Συνελήφθη ο 43χρονος που κάρφωσε με πιρούνι την έγκυο σύζυγό του

Υπεβλήθη σε επέμβαση για να μην χάσει την όρασή της

Ελλαδα
Κρατείται στο Α.Τ. Ψυχικού ο 43χρονος που τον κατήγγειλε η σύζυγός του για ενδοοικογενειακή βία
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συνελήφθη από την αστυνομία ο 43χρονος από τη Γεωργία, ο οποίος κατηγορείται ότι τραυμάτισε την έγκυο σύζυγό του με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα πιρούνι.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ψυχικού–Φιλοθέης.

Την τρύπησε με το πιρούνι σε όλο της το σώμα και την έστειλε στο νοσοκομείο

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα, η οποία βρίσκεται στον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης της, φέρει εκτεταμένα τραύματα στο πρόσωπο. Χρειάστηκε άμεση ιατρικό φροντίδα και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. 

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της, η 38χρονη ανέφερε στους γιατρούς ότι ο δράστης της επίθεσης ήταν ο ίδιος της ο σύζυγος. Αμέσως μετά τη δήλωσή της, το ιατρικό προσωπικό ειδοποίησε την Αστυνομία.

Η γυναίκα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στα μάτια, προκειμένου να διασωθεί η όρασή της. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των γιατρών, η κατάσταση της εγκυμοσύνης της δεν φαίνεται να εμπνέει ανησυχία.

