Νικήτας Τσακίρογλου: «Tώρα λέω πολύ περισσότερο το "σ'αγαπώ” στη Χρυσούλα»

«Είναι ένας άνθρωπος δυσεύρετος, όχι μόνο ως σύζυγος, αλλά και ως άνθρωπος»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.10.25 , 18:47 «Αυτόματα» πρόστιμα έως 2.000 ευρώ για ανασφάλιστα ΙΧ, χωρίς ΚΤΕΟ ή τέλη
09.10.25 , 18:27 Peugeot 3008: Τα προσόντα που το πάνε στην κορυφή
09.10.25 , 18:06 Τέλος στις οικογενειακές μάχες για τις περιουσίες
09.10.25 , 17:50 Κασσελάκης: Ο Τσίπρας μπορεί να γίνει μέλος του κόμματός μας αν θέλει
09.10.25 , 17:50 Σαν Φρανσίσκο: Νεκρή μέσα στην έπαυλή της τετραμελής οικογένεια
09.10.25 , 17:20 Ο Δημήτρης Δεμερτζής κατάφερε την πιο γρήγορη αγορά στο Cash or Trash!
09.10.25 , 16:59 Γιος Σήφη Βαλυράκη: Ήταν δολοφονία ο θάνατος του πατέρα μου
09.10.25 , 16:57 Φεστιβάλ Ιεράπετρας: Μουσική, χορός και θεατρικά σεμινάρια
09.10.25 , 16:57 Τρίπολη: Άγρια συμπλοκή ανηλίκων με μαχαίρι - Στην εντατική 12χρονος
09.10.25 , 16:09 First Dates: Πρεμιέρα με ρομαντικά ραντεβού και εκπλήξεις
09.10.25 , 15:54 Τζορτζ Μπάλντοκ: Ένας Χρόνος Από Τον Θάνατό Του
09.10.25 , 15:52 Αντίθεση Αφροδίτης- Κρόνου: Τα ζώδια που θα δυσκολευτούν στις σχέσεις
09.10.25 , 15:47 Νικήτας Τσακίρογλου: «Tώρα λέω πολύ περισσότερο το "σ'αγαπώ” στη Χρυσούλα»
09.10.25 , 15:40 Jennifer Aniston: Πρώτη φορά μίλησε για την προσπάθειά της να γίνει μαμά
09.10.25 , 15:40 Αττικόν: Πάνω από 100 τραύματα από πιρούνι έχει η έγκυος σε σώμα & πρόσωπο
Τέλος στις οικογενειακές μάχες για τις περιουσίες
Μεσσηνία: Το οικονομικό κι ερωτικό τρίγωνο πίσω από το φονικό
Αττικόν: Πάνω από 100 τραύματα από πιρούνι έχει η έγκυος σε σώμα & πρόσωπο
Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στη μπανιέρα μετά τα γενέθλια της 4χρονης κόρης τους
Τρίπολη: Άγρια συμπλοκή ανηλίκων με μαχαίρι - Στην εντατική 12χρονος
Δανάη Παππά: Απαντά πρώτη φορά για το περιστατικό με τον Βασίλη Μπισμπίκη
Συνελήφθη τραγουδίστρια για ναρκωτικά - Είχε συμμετέχει στη Eurovision 2009
Συγκλονίζει η Καλομοίρα: Η εξομολόγηση για τη μάχη με την κατάθλιψη
Λονδίνο: Η άγρια δολοφονία του 26χρονου Αντώνη Αντωνιάδη για ένα ρολόι
Ο Δημήτρης Δεμερτζής κατάφερε την πιο γρήγορη αγορά στο Cash or Trash!
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Νικήτας Τσακίρογλου: Tα τρυφερά λόγια για τη Χρυσούλα Διαβάτη- «Είναι ένας άνθρωπος δυσεύρετος, όχι μόνο ως σύζυγος, αλλά και ως άνθρωπος»/ Το Πρωινό
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με πολύ τρυφερά λόγια για την αγαπημένη του σύζυγο, Χρυσούλα Διαβάτη, μίλησε ο Νικήτας Τσακίρογλου, με αφορμή το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει η ηθοποιός το τελευταίο διάστημα. 

