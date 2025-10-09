Μηνιαίο επίδομα 800 ευρώ για γονείς - Ποιοι το δικαιούνται

Ένα νέο επίδομα μέχρι 800 ευρώ αναμένεται να δοθεί τις επόμενες μέρες σε δικαιούχους γονείς προσφέροντας μια «ανάσα» στα μηνιαία εξόδά τους για προγράμματα και θεραπείες παρέμβασης για τα παιδιά με αναπηρία ή αναπτυξιακές διαταραχές.

Η εν λόγω παροχή εντάσσεται στο πιλοτικό πρόγραμμα Πρώιμης Οικογενειοκεντρικής Παιδικής Παρέμβασης (ΠΠΠ) του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε γονείς παιδιών ηλικίας έως 6 ετών που παρουσιάζουν αναπηρία ή αναπτυξιακές διαταραχές ή βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο εμφάνισής τους. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και προβλέπει τη χορήγηση vouchers συνολικού ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα καλύψουν τουλάχιστον 2.500 παιδιά πανελλαδικά.

