Χιλιάδες μαθητές στην Αττική χωρίς μεταφορά με σχολικά λεωφορεία

Περισσότερα από 3.600 παιδιά στην Περιφέρεια Αττικής παραμένουν χωρίς δωρεάν μετακίνηση προς τα σχολεία τους, παρά το γεγονός ότι πληρούν τα κριτήρια. Σύμφωνα με τα στοιχεία, 252 δρομολόγια δεν έχουν ακόμη ενεργοποιηθεί, με αποτέλεσμα οι οικογένειες να καλούνται να καλύψουν το κενό με δικά τους μέσα, συχνά εις βάρος της εργασίας και της καθημερινότητάς τους.

Υπάρχουν μάλιστα αναφορές για παιδιά που ξυπνούν από τις 5 το πρωί και χρειάζεται να χρησιμοποιούν έως και τέσσερα μέσα μαζικής μεταφοράς για να καταφέρουν να παρακολουθήσουν το μάθημα.

