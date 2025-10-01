Χιλιάδες μαθητές στην Αττική χωρίς μεταφορά με σχολικά λεωφορεία

Γονείς σε απόγνωση -  Οι εξηγήσεις της Περιφέρειας Αττικής

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.10.25 , 21:45 Ελένη Τσολάκη: Τότε θα βαφτίσει την κόρη της - Η αποκάλυψη για το όνομα
01.10.25 , 21:40 Σάλος στις Βρυξέλλες: Κονδύλια ΕΕ σε εταιρείες λογισμικού κατασκοπείας
01.10.25 , 21:33 Βίντεο: 4χρονη έφυγε από το νηπιαγωγείο και περιπλανιόταν στους δρόμους!
01.10.25 , 21:33 Έφτασε στην Αθήνα η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λ. Κοβέσι και «έπιασε δουλειά»
01.10.25 , 21:14 Βάσω Λασκαράκη: Καλωσόρισε τον Οκτώβριο με φωτογραφία της κόρης της, Εύας
01.10.25 , 20:50 Άρτα: Θρήνος για την 28χρονη έγκυο - «Υπέστη αναφυλαξία μετά από αντιβίωση»
01.10.25 , 20:41 Έφοδος των Γάλλων σε πλοίο που εμπλέκεται στις επιθέσεις drones στην ΕΕ!
01.10.25 , 20:40 Δούκισσα Νομικού: Ξετρελαμένη με τη διάσημη σταρ που γνώρισε στο Παρίσι
01.10.25 , 20:27 Kia Leasing: Η νέα εποχή στην ηλεκτροκίνηση
01.10.25 , 20:24 Νίκος Κοκλώνης: Tι λέει για την εμπλοκή του στο κύκλωμα
01.10.25 , 20:05 Δήμητρα Ματσούκα: Η ημίγυμνη φωτογραφία της στη Νέα Υόρκη
01.10.25 , 19:57 Χιλιάδες μαθητές στην Αττική χωρίς μεταφορά με σχολικά λεωφορεία
01.10.25 , 19:43 Τροχός της Τύχης: Στο μηδέν έλυσε η Σοφία τον γρίφο - Εσύ τι θα κάνεις;
01.10.25 , 19:24 Μητέρα Ναταλίας Λιονάκη: «Εσείς βλέπετε κανένα βασανισμένο κορίτσι;»
01.10.25 , 19:21 Πτήση - μήνυμα Ελληνικών F-16 Viper πάνω από τη Λευκωσία!
Άρτα: Θρήνος για την 28χρονη έγκυο - «Υπέστη αναφυλαξία μετά από αντιβίωση»
Αφροδίτη Γραμμέλη: Η σπάνια φωτογραφία με τον γιο και τον πρώην σύζυγό της
Δήμητρα Ματσούκα: Η ημίγυμνη φωτογραφία της στη Νέα Υόρκη
Βίντεο: 4χρονη έφυγε από το νηπιαγωγείο και περιπλανιόταν στους δρόμους!
Βάσω Λασκαράκη: Καλωσόρισε τον Οκτώβριο με φωτογραφία της κόρης της, Εύας
Τουρκία: «Μέχρι τότε θα έχει πεθάνει ο Ερντογάν ρε…»
«Όταν έμεινα εκτός τηλεόρασης, έπιασα πάτο, έγινα 200 κιλά»
Γιώργος Μανίκας: Αγκαλιά με τον εγγονό της Μιράντας Πατέρα
Νίκος Κοκλώνης: Tι λέει για την εμπλοκή του στο κύκλωμα
Τροχός της Τύχης: Τα «Αντίθετα» δυσκόλεψαν τον Ιωσήφ - Εσύ πώς θα τα πας;
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία Motionteam/Ευρωκίνηση
λεωφορείο σχολικό
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Περισσότερα από 3.600 παιδιά στην Περιφέρεια Αττικής παραμένουν χωρίς δωρεάν μετακίνηση προς τα σχολεία τους, παρά το γεγονός ότι πληρούν τα κριτήρια. Σύμφωνα με τα στοιχεία, 252 δρομολόγια δεν έχουν ακόμη ενεργοποιηθεί, με αποτέλεσμα οι οικογένειες να καλούνται να καλύψουν το κενό με δικά τους μέσα, συχνά εις βάρος της εργασίας και της καθημερινότητάς τους.

Υπάρχουν μάλιστα αναφορές για παιδιά που ξυπνούν από τις 5 το πρωί και χρειάζεται να χρησιμοποιούν έως και τέσσερα μέσα μαζικής μεταφοράς για να καταφέρουν να παρακολουθήσουν το μάθημα.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
 |
ΣΧΟΛΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
 |
ΜΑΘΗΤΕΣ
 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top