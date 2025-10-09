Μπέττυ Μαγγίρα για τον ΑΝΤ1: «Αν είχα πικρία, δε θα επέστρεφα»

Η Μπέττυ Μαγγίρα βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Το Πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα, δίνοντας εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Η γνωστή παρουσιάστρια μίλησε με ειλικρίνεια για την πορεία της στην τηλεόραση που πλέον έχει γίνει πολύ... δύσκολη, το «κόψιμο» της εκπομπής I Love ΣουΚου που παρουσίαζε στον ΑΝΤ1 τη σεζόν 2023/2024.

Η Μπεττυ Μαγγίρα επέστρεψε στον ραδιοφωνικό σταθμό του ομίλου ΑΝΤ1

«Δεν αισθάνθηκα απολύτως τίποτα που μπήκα στο ίδιο πλατό. Δουλειά είναι, συμβαίνουν αυτά. Αν είχα πικρία δεν θα επέστρεφα στον όμιλο, είμαι στον Ρυθμό», είπε η Μπέττυ Μαγγίρα και συνέχισε: «Δεν έχω κάποιο θέμα με το κανάλι. Κάποιοι άνθρωποι πήραν μια απόφαση. Δεν κρίνω εγώ αν ήταν σωστή ή λάθος η απόφαση, το κρίνει η ιστορία, θα φανεί. Θα φανεί σε αυτούς και το βλέπει κι ο κόσμος». «Μεγάλη κουβέντα…», σχολίασε με νόημα και χαμογελώντας ο Γιώργος Λιάγκας.

Το καλοκαίρι του 2023 η Μπέττυ Μαγγίρα έφυγε από τον OPEN για να πάει στον ΑΝΤ1, όμως... αυτό δεν πήγε καλά! /Φωτογραφία ANT1

«Από εκεί και πέρα έμαθα καλύτερα κι εγώ για το πώς θα ντιλάρω την επόμενη φορά τον εαυτό μου. Τι όρο μπορώ να βάλω στο συμβόλαιό μου. θα μπορούσα να μη δεχτώ τον όρο ένα συν ένα», τόνισε στη συνέχεια η Μπέττυ Μαγγίρα.

Η Μπέττυ Μαγγίρα με τον Γιώργο Λιάγκα

Στο τέλος της κουβέντας, ο Γιώργος Λιάγκας θέλησε να κάνει μια τοποθέτηση με αρκετούς αποδέκτες. «Πραγματικά λείπεις από την τηλεόραση κι είναι κουτό να μην είσαι στην τηλεόραση. Είναι σημαντικό όταν περνάμε από ένα κανάλι, τι αποτύπωμα έχουμε αφήσει κι εγώ είδα σήμερα το πώς σε υποδέχτηκαν τα παιδιά στο πλατό και με τι χαρά τόση ώρα σε αγκάλιαζαν και μιλούσαν μαζί σου. Αυτό είναι το κέρδος μας, να μας αγαπάνε και να μας εκτιμούν οι άνθρωποι που δε μας βλέπουν από μια κάμερα, αλλά μας ζουν από κοντά. Καμιά φορά ο κόσμος αγαπάει ανθρώπους που όλοι συνάδελφοι τους σιχαίνονται. γιατί είναι κακοί άνθρωποι», ανέφερε χαρακτηριστικά.