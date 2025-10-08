Την τρύπησε με το πιρούνι σε όλο της το σώμα και την έστειλε στο νοσοκομείο

Σοκαριστικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας

08.10.25 , 17:33 Την τρύπησε με το πιρούνι σε όλο της το σώμα και την έστειλε στο νοσοκομείο
Νέο απίστευτο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε, με μια γυναίκα να καταλήγει στο νοσοκομείο μετά τα πολύ άγρια χτυπήματα που δέχτηκε από τον σύζυγό της με ένα πιρούνι. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Βότσκαρη. 

Η γυναίκα νοσηλεύεται στο Αττικόν και μάλιστα πριν από λίγο τελείωσε και το χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε στα μάτια, καθώς ο σύζυγός της, ο οποίος βρισκόταν στη φυλακή, αποφυλακίστηκε πριν από κάποιες ημέρες, επέστρεψε στο σπίτι, είδε -κατά τη δική του οπτική- ότι η γυναίκα του είχε κάποια σημάδια στο σώμα της και τα παρεξήγησε.

Το αποτέλεσμα ήταν να πάρει ένα πιρούνι και να αρχίσει να την τρυπάει σε όλο της το κορμί, ιδιαίτερα από το στήθος και πάνω και στο πρόσωπο γύρω-γύρω από τα μάτια. Στόχος του ήταν, όπως ακούστηκε από συγγενικά της πρόσωπα στο νοσοκομείο, να προσπαθήσει να την αφήσει τυφλή θεωρώντας ότι υπάρχει ερωτική απιστία

Η άτυχη γυναίκα είναι καλά τώρα, έχει διαφύγει το κίνδυνο. Ακόμα περιμένουμε το ιατρικό ανακοινωθέν από το νοσοκομείο, πριν από λίγη ώρα βγήκε από το χειρουργείο.

 

