Eπίθεση με τσεκούρι στη ΔΟΥ Κοζάνης: Συγκλονιστική μαρτυρία, 5 χρόνια μετά

Τι λέει η γυναίκα που πάλεψε για να σωθεί

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.10.25 , 23:25 GNTM: Έμειναν άφωνοι οι κριτές με το σώμα του Δημήτρη!
03.10.25 , 23:02 Πέθανε ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Γρηγόρης Καψάλης σε ηλικία 96 ετών
03.10.25 , 23:01 Η απάντηση της Χαμάς στην πρόταση Τραμπ- «Ναι» στην απελευθέρωση των ομήρων
03.10.25 , 23:00 GNTM: Το «μαγκάκι» που ενθουσίασε τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
03.10.25 , 22:45 GNTM: O Ακύλλας χόρεψε bachata με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου!
03.10.25 , 22:35 GNTM: Η audition της Αθανασίας - Η μύτη που λάτρεψε η Ζενεβιέβ!
03.10.25 , 22:25 GNTM: Πέρασε στην επόμενη φάση ο Έλληνας "Bad Bunny";
03.10.25 , 22:20 GNTM: Δεν Της Άρεσε Η Απόφαση Των Κριτών!
03.10.25 , 22:17 Eπίθεση με τσεκούρι στη ΔΟΥ Κοζάνης: Συγκλονιστική μαρτυρία, 5 χρόνια μετά
03.10.25 , 22:17 Robbie Williams: Η ανάρτηση μετά τη μεγάλη συναυλία του στο Καλλιμάρμαρο
03.10.25 , 22:09 Έκπτωση φόρου για ηλεκτρονικές πληρωμές σε επαγγελματίες
03.10.25 , 21:59 Τατιάνα Στεφανίδου: Τέλος η συνεργασία της με τον ΣΚΑΪ - Η ανακοίνωση
03.10.25 , 21:58 Κλήρωση Eurojackpot 3/10: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 28.000.000 ευρώ
03.10.25 , 21:53 GNTM: Η αντίδραση της Ηλιάνας στον... παραπονιάρη Γιώργο!
03.10.25 , 21:40 GNTM: Συγκινήθηκε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου με τον Αναστάσιο
Βασίλης Μπισμπίκης: Η παρατηρητικότητα ενός μαθητή οδήγησε στον ηθοποιό
Ελένη Ράντου - Το ξέσπασμά της για το τροχαίο Μπισμπίκη: «Σιχάθηκα!»
Γενιά Ζ: 4+1 λόγοι που απολύονται λίγο μετά την πρόσληψη
Τατιάνα Στεφανίδου: Τέλος η συνεργασία της με τον ΣΚΑΪ - Η ανακοίνωση
Βασίλης Μπισμπίκης: Το μήνυμα της αδερφής του, Παναγιώτας, όλο νόημα!
Άρτα: H προφητική ανάρτηση της 28χρονης εγκύου που «έσβησε» στο νοσοκομείο
Μέρες αγωνίας για τη Φαίη Σκορδά - Τι της συμβαίνει;
Η απάντηση της Χαμάς στην πρόταση Τραμπ- «Ναι» στην απελευθέρωση των ομήρων
GNTM: Η Ειρήνη δεν ήξερε ότι η Ζενεβιέβ είναι στην κριτική επιτροπή!
Δανάη Παππά: Η πρώτη αντίδραση μετά τον χορό με τον Βασίλη Μπισμπίκη
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Ραλλιώς Λεπίδου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το θρίλερ της επίθεσης με τσεκούρι σε εφορία στην Κοζάνη το 2020, θα αναβιώσει στις αίθουσες του Εφετείου την επόμενη εβδομάδα. Ο δράστης είχε τραυματίσει σοβαρά τέσσερις ανθρώπους, ένας εκ των οποίων έχασε τη ζωή του. Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας που είχε αφοπλίσει τότε τον δράστη, μίλησε για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια στο Star και τη Ραλλιώ Λεπίδου, ενώ το βίντεο - ντοκουμέντο κόβει την ανάσα. 

Νύχτα τρόμου για διανομέα στα Χανιά: Επίθεση από δύο άτομα με τσεκούρι

Η γυναίκα που πάλεψε με τον δράστη της επίθεσης στη ΔΟΥ Κοζάνης για να σωθεί, συγκλονίζει:

«Ήμουν σχετικά τυχερή μέσα στην ατυχία μου, γιατί για λίγα χιλιοστά δεν με πέτυχε στην σπονδυλική μου στήλη, που σημαίνει πως θα μπορούσα να είμαι ανάπηρη σήμερα ή θα μπορούσα να μη ζω».

Το θρίλερ της επίθεσης με τσεκούρι σε εφορία στην Κοζάνη το 2020
Ήταν λίγο μετά τη μία το μεσημέρι πριν από πέντε χρόνια όταν έντρομοι εργαζόμενοι και πολίτες είδαν έναν άνδρα να μπαίνει στη ΔΟΥ Κοζάνης και να βγάζει τσεκούρι από ένα σάκο.

Στο βίντεο ντοκουμέντο, βλέπουμε τον δράστη να μπαίνει στο γραφείο εσόδων. Χτυπάει τον πρώτο εφοριακό που βλέπει μπροστά του και τον τραυματίζει. Επικρατεί πανδαιμόνιο. Οι  υπάλληλοι αρχίζουν να τρέχουν για να ξεφύγουν. 

Συγκλονιστική μαρτυρία 5 χρόνια μετά τη δολοφονική επίθεση στη ΔΟΥ Κοζάνης

Λάρισα: Βγήκε από το αυτοκίνητο και επιτέθηκε σε παιδιά με τσεκούρι

Ο προϊστάμενος της εφορίας που κατεβαίνει στο ισόγειο, προσπαθεί να τον αφοπλίσει.

Πέντε χρόνια πέρασαν από το πρωϊνό της 16ης Ιουλίου 2020 που ο αδίστακτος τότε 45χρονος άρχισε να χτυπά με τσεκούρι τους εργαζόμενους. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του μετά από πολύμηνη νοσηλεία, μία γυναίκα έχασε το μάτι της και άλλη μία κοπέλα έζησε από θαύμα αφού άντεξε τα πολλαπλά χτυπηματα από τσεκούρι. Έφυγε όμως από την υπηρεσία και εργάζεται αλλού.

«Είναι πέντε χρόνια μετά... αναρωτιόμαστε γιατί συνέβη αυτό το πράγμα. Είπε ότι ήθελε να χτυπήσει το σύστημα...» λέει στο Star o πρώην προϊστάμενος ΔΟΥ Κοζάνης κ. Ιωάννης Ποδιώτης. 

Ο δράστης πρωτόδικα καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη και ποινή φυλάκισης 26 ετών. Άσκησε έφεση μόνος του, καθώς δεν είχε εκπροσωπηθεί από συνήγορο υπεράσπισης. 

 

Δείτε ολόκληρο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΣΕΚΟΥΡΙ
 |
ΚΟΖΑΝΗ
 |
ΕΠΙΘΕΣΗ
 |
ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΚΟΖΑΝΗ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΔΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top