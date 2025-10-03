Περιστέρι: Κουκουλοφόροι εισέβαλαν με ρόπαλα σε σχολείο- Bίντεο ντοκουμέντο

Άλλο ένα βίαιο περιστατικό είχαμε σε σχολείο, αυτή τη φορά σε λύκειο στο Περιστέρι. Πάνω από 20 ανήλικοι «νταήδες» εισέβαλαν στο σχολείο, πετούσαν αντικείμενα και απειλούσαν μαθητές και καθηγητές. Τρεις από τους καθηγητές τραυματίστηκαν. Το Star και ο Μάνος Σωτηρόπουλος εξασφάλισαν αποκλειστικά βίντεο ντοκουμέντα που καταγράφουν τη δράση των κουκουλοφόρων.

Ώρα 11.30 το πρωί, έξω από Λύκειο στο Περιστέρι.

Περισσότεροι από 20 εξωσχολικοί, ανήλικοι κουκουλοφόροι, τρέχουν προς το σχολείο.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Star, φαίνεται να κρατούν ρόπαλα, σκουπόξυλα, τσάντες με αυγά και νεράτζια. Πολλοί μάλιστα, είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους.

Οι κουκουλοφόροι μόλις πήδηξαν τα κάγκελα και μπήκαν στο προαύλιο του σχολείου, κατευθύνθηκαν προς τις σχολικές αίθουσες.

Τραυματίστηκαν τρεις καθηγητές από τους εξωσχολικούς «νταήδες» στο Περιστέρι

Τρεις καθηγητές, στην προσπάθειά τους να τους απωθήσουν, τραυματίστηκαν.

«Ακούσαμε φωνές και μας είπε ο καθηγητής μας να κλείσουμε τα παράθυρα και άρχισαν και πέταγαν νεράτζια, αυγά, ένα κομμάτι τούβλο» είπε μαθητής στο Star.

Δύο από τους εξωσχολικούς μπήκαν μάλιστα και σε περίπτερο της γειτονιάς προκειμένου να προμηθευτούν μάσκες ώστε να μην τους αναγνωρίσει κανείς.

Σε άλλο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Star, δύο από τους «νταήδες» ψάχνουν λύσεις να καλύψουν τα πρόσωπά τους.

Γείτονες και περαστικοί φώναξαν την αστυνομία, και τότε οι ανήλικοι κουκουλοφόροι έγιναν... καπνός.

Λίγο αργότερα, η αστυνομία εντόπισε έναν 15χρονο δράστη με καταγωγή από το Μπαγκλαντές που τον αναγνώρισαν και οι καθηγητές του σχολείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες ήταν μαθητές από γειτονικό λύκειο που ήθελαν να λύσουν προσωπικές διαφορές.

Δείτε ολόκληρο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star