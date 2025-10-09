Τρόμος στην Αθήνα: Έβγαλε τσεκούρι σε λεωφορείο κι απειλούσε επιβάτες

Στιγμές τρόμου έζησαν οι επιβάτες αστικού λεωφορείου στο κέντρο της Αθήνας, όταν ένας άνδρας έβγαλε τσεκούρι κι άρχισε να τους απειλεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες όλα έγιναν στις 04:20 στην Ερμού. Ο οδηγός του λεωφορείου είδε μέσα στο όχημα έναν 51χρονο Έλληνα να κρατάει ένα τσεκούρι και να το κραδαίνει απειλητικά προς τους άλλους επιβάτες.

Αμέσως κατέβηκε και ειδοποίησε ομάδα αστυνομικών που βρισκόταν στην πλατεία Μοναστηρακίου, υποδεικνύοντας τον επικίνδυνο άνδρα.

Οι αστυνομικοί έτρεξαν στο σημείο, όρμησαν στον άνδρα, τον ακινητοποίησαν, του πέρασαν χειροπέδες και του πήραν το τσεκούρι.

Τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στο Α.Τ Ομόνοιας, πριν καταφέρει να τραυματίσει κάποιον από τους επιβάτες.

