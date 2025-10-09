Κατάθλιψη: Γιατί οι γυναίκες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από τους άνδρες

Ποιοι είναι οι λόγοι - Τι λέει νέα έρευνα

Επιμέλεια STAR.GR
Υγεια
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Τρίτη ηλικία: Άνοια και κατάθλιψη οι κύριες ψυχιατρικές διαταραχές των ηλικιωμένων / Βίντεο: ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Οι γυναίκες διατρέχουν γενετικά μεγαλύτερο κίνδυνο για καταθλιπτικές διαταραχές από τους άνδρες, σύμφωνα με μελέτη Αυστραλών ερευνητών που δημοσιεύεται σήμερα στο περιοδικό Nature Communications, η οποία θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο αντιμετώπισης της ασθένειας.

Ζαχαρούχα αναψυκτικά: Αυξάνουν τον κίνδυνο κατάθλιψης στις γυναίκες

Σε αυτή την επιστημονικά αξιολογημένη μελέτη, η οποία χαρακτηρίζεται ως μία από τις μεγαλύτερες που έχουν διεξαχθεί ποτέ σε αυτόν τον τομέα, οι επιστήμονες ανέλυσαν το DNA σχεδόν 200.000 ατόμων που πάσχουν από κατάθλιψη για να εντοπίσουν κοινούς γενετικούς «δείκτες».

Οι γυναίκες είχαν σχεδόν διπλάσιους γενετικούς δείκτες που συνδέονται με την κατάθλιψη από τους άνδρες, σύμφωνα με τη μελέτη, της οποίας ηγήθηκε το Ινστιτούτο Ιατρικής Έρευνας Berghofer στην Αυστραλία.

Κατάθλιψη: Γιατί οι γυναίκες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από τους άνδρες

Οι γυναίκες διατρέχουν γενετικά μεγαλύτερο κίνδυνο για καταθλιπτικές διαταραχές από τους άνδρες, σύμφωνα με μελέτη Αυστραλών ερευνητών / Φωτογραφία: Unsplash.com

«Ο εντοπισμός κοινών και συγκεκριμένων γενετικών παραγόντων σε άνδρες και γυναίκες μας επιτρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα τις αιτίες της κατάθλιψης και ανοίγει το δρόμο για πιο εξατομικευμένες θεραπείες», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ερευνήτρια Τζόντι Τόμας.

Οι ερευνητές εντόπισαν περίπου 13.000 γενετικούς δείκτες που συνδέονται με την κατάθλιψη στις γυναίκες, σε σύγκριση με 7.000 στους άνδρες. Ορισμένες από αυτές τις γενετικές διαφορές θα μπορούσαν επίσης να επηρεάσουν τον μεταβολισμό ή την παραγωγή ορμονών.

Συνδέεται η ζάχαρη με την κατάθλιψη;

«Ανακαλύψαμε κάποιες γενετικές διαφορές που μπορεί να μας βοηθήσουν να εξηγήσουμε γιατί οι γυναίκες με κατάθλιψη εμφανίζουν συχνότερα μεταβολικά συμπτώματα, όπως διακυμάνσεις βάρους ή αλλαγές στα επίπεδα ενέργειας», δήλωσε η Τζόντι Τόμας.

Η καταθλιπτική διαταραχή είναι μια από τις πιο συχνές ψυχικές διαταραχές, που επηρεάζει περισσότερα από 300 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

«Έως σήμερα, δεν έχουν υπάρξει πολλές αξιόπιστες μελέτες που να εξηγούν γιατί η κατάθλιψη επηρεάζει διαφορετικά τις γυναίκες και τους άνδρες, συμπεριλαμβανομένου του πιθανού ρόλου της γενετικής», δήλωσε η ερευνήτρια Μπρίτανι Μίτσελ.

«Όλο και περισσότερα άρθρα δείχνουν ότι πολλά από τα φάρμακα που αναπτύσσονται αυτήν τη στιγμή - και οι έρευνες που διεξάγονται μέχρι σήμερα - επικεντρώνονται κυρίως στους άνδρες», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ

Διαβάστε περισσότερα:
ΥΓΕΙΑ
 |
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
 |
ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
 |
ΕΡΕΥΝΑ
