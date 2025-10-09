Πέτρος Κωστόπουλος: Στο Τέξας στο πλευρό της κόρης του, Αμαλίας

Στο Τέξας, βρίσκεται τα τελευταία 24ωρα ο Πέτρος Κωστόπουλος. Ο πρώην εκδότης ταξίδεψε ως εκεί για να βρεθεί κοντά στη μεγάλη του κόρη Αμαλία Κωστοπούλου η οποία ζει μόνιμα εκεί μαζί με τον αρραβωνιαστικό της Τζέικ Μεντγουέλ.

Πέτρος Κωστόπουλος: Ο γάμος της κόρης του και η εξομολόγηση για τον γιο του

Ο Πέτρος Κωστόπουλος ανήρτησε μία φωτογραφία από βόλτα τους με σκάφος με την πρωτότοκη κόρη του, ενώ παρόμοιες εικόνες μοιράστηκε και εκείνη στα social media.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που o παρουσιαστής επισκέπτεται το σπίτι της κόρης του, Αμαλίας και του αρραβωνιαστικού της, Τζέικ Μεντγουέλ μέσα σε λίγους μήνες, καθώς είχε βρεθεί ξανά στο Τέξας τον περασμένο Απρίλιο. «Ο μπαμπάς είναι στην πόλη», είχε γράψει η Αμαλία Κωστοπούλου τότε.

κωστοπουλος

κωστοπουλος

Το βράδυ της Τετάρτης 8/10, ο Πέτρος Κωστόπουλος, πραγματοποίησε μία εξόρμηση στο γυμναστήριο, καθώς γυμνάζεται ακόμα και στις διακοπές του. Ο πρώην εκδότης πόζαρε μπροστά στον καθρέφτη του γυμναστηρίου στο Τέξας προσθέτοντας την τοποθεσία του.

κωστοπουλος
 

