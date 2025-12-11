Δέσποινα Καμπούρη: «Αυτή τη στιγμή δεν είμαι ευτυχισμένη, αλλά θα γίνω»

Το μήνυμα της Καμπούρη μετά τον χωρισμό

Απόσπασμα από τη συνέντευξή της στο Happy Day, την 1η Ιουλίου 2025
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Δέσποινα Καμπούρη άνοιξε ξανά κουβέντα με τους ακόλουθούς της στο Instagram, απαντώντας σε ένα νέο Q&A. Η δημοσιογράφος, που πρόσφατα χώρισε από τον Βαγγέλη Ταρασιάδη, μίλησε για την περίοδο αλλαγών που διανύει και για το πώς βιώνει αυτή τη μετάβαση.

Σε ερώτηση για το πώς αισθάνεται αυτή τη χρονική στιγμή, απάντησε: «Περίεργα. Σαν να ξεκινάω από την αρχή. Για κάποιον σαν εμένα, που αγαπάει τις ρουτίνες του και ζει με κουτάκια, αυτή είναι μια περίοδος πλήρους αποσταθεροποίησης. Όλα είναι καινούργια και πρωτόγνωρα. Ε κι αυτό πάντα είναι λίγο δύσκολο.»

Δέσποινα Καμπούρη: «Αυτή τη στιγμή δεν είμαι ευτυχισμένη, αλλά θα γίνω»

Όταν ρωτήθηκε πώς αντιμετωπίζουν οι κόρες της αυτές τις αλλαγές, η Καμπούρη απάντησε συγκινημένη: «Με υποδειγματική ωριμότητα, ενσυναίσθηση και αποδοχή. Τα κορίτσια με συγκινούν καθημερινά. Ήταν, είναι και θα είναι το μεγαλύτερό μου κίνητρο για να γίνομαι καλύτερη και να είμαι πάντα δυνατή.»

Δέσποινα Καμπούρη: «Αυτή τη στιγμή δεν είμαι ευτυχισμένη, αλλά θα γίνω»

Μια ακόμη ερώτηση αφορούσε το κατά πόσο πιστεύει σήμερα στο «για πάντα» και γιατί πολλοί άνθρωποι καταλήγουν να χωρίζουν. Η ίδια δήλωσε: «Ναι, πιστεύω στο “για πάντα”. Και όχι, δε χωρίζουν όλοι. Χωρίζουν όσοι δεν αντέχουν το μαζί. Κανένας δεν πρέπει να καταπιέζεται ή να ζει δυστυχισμένος απλά για να ικανοποιεί τους άλλους. Η ζωή είναι μικρή. Και πρέπει να είμαστε γενναίοι. Σε όλα.»

Δέσποινα Καμπούρη: «Αυτή τη στιγμή δεν είμαι ευτυχισμένη, αλλά θα γίνω»

Κλείνοντας, δέχτηκε μία ακόμα ερώτηση για το αν είναι ευτυχισμένη και εκείνη απάντησε με ειλικρίνεια: «Αυτή τη στιγμή όχι, αλλά θα γίνω»

Δέσποινα Καμπούρη: «Αυτή τη στιγμή δεν είμαι ευτυχισμένη, αλλά θα γίνω»

Υπενθυμίζεται ότι η Δέσποινα Καμπούρη είχε κάνει γνωστό τον χωρισμό της από τον Βαγγέλη Ταρασιάδη μέσα από ανάρτηση στο Instagram.

 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΗ
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
