Φρικτός θάνατος: Πήγε να τραβήξει χειρόφρενο και παγιδεύτηκε στο παράθυρο

Μια απίστευτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στη Γαλλία, όταν μια 60χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της με φρικτό τρόπο, παγιδευμένη στο παράθυρο του ίδιου της του αυτοκινήτου, την ώρα που το καθάριζε.

Η άτυχη Μπερναντέτ Ντελμότ βρέθηκε νεκρή μέσα στο όχημά της, στο μικρό χωριό Μπισί-συρ-Φλε, στις 13 Ιουνίου, με τους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο να απορούν με τις συνθήκες θανάτου της.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η γυναίκα φαίνεται να είχε σκύψει από το παράθυρο για να τραβήξει το χειρόφρενο, όταν κατά λάθος ενεργοποίησε το κουμπί του ηλεκτρικού παραθύρου. Το τζάμι ανέβηκε ξαφνικά, παγιδεύοντας τον λαιμό της, προκαλώντας της ασφυξία.

Η 60χρονη Μπερναντέτ Ντελμότ

«Το χειρόφρενο δεν ήταν σηκωμένο και το αυτοκίνητο άρχισε να κυλάει προς τα πίσω. Προσπάθησε να το σταματήσει, περνώντας μέσα από το παράθυρο, αλλά το χέρι της ακούμπησε το κουμπί και το τζάμι έκλεισε γύρω από τον λαιμό της», ανέφερε μάρτυρας και φίλη της Μπερναντέτ.

Η νεκροψία επιβεβαίωσε ότι ο θάνατος προήλθε από ασφυξία, ενώ οι αρχές απέκλεισαν κάθε ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Το περιστατικό χαρακτηρίζεται ως τραγικό δυστύχημα, το οποίο έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

Ο αδελφός της 60χρονης επικοινώνησε με την αυτοκινητοβιομηχανία για να ενημερώσει σχετικά με το περιστατικό, χωρίς να επιδιώκει νομική αποζημίωση. «Δε θα μου φέρει πίσω την αδερφή μου. Θέλω απλώς να ληφθούν μέτρα, ώστε να μην υπάρξουν άλλες τέτοιες τραγωδίες», δήλωσε συγκλονισμένος.