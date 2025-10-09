«Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο» - Σοκάρει η κακοποίηση εγκύου με πιρούνι

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως από την άγρια κακοποίηση της 39χρονης εγκύου από τον σύζυγό της με πιρούνι, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η όρασή της.
Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας στο Πρωινό του ΑΝΤ1 έκανε λόγο ένα «σοκαριστικό περιστατικό».
Την τρύπησε με το πιρούνι σε όλο της το σώμα και την έστειλε στο νοσοκομείο
«Έχουμε δει πολλά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, αλλά ποτέ κάτι τέτοιο. Η γυναίκα από τη Γεωργία ήρθε τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στην εφημερία του Αττικού νοσοκομείου» είπε και πρόσθεσε:
«Είπε στους γιατρούς ότι ήταν από τον σύζυγό της χτυπημένη, τα μάτια της ήταν άσχημα. Οι γιατροί ειδοποίησαν την αστυνομία».
Ο κύριος Γιαννάκος χαρακτήρισε εξοργιστικό αυτό που συνέβη.
«Αυτό το κτήνος έβγαλε μια απίστευτη βιαιότητα στο πρόσωπο μιας εγκύου», είπε.
Συνελήφθη ο 43χρονος που κάρφωσε με πιρούνι την έγκυο σύζυγό του
Η γυναίκα, που διανύει τον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης της δίνει μάχη μαζί με τους γιατρούς για να σώσει την όρασή της.
«Οι γιατροί έκαναν ό,τι μπορούσαν», είπε ο κ. Γιαννάκος. Η 39χρονη υπεβλήθη χθες σε χειρουργική επέμβαση στα μάτια και, σύμφωνα με πληροφορίες, η όραση της έχει αποκατασταθεί στο αριστερό μάτι αλλά κινδυνεύει να χάσει το δεξί.
Συνελήφθη ο άνδρας που επιτέθηκε στη σύζυγό του με πιρούνι
Το περιστατικό συνέβη τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, όταν η 39χρονη από τη Γεωργία μεταφέρθηκε αιμόφυρτη στο Αττικό Νοσοκομείο. Η γυναίκα έφερε πολλαπλά τραύματα στο πρόσωπο, στα μάτια και στο σώμα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν πιρούνι.
Η γυναίκα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στα μάτια και νοσηλεύεται στη γυναικολογική κλινική, με συνεχή παρουσία αστυνομικών για την προστασία της.
Σύμφωνα με πληροφορίες το έμβρυο δεν κινδυνεύει.
Ο 43χρονος σύζυγος της γυναίκας, επίσης, υπήκοος Γεωργίας αρχικά προσήχθη και τελικά συνελήφθη από αστυνομικούς της Δίωξης Εγκλημάτων Ψυχικού – Φιλοθέης για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, ενδοοικογενειακή βία και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακρτιτή.
