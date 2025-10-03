Eπίθεση με τσεκούρι στη ΔΟΥ Κοζάνης: Συγκλονιστική μαρτυρία, 5 χρόνια μετά

Το θρίλερ της επίθεσης με τσεκούρι σε εφορία στην Κοζάνη το 2020, θα αναβιώσει στις αίθουσες του Εφετείου την επόμενη εβδομάδα. Ο δράστης είχε τραυματίσει σοβαρά τέσσερις ανθρώπους, ένας εκ των οποίων έχασε τη ζωή του. Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας που είχε αφοπλίσει τότε τον δράστη, μίλησε για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια στο Star και τη Ραλλιώ Λεπίδου, ενώ το βίντεο - ντοκουμέντο κόβει την ανάσα.

Η γυναίκα που πάλεψε με τον δράστη της επίθεσης στη ΔΟΥ Κοζάνης για να σωθεί, συγκλονίζει:

«Ήμουν σχετικά τυχερή μέσα στην ατυχία μου, γιατί για λίγα χιλιοστά δεν με πέτυχε στην σπονδυλική μου στήλη, που σημαίνει πως θα μπορούσα να είμαι ανάπηρη σήμερα ή θα μπορούσα να μη ζω».



Ήταν λίγο μετά τη μία το μεσημέρι πριν από πέντε χρόνια όταν έντρομοι εργαζόμενοι και πολίτες είδαν έναν άνδρα να μπαίνει στη ΔΟΥ Κοζάνης και να βγάζει τσεκούρι από ένα σάκο.

Στο βίντεο ντοκουμέντο, βλέπουμε τον δράστη να μπαίνει στο γραφείο εσόδων. Χτυπάει τον πρώτο εφοριακό που βλέπει μπροστά του και τον τραυματίζει. Επικρατεί πανδαιμόνιο. Οι υπάλληλοι αρχίζουν να τρέχουν για να ξεφύγουν.

Ο προϊστάμενος της εφορίας που κατεβαίνει στο ισόγειο, προσπαθεί να τον αφοπλίσει.

Πέντε χρόνια πέρασαν από το πρωϊνό της 16ης Ιουλίου 2020 που ο αδίστακτος τότε 45χρονος άρχισε να χτυπά με τσεκούρι τους εργαζόμενους. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του μετά από πολύμηνη νοσηλεία, μία γυναίκα έχασε το μάτι της και άλλη μία κοπέλα έζησε από θαύμα αφού άντεξε τα πολλαπλά χτυπηματα από τσεκούρι. Έφυγε όμως από την υπηρεσία και εργάζεται αλλού.

«Είναι πέντε χρόνια μετά... αναρωτιόμαστε γιατί συνέβη αυτό το πράγμα. Είπε ότι ήθελε να χτυπήσει το σύστημα...» λέει στο Star o πρώην προϊστάμενος ΔΟΥ Κοζάνης κ. Ιωάννης Ποδιώτης.

Ο δράστης πρωτόδικα καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη και ποινή φυλάκισης 26 ετών. Άσκησε έφεση μόνος του, καθώς δεν είχε εκπροσωπηθεί από συνήγορο υπεράσπισης.

Δείτε ολόκληρο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star