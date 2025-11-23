Mουσείο Πειραμάτων για μικρούς και μεγάλους

Την χειμωνιάτικη Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στο Μουσείο Πειραμάτων Αγίου Δημητρίου υποδεχόμαστε το πιο εορταστικό και επιστημονικό πρόγραμμα! Καθώς η αγαπημένη γιορτή μικρών και μεγάλων πλησιάζει, τα συνηθισμένα αντικείμενα των γιορτών γίνονται υλικά για…πειράματα. Ψυχαγωγία και μάθηση συνδυάζονται αρμονικά, πάντα με την υπογραφή του Μουσείου Πειραμάτων.

Τα τμήματα Junior Science απευθύνονται σε πολύ μικρούς επιστήμονες 4-6 ετών, μαζί με τους γονείς τους, ενώ τα υπόλοιπα προγράμματα σε παιδιά 7 ετών και άνω, ανάλογα με τη θεματολογία τους. Για τους πιο μεγάλους μας επιστήμονες 8-12 ετών το Μουσείο Πειραμάτων Αγίου Δημητρίου διαθέτει το πρώτο Science Escape Room με πειράματα Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας. Το σενάριο μυστηρίου και γνώσης “Thomas Edison Edition”, μέσα στο ρεαλιστικό σκηνικό του σπιτιού του μικρού Θωμά, μάς καλεί να απαντήσουμε στο κρίσιμο ερώτημα: «Τελικά, επιστήμονας γεννιέσαι ή γίνεσαι;».

Ακολουθήστε και εσείς το πρόγραμμα των μικρών επιστημόνων και γεμίστε τις Κυριακές των παιδιