Πέτρος Κωστόπουλος: Μας ανοίγει το καλαίσθητο διαμέρισμά του στο Νέο Ψυχικό

Tο ματς της Εθνικής Ελλάδας και της Λιθουανίας παρακολούθησε το βράδυ της Τρίτης 9/9 ο Πέτρος Κωστόπουλος από το σπίτι του. Κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου, ο πρώην εκδότης που φέτος θα βρίσκεται και στο πάνελ της Ελένης Τσολάκη, μοιράστηκε μία φωτογραφία από το καλαίσθητο σαλόνι του σπιτιού του. Είχε ανοιχτή την μπαλκονόπορτα και θέα του το φεγγάρι. «Κοιτάζοντας το φεγγάρι στο ημίχρονο», έγραψε στη λεζάντα του instastory του ο Πέτρος Κωστόπουλος.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πέτρος Κωστόπουλος μάς δείχνει εικόνα από το σπίτι του, καθώς πολλές φορές μαγειρεύει και ανεβάζει τις μαγειρικές του δημιουργίες στα social media.



Μετά από ένα όμορφο καλοκαίρι που πέρασε στα ελληνικά νησιά και κυρίως, στη Μύκονο, ο Πέτρος Κωστόπουλος επέστρεψε στη βάση του, στο σπίτι του στο Νέο Ψυχικό.