Διαζύγιο για Δέσποινα Καμπούρη & Βαγγέλη Ταρασιάδη: «Δεν είμαστε πια μαζί»

Η ανάρτηση- απάντησε της παρουσιάστριας στις φήμες των τελευταίων ημερών

Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε παλιότερες δηλώσεις της Δέσποινας Καμπούρη στο Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μετά από 11 χρόνια γάμου με τον επιχειρηματία Βαγγέλη Ταρασιάδη και την απόκτηση δύο κοριτσιών, η Δέσποινα Καμπούρη ανακοίνωσε ότι πλέον δεν είναι μαζί.

Μετά από 11 χρόνια, ο γάμος της Δέσποινας Καμπούρη και του Βαγγέλη Ταρασιάδη έριξε τίτλους τέλους!

Μετά από 11 χρόνια, ο γάμος της Δέσποινας Καμπούρη και του Βαγγέλη Ταρασιάδη έριξε τίτλους τέλους! /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, ξεκαθάρισε τα πράγματα με μια ανάρτησή της στο Instagram, ευχαριστώντας όσους στάθηκαν στο πλευρό της με διακριτικότητα.

Δέσποινα Καμπούρη για επιλόχειο κατάθλιψη: «Πήρα βοήθεια, πήρα αγωγή...»

«Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα ούτε την πρόθεση ούτε τη διάθεση να μιλήσω δημόσια για την προσωπική μου ζωή. Ομως είναι πολύς καιρός που δέχομαι πιέσεις από δημοσιογράφους που επικοινωνούν μαζί μου για να μου πουν ότι «έχουν ένα θέμα που με αφορά» αλλά «θέλουν να το διαχειριστούν με διακριτικότητα». Μετά από τόσα χρόνια, ξέρω καλά τι σημαίνει «διακριτικότητα» στα media. Πάντα πίστευα ότι δε μιλάμε γι’ αυτά που φοβόμαστε. Κι εγώ δε θέλω ούτε να φοβάμαι, ούτε να κρύβομαι από κανέναν. Δε φανταζόμουν όμως ότι θα ερχόταν η ώρα να μιλήσω ανοιχτά για κάτι που μας πονάει βουβά και αθόρυβα για μήνες. Να λοιπόν που ήρθε, έστω και βεβιασμένα, έστω και με τον λάθος τρόπο. Τα social media δεν είναι η ζωή μας, αλλά σε μια τόσο πιεστική στιγμή που θα ήθελα να αποφύγω τα φθηνά quiz και το ακατάληπτο κουτσομπολιό χωρίς τη συναίνεσή μου, που είναι θέμα χρόνου να ξεφύγει από το πλαίσιο ενός καφέ σε ένα σαλόνι ή μια αίθουσα σύνταξης, να σας πω ότι με τον Βαγγέλη δεν είμαστε πια μαζί. Μαζί ζήσαμε τα πιο όμορφα και δημιουργικά μας χρόνια. Γεμάτα αγάπη και αμοιβαίο σεβασμό. Θα τον τιμώ και θα τον αγαπώ πάντα. Είναι ένας υπέροχος άνδρας και ένας υποδειγματικός και αφοσιωμένος μπαμπάς. Σας ευχαριστώ για όλη την αγάπη που μου στείλατε με κάθε τρόπο, εσείς που καταλάβατε τι μου συμβαίνει αλλά σταθήκατε στο πλευρό μου διακριτικά και με σεβασμό. Έχετε την απεριόριστη εκτίμησή μου. ❤️», έγραψε η Δέσποινα Καμπούρη.

Η ανάρτηση της Δέσποινας Καμπούρη

Κατά καιρούς, η Δέσποινα Καμπούρη μιλούσε ανοιχτά για τη μεγάλη κρίση που πέρασε ο γάμος τους μετά την πρώτη γέννα, λόγω της επιλόχειου κατάθλιψης που βίωσε. Μάλιστα, είχε φτάσει στο σημείο να φύγει από το σπίτι για ένα διάστημα. 

Δέσποινα Καμπούρη: Η τρυφερή ανάρτηση του Βαγγέλη Ταρασιάδη

Τόνισε ότι η δοκιμασία αυτή, χάρη στην τεράστια υπομονή του συζύγου της, τους έκανε πολύ πιο δυνατούς κι αγαπημένους.

Η Δέσποινα Καμπούρη κι ο Βαγγέλης Ταρασιάδης με τις κορούλες τους

Η Δέσποινα Καμπούρη κι ο Βαγγέλης Ταρασιάδης με τις κορούλες τους /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Σε δήλωση του 2023 είχε πει χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχει γάμος χωρίς δυσκολίες», ενώ σε συνέντευξή της τον Ιανουάριο του 2025, είχε δηλώσει: «Ο έρωτας είναι κάτι που τελειώνει κάποια στιγμή. Ξεκάθαρα. Είναι άλλα πράγματα που μένουν και σε δένουν με έναν άνθρωπο. Είναι η αγάπη, ο κοινός στόχος...».

