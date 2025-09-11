Πέτρος Κωστόπουλος: Ο γάμος της κόρης του και η εξομολόγηση για τον γιο του

«Ήταν η στιγμή που κλαίγαμε του κερατά»

Ο Πέτρος Κωστόπουλος σε μία σπάνια συνέντευξη μίλησε για όλους και για όλα. Αναφέρθηκε στην τηλεοπτική επιστροφή του μέσα από τη νέα πρωινή ψυχαγωγική ζώνη του Σαββατοκύριακου με την Ελένη Τσολάκη., στην προσωπική του ζωή, αλλά και στη σχέση του με τα παιδιά που έχει αποκτήσει από το γάμο του με την Τζένη Μπαλατσινού.

Πέτρος Κωστόπουλος: Μας ανοίγει το καλαίσθητο διαμέρισμά του στο Νέο Ψυχικό

Μιλώντας για τα παιδιά του, στάθηκε λίγο παραπάνω στον αρραβώνα της μεγάλης κόρης του, Αμαλίας Κωστοπούλου. Η 28χρονη δέχθηκε, το καλοκαίρι που πέρασε, πρόταση γάμου από το σύντροφό της, Jake Medwell, πραγματοποίησε το bachelorette party της και μέσα στο 2026 θα ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας, στην Ελλάδα.

Αυτή είναι για εκείνον μια πολύ συγκινητική στιγμή, για την οποία εξομολογήθηκε: «Του χρόνου θα γίνει ο γάμος. Είμαι χαρούμενος γιατί είναι καλός ο γαμπρός, αλλιώς δεν θα ήμουν. Είναι ο μόνος από τους συντρόφους της που μου αρέσει. Γελάμε με αυτόν, κάνουμε πλάκα», είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Παρέα».

Αμαλία Κωστοπούλου: Ποιος είναι ο αρραβωνιαστικός της, Τζέικ Μέντγουελ

Ο Πέτρος Κωστόπουλος πρόσθεσε για τις σχέσεις των παιδιών του: «Έχω γνωρίσει τους συντρόφους και της μιας μου κόρης και της άλλης. Και τη νεαρά, με την οποία είναι ο γιος μου. Τα παιδιά έχουν μια άνεση».

Ο πρώην εκδότης μίλησε για τη ζωή του σήμερα αλλά και τον μεγάλο αποχαιρετισμό που είχε με τον γιο του, Μάξιμο, ο οποίος πρόσφατα ξεκίνησε τις σπουδές του στο εξωτερικό. 

Στα social media ανέβηκε φωτογραφία από την στιγμή που ο Πέτρος Κωστόπουλος αγκαλιάζει σφικτά στο αεροδρόμιο τον γιο του. 

Πέτρος Κωστόπουλος: Ο γάμος της κόρης του και η εξομολόγηση για τον γιο του

Η ανάρτηση του Πέτρου Κωστόπουλου /Φωτογραφία Instagram

«Ήταν η στιγμή που κλαίγαμε του κερατά. Ήταν και το παιδί με το οποίο μεγάλωσε πιο πολύ μαζί μου. Πριν, όταν ήταν μικρά τα κορίτσια, δούλευα μέχρι το βράδυ, δεν τα έβλεπα το πρωί. Με τον Μάξιμο, επειδή προέκυψαν όλα τα προηγούμενα με τις χρεοκοπίες, είχα πολύ πιο ελεύθερο χρόνο. Είπα ότι αυτή τη φορά, σε αυτό το παιδί, θα πάω σαν μπαμπάς, τέρμα. Ήμασταν συνέχεια μαζί».

Για τη νέα καθημερινότητα μακριά από τον 18χρονο Μάξιμο που σπουδάζει στο εξωτερικό, δήλωσε: «Όταν γύρισα σπίτι υπήρχε μια… μεγάλη τρύπα. Κοίταζα το κρεβάτι που ήταν ξέστρωτο και συνέχιζα να κλαίω. Εκεί έπρεπε να πάει και εκεί είναι χαρούμενος. Περνάει καλά και τα πάει καλά. Ο Μάξιμος είναι καλύτερης ποιότητας από εμένα. Πήρε κάποια πράγματα που του δίδασκα από μικρός. Βγήκε ένα αντράκι που μου αρέσει. Τώρα αισθάνομαι μόνος μου. Κάποιες φορές κάτι συμβαίνει και νιώθω λιγότερος μόνος».

ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
