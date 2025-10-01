Ζαχαρούχα αναψυκτικά: Αυξάνουν τον κίνδυνο κατάθλιψης στις γυναίκες

Όσες γυναίκες έχουν τη συνήθεια να καταναλώνουν συστηματικά ζαχαρούχα αναψυκτικά διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο να εμφανίσουν κατάθλιψη στο μέλλον, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό JAMA Psychiatry.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι τα αναψυκτικά με ζάχαρη μπορούν να επιβαρύνουν την ψυχική υγεία ιδιαίτερα των γυναικών, λόγω των αλλαγών που προκαλείται στη μικροχλωρίδα του εντέρου. Ερευνητές από το Γερμανικό Κέντρο Έρευνας για τον Διαβήτη επισημαίνουν ότι η μικροχλωρίδα του εντέρου είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη διάθεση, αφού λειτουργεί σαν «κρυφός σύνδεσμος» ανάμεσα στη διατροφή και την εμφάνιση καταθλιπτικών συμπτωμάτων.

Τα ροφήματα με ζάχαρη έχουν ήδη συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο παχυσαρκίας, διαβήτη τύπου 2, καρδιαγγειακά νοσήματα και ορισμένους καρκίνους, όμως τώρα η επιστήμη αποκαλύπτει ότι ο αντίκτυπός τους επεκτείνεται και στην ψυχική υγεία.

Ζαχαρούχα αναψυκτικά: Τα αποτελέσματα της μελέτης στις γυναίκες

Η συγκεκριμένη μελέτη στηρίχθηκε σε στοιχεία από τη βάση MACS και συνολικά εξετάστηκαν 932 άτομα ηλικίας 18 έως 65 ετών. Από αυτούς, οι 405 είχαν διαγνωστεί με σοβαρή καταθλιπτική διαταραχή, ενώ οι υπόλοιποι 527 αποτελούσαν την ομάδα ελέγχου. Οι ερευνητές διαπίστωσαν σαφή συσχέτιση ανάμεσα στην κατανάλωση αναψυκτικών και στην ένταση των συμπτωμάτων κατάθλιψης. Η εικόνα ήταν ιδιαίτερα έντονη στις γυναίκες, όπου η αυξημένη κατανάλωση συνδεόταν με 17% μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης κατάθλιψης και με πιο σοβαρές εκδηλώσεις της νόσου.

Πώς μπορούν τα ζαχαρούχα ποτά να επηρεάσουν την ψυχική ισορροπία

Οι ερευνητές βρήκαν ότι σε γυναίκες που έπιναν συχνά αναψυκτικά καταγράφηκαν υψηλότερα επίπεδα βακτηρίων του γένους Eggerthella στο έντερο. Τα ίδια βακτήρια είχαν εντοπιστεί και σε προηγούμενες μελέτες σε ασθενείς με κατάθλιψη, γεγονός που ενισχύει την υπόθεση ότι παίζουν ρόλο-κλειδί ως βιολογικός μεσολαβητής. Πρόκειται για την πρώτη ισχυρή ένδειξη ότι η αλλοίωση της εντερικής μικροχλωρίδας μπορεί να αποτελέσει τον κρίκο που συνδέει την κατανάλωση αναψυκτικών με την ψυχική επιβάρυνση.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η σχέση αυτή δεν φάνηκε να ισχύει για τους άνδρες. Σε εκείνους δεν καταγράφηκε ούτε αύξηση των βακτηρίων Eggerthella ούτε συσχέτιση με την εμφάνιση καταθλιπτικών συμπτωμάτων.

Οι προοπτικές για την πρόληψη και θεραπεία των ψυχικών διαταραχών

Η σημασία της μελέτης είναι ότι ανοίγει νέους δρόμους για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των ψυχικών διαταραχών. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι προσεγγίσεις βασισμένες στο μικροβίωμα, όπως η στοχευμένη διατροφή ή η χρήση προβιοτικών, θα μπορούσαν μελλοντικά να μειώσουν τα συμπτώματα της κατάθλιψης.