«Οι γιατροί δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν» - Ο Τσακίρογλου μιλά για τη Διαβάτη

«Βρίσκομαι σε μια δύσκολη εποχή τώρα, σε μια δύσκολη φάση της συζυγικής μου ζωής, γιατί η Χρυσούλα μας, η Διαβάτη, η σπουδαία αυτή ηθοποιός και άνθρωπος, έχει ένα αυτοάνοσο, αλλά θέλω να πιστεύω ότι με τη βοήθεια του Θεού και τη βαθιά πίστη και τη θέληση του ελληνικού λαού, θα γίνει καλά σύντομα», είπε στην εκπομπή «Το Πρωινό» ο σπουδαίος ηθοποιός. 

Χρυσούλα Διαβάτη- Νικήτας Τσακίρογλου, το 2014/ NDP

Χρυσούλα Διαβάτη- Νικήτας Τσακίρογλου, το 2014/ NDP

Η 85χρονη ηθοποιός διαγνώστηκε με ρευματοειδή αρθρίτιδα και όπως αποκάλυψε ο σύζυγός της, «είναι κλινήρης και δεν κυκλοφορεί».
«Πιστεύω όμως ότι σύντομα θα το ξεπεράσει αυτό, γιατί την έχω γνωρίσει τη Χρυσούλα και την αγάπησα και την ερωτεύτηκα, γιατί έχει μεγάλη δύναμη και πολλή αγάπη για τη ζωή και τον άνθρωπο», πρόσθεσε. 

Νικήτας Τσακίρογλου: «Tώρα λέω πολύ περισσότερο το "σ'αγαπώ” στη Χρυσούλα»

Μετά από 60 χρόνια κοινής ζωής, ο Νικήτας Τσακίρογλου αποκάλυψε ότι τώρα που η σύζυγός του βρίσκεται σε αυτή τη φάση, είναι ακόμα πιο τρυφερός μαζί της. «Τη φιλάω κάθε λίγο, την αγκαλιάζω κάθε λίγο και τώρα της λέω πολύ περισσότερο το “σ' αγαπώ”», παραδέχτηκε.

Η Χρυσούλα είναι ένας άνθρωπος δυσεύρετος, όχι μόνο ως σύζυγος, αλλά και σαν άνθρωπος. Είναι ένας άνθρωπος δοτικός

«Πιστεύω πολύ και όσο εισέρχομαι μέσα στους χώρους της εκκλησίας, πιστεύω περισσότερο. Μαθητές τότε της δραματικής σχολής είχαμε πάει στο Άγιον Όρος και καθίσαμε έναν μήνα. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία και θέλω να ξαναπάω και θα ξαναπάω», ανέφερε σχετικά με την πίστη του στον Θεό. 

Χρυσούλα Διαβάτη- Νικήτας Τσακίρογλου σε θεατρική πρεμιέρα, το 2019/ NDP

Χρυσούλα Διαβάτη- Νικήτας Τσακίρογλου σε θεατρική πρεμιέρα, το 2019/ NDP

Στο τέλος της συνέντευξής του, δήλωσε ευχαριστημένος από το επάγγελμα που διάλεξε. «Ζω μια καλή στιγμή, ίσως γιατί έχω γύρω στα 60 με 70 χρόνια σε αυτό το επάγγελμα,  είμαι σχεδόν χορτάτος. Δε ζηλεύω τίποτα. Παρακολουθώ τους νέους ανθρώπους. Μ' αρέσουν πάρα πολύ, είναι όμορφα παιδιά καταρχήν, κάτι που δεν το είχαν οι παλαιότεροι, γιατί είμαστε εμείς απότοκα μιας δύσκολης περιόδου που πέρασε η Ελλάδα. Εμείς κι εγώ προσωπικά είμαι παιδί της κατοχής, είμαι παιδί του πολέμου», είπε. 

Νικήτας Τσακίρογλου για Χρυσούλα Διαβάτη: «Πάσχει εδώ και 6 μήνες»

«Είμαι ικανοποιημένος. Είμαι χορτάτος και προπάντων ευχαριστημένος από το επάγγελμα που διάλεξα και που επικοινωνώ με τον κόσμο», κατέληξε ο Νικήτας Τσακίρογλου. 
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΙΚΗΤΑΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
 |
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΙΑΒΑΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top