου επιστρέφουν τηλεοπτικά, μετά τον «Σασμό», πρωταγωνιστώντας στη νέα σειρά με τίτλο «Μια νύχτα μόνο», που θα προβληθεί στο Mega.

Mάλιστα, κυκλοφόρησαν οι πρώτες τους backstage φωτογραφίες από τα γυρίσματα.

Δημήτρης Λάλος και Μαριλίτα Λαμπροπούλου στα γυρίσματα της νέας σειράς που πρωταγωνιστούν

Η Μαριλίτα Λαμπροπούλου, που υποδύεται μια βραβευμένη αρχιτέκτονα, χήρα και μητέρα ενός 8χρονου παιδιού, έχει ανανεωμένο στυλ, καθώς εμφανίζεται με πιο μακριά μαλλιά στη σειρά.

Ο Δημήτρης Λάλος υποδύεται ένα επιτυχημένο αλλά συναισθηματικά απόμακρο επιχειρηματία. Οι αντίξοες συνθήκες στη σειρά θα φέρουν το ζευγάρι ηθοποιών κοντά, καθώς ανάμεσά τους θα γεννηθεί ένας έρωτας που κανείς δεν περίμενε.

«Ήμασταν μια χρονιά χώρια με τη Μαριλίτα μετά τον Σασμό κι ανυπομονούσαμε να βρεθεί μια ωραία σειρά που να μπορέσουμε να συμμετέχουμε και να είμαστε και οι δύο μαζί. Θέλαμε να συνεργαστούμε. Μας έγινε η πρόταση και πραγματικά είναι ένα πολύ δυνατό σενάριο», είπε για τη σειρά ο Δημήτρης Λάλος σε κοινή συνέντευξη με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου, στην εκπομπή Buongiorno, στις 29/9.

«Με τον Δημήτρη όταν παίζουμε μαζί, πάντα νιώθουμε ότι κάτι συμβαίνει», συμπλήρωσε η Μαριλίτα Λαμπροπούλου.

Το ζευγάρι, αν και κρατά χαμηλούς τόνους όσον αφορά στην προσωπική του ζωή, πλέον μιλά ανοιχτά για τη σχέση του. Να θυμίσουμε ότι οι φήμες περί σχέσης του τηλεοπτικού ζευγαριού του Σασμού «Μαθιού - Βασιλικής» φούντωσαν, όταν έγιναν γνωστά τα διαζύγια των ηθοποιών με τους συζύγους τους.

Ο φωτογραφικός φακός τους είχε απαθανατίσει μαζί στα Χανιά, το περασμένο Πάσχα, ενώ στις αρχές Ιουνίου ο Δημήτρης Λάλος δημοσιεύσε την πρώτη τους κοινή φωτογραφία από τις διακοπές τους, που ερμηνεύτηκε ως παραδοχή της σχέσης τους.

Σε αυτή πόζαραν αγκαλιασμένοι, με τον ηθοποιό να γράφει στη λεζάντα «Summertime».

Δημήτρης Λάλος στα γυρίσματα της νέας σειράς που πρωταγωνιστεί

