«Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο» - Σοκάρει η κακοποίηση εγκύου με πιρούνι

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως από την άγρια κακοποίηση της 39χρονης εγκύου από τον σύζυγό της με πιρούνι, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η όρασή της.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας στο Πρωινό του ΑΝΤ1 έκανε λόγο ένα «σοκαριστικό περιστατικό».

«Έχουμε δει πολλά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, αλλά ποτέ κάτι τέτοιο. Η γυναίκα από τη Γεωργία ήρθε τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στην εφημερία του Αττικού νοσοκομείου» είπε και πρόσθεσε:

«Είπε στους γιατρούς ότι ήταν από τον σύζυγό της χτυπημένη, τα μάτια της ήταν άσχημα. Οι γιατροί ειδοποίησαν την αστυνομία».

Ο κύριος Γιαννάκος χαρακτήρισε εξοργιστικό αυτό που συνέβη.

«Αυτό το κτήνος έβγαλε μια απίστευτη βιαιότητα στο πρόσωπο μιας εγκύου», είπε.

Η γυναίκα, που διανύει τον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης της δίνει μάχη μαζί με τους γιατρούς για να σώσει την όρασή της.

«Οι γιατροί έκαναν ό,τι μπορούσαν», είπε ο κ. Γιαννάκος. Η 39χρονη υπεβλήθη χθες σε χειρουργική επέμβαση στα μάτια και, σύμφωνα με πληροφορίες, η όραση της έχει αποκατασταθεί στο αριστερό μάτι αλλά κινδυνεύει να χάσει το δεξί.

Συνελήφθη ο άνδρας που επιτέθηκε στη σύζυγό του με πιρούνι

Το περιστατικό συνέβη τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, όταν η 39χρονη από τη Γεωργία μεταφέρθηκε αιμόφυρτη στο Αττικό Νοσοκομείο. Η γυναίκα έφερε πολλαπλά τραύματα στο πρόσωπο, στα μάτια και στο σώμα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν πιρούνι.

Η γυναίκα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στα μάτια και νοσηλεύεται στη γυναικολογική κλινική, με συνεχή παρουσία αστυνομικών για την προστασία της.

Σύμφωνα με πληροφορίες το έμβρυο δεν κινδυνεύει.

Ο 43χρονος σύζυγος της γυναίκας, επίσης, υπήκοος Γεωργίας αρχικά προσήχθη και τελικά συνελήφθη από αστυνομικούς της Δίωξης Εγκλημάτων Ψυχικού – Φιλοθέης για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, ενδοοικογενειακή βία και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακρτιτή.