Αττικόν: Πάνω από 100 τραύματα από πιρούνι έχει η έγκυος σε σώμα & πρόσωπο

Το ρεπορτάζ του Γιώργου Βότσκαρη για την υπόθεση / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Σοκ προκαλεί η υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας που αποκαλύφθηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου μεταφέρθηκε τη Δευτέρα μια 39χρονη έγκυος αιμόφυρτη, γεμάτη τραύματα που της προκάλεσε ο σύζυγός της με πιρούνι.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star ο Γιώργος Βότσκαρης, η 39χρονη κατάφερε να γλιτώσει και βγει από το σπίτι. Έτρεχε τραυματισμένη, μέσα στα αίματα στη λεωφόρο Μεσογείων, καλώντας τους γονείς της σε βοήθεια.

Η άτυχη γυναίκα έφτασε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒΑ σε τραγική κατάσταση, με βαθιές πληγές σε όλο το πρόσωπο και την περιοχή των ματιών.

Οι γιατροί έμειναν σοκαρισμένοι από την αγριότητα της επίθεσης, καθώς εντόπισαν πάνω από 100 τραύματα στο σώμα της.

«Ήρθε αιμόφυρτη, τρυπημένη σε όλο το πρόσωπο από πιρούνι. Μας είπε ότι τη χτύπησε ο σύζυγός της. Τα μάτια της ήταν σε πολύ κακή κατάσταση», δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, προσθέτοντας ότι οι γιατροί ειδοποίησαν άμεσα την αστυνομία.

«Είναι μια δύσκολη περίπτωση, δίνουμε μάχη να σωθεί η όρασή της. Είναι έγκυος στον τρίτο μήνα, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πώς μπορεί κάποιος να δείχνει τέτοια σκληρότητα απέναντι σε μια γυναίκα, πόσο μάλλον σε μια έγκυο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η 39χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση. Οι γιατροί δίνουν μάχη να αποκαταστήσουν τις βλάβες στα μάτια της, ενώ τονίζουν πως η έγκαιρη αντιμετώπιση ήταν καθοριστική για να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Ο δράστης συνελήφθη – Αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες

Ο 43χρονος σύζυγος της γυναίκας, επίσης γεωργιανής καταγωγής, εντοπίστηκε το μεσημέρι της Τετάρτης και συνελήφθη από αστυνομικούς του Α.Τ. Ψυχικού.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, καθώς και για τα πλημμελήματα της οπλοφορίας και οπλοχρησίας.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στην 31η ανακρίτρια προκειμένου να απολογηθεί.