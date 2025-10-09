Νικήτας Τσακίρογλου: «Tώρα λέω πολύ περισσότερο το "σ'αγαπώ” στη Χρυσούλα»

Νικήτας Τσακίρογλου: Tα τρυφερά λόγια για τη Χρυσούλα Διαβάτη- «Είναι ένας άνθρωπος δυσεύρετος, όχι μόνο ως σύζυγος, αλλά και ως άνθρωπος»/ Το Πρωινό

Με πολύ τρυφερά λόγια για την αγαπημένη του σύζυγο, Χρυσούλα Διαβάτη, μίλησε ο Νικήτας Τσακίρογλου, με αφορμή το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει η ηθοποιός το τελευταίο διάστημα.

«Βρίσκομαι σε μια δύσκολη εποχή τώρα, σε μια δύσκολη φάση της συζυγικής μου ζωής, γιατί η Χρυσούλα μας, η Διαβάτη, η σπουδαία αυτή ηθοποιός και άνθρωπος, έχει ένα αυτοάνοσο, αλλά θέλω να πιστεύω ότι με τη βοήθεια του Θεού και τη βαθιά πίστη και τη θέληση του ελληνικού λαού, θα γίνει καλά σύντομα», είπε στην εκπομπή «Το Πρωινό» ο σπουδαίος ηθοποιός.

Χρυσούλα Διαβάτη- Νικήτας Τσακίρογλου, το 2014/ NDP

Η 85χρονη ηθοποιός διαγνώστηκε με ρευματοειδή αρθρίτιδα και όπως αποκάλυψε ο σύζυγός της, «είναι κλινήρης και δεν κυκλοφορεί».

«Πιστεύω όμως ότι σύντομα θα το ξεπεράσει αυτό, γιατί την έχω γνωρίσει τη Χρυσούλα και την αγάπησα και την ερωτεύτηκα, γιατί έχει μεγάλη δύναμη και πολλή αγάπη για τη ζωή και τον άνθρωπο», πρόσθεσε.

Μετά από 60 χρόνια κοινής ζωής, ο Νικήτας Τσακίρογλου αποκάλυψε ότι τώρα που η σύζυγός του βρίσκεται σε αυτή τη φάση, είναι ακόμα πιο τρυφερός μαζί της. «Τη φιλάω κάθε λίγο, την αγκαλιάζω κάθε λίγο και τώρα της λέω πολύ περισσότερο το “σ' αγαπώ”», παραδέχτηκε.

Η Χρυσούλα είναι ένας άνθρωπος δυσεύρετος, όχι μόνο ως σύζυγος, αλλά και σαν άνθρωπος. Είναι ένας άνθρωπος δοτικός

«Πιστεύω πολύ και όσο εισέρχομαι μέσα στους χώρους της εκκλησίας, πιστεύω περισσότερο. Μαθητές τότε της δραματικής σχολής είχαμε πάει στο Άγιον Όρος και καθίσαμε έναν μήνα. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία και θέλω να ξαναπάω και θα ξαναπάω», ανέφερε σχετικά με την πίστη του στον Θεό.

Χρυσούλα Διαβάτη- Νικήτας Τσακίρογλου σε θεατρική πρεμιέρα, το 2019/ NDP

Στο τέλος της συνέντευξής του, δήλωσε ευχαριστημένος από το επάγγελμα που διάλεξε. «Ζω μια καλή στιγμή, ίσως γιατί έχω γύρω στα 60 με 70 χρόνια σε αυτό το επάγγελμα, είμαι σχεδόν χορτάτος. Δε ζηλεύω τίποτα. Παρακολουθώ τους νέους ανθρώπους. Μ' αρέσουν πάρα πολύ, είναι όμορφα παιδιά καταρχήν, κάτι που δεν το είχαν οι παλαιότεροι, γιατί είμαστε εμείς απότοκα μιας δύσκολης περιόδου που πέρασε η Ελλάδα. Εμείς κι εγώ προσωπικά είμαι παιδί της κατοχής, είμαι παιδί του πολέμου», είπε.

«Είμαι ικανοποιημένος. Είμαι χορτάτος και προπάντων ευχαριστημένος από το επάγγελμα που διάλεξα και που επικοινωνώ με τον κόσμο», κατέληξε ο Νικήτας Τσακίρογλου.

