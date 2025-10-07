Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στη μπανιέρα μετά τα γενέθλια της 4χρονης κόρης τους

Τι έδειξαν οι έρευνες της αστυνομίας

Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στη μπανιέρα μετά τα γενέθλια της 4χρονης κόρης τους
Κοσμος
Πηγή: Με πληροφορίες από Sun
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια απίστευτη τραγωδία σημειώθηκε στη Βραζιλία, όπου ένα μικρό κορίτσι έμεινε ορφανό, αφού οι γονείς του βρέθηκαν νεκροί σε μπανιέρα ξενοδοχείου μετά από βραδινή έξοδο, λίγες ώρες μετά τον εορτασμό των γενεθλίων του παιδιού.

Ο 37χρονος στρατιωτικός αστυνομικός Τζέφερσον Λουίζ Σαγκάζ και η 41χρονη σύντροφός του, Άνα Καρολίνα Σίλβα, ιδιοκτήτρια ινστιτούτου νυχιών, είχαν περάσει τη μέρα γιορτάζοντας τα 4α γενέθλια της κόρης τους σε foodpark και συνέχισαν τη διασκέδασή τους σε νυχτερινό κέντρο.

Μετά τα μεσάνυχτα, το ζευγάρι κατευθύνθηκε στο ξενοδοχείο Dallas Motel στην πόλη Σάο Ζοζέ, στην πολιτεία Σάντα Καταρίνα. Την επόμενη μέρα, όμως, δεν επέστρεψαν για να πάρουν το παιδί από το σπίτι της αδελφής του Τζέφερσον.

Οι συγγενείς ανήσυχοι δήλωσαν την εξαφάνισή τους. Λίγο αργότερα, η αστυνομία εντόπισε τα δύο άψυχα σώματα στο μπάνιο του δωματίου. Σύμφωνα με τους ερευνητές, το ζευγάρι λιποθύμησε μέσα σε μπανιέρα με νερό 50°C, ενώ ένας θερμαντήρας συνέχιζε να ανεβάζει τη θερμοκρασία του δωματίου.

Οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν πολύ υψηλά επίπεδα αλκοόλ και ίχνη κοκαΐνης.

Η ιατροδικαστής δήλωσε πως ο θάνατος οφείλεται σε θερμοπληξία και έντονη αφυδάτωση, που οδήγησαν σε πολλαπλή οργανική ανεπάρκεια.

Η αστυνομία απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ηλεκτροπληξίας ή πνιγμού, τονίζοντας ότι επρόκειτο για ξαφνικό θάνατο χωρίς εμπλοκή τρίτων.

Οι φίλοι τους μίλησαν για ένα αγαπημένο και κοινωνικό ζευγάρι που ήταν μαζί σχεδόν 20 χρόνια, ενώ η οικογένεια της Άνα Καρολίνα αρνείται ότι έκανε χρήση ναρκωτικών, υποστηρίζοντας πως μπορεί να εξαναγκάστηκε να καταναλώσει.

Το 4χρονο κοριτσάκι βρίσκεται πλέον στη φροντίδα συγγενών, μετά τη γιορτή που κατέληξε σε τραγωδία.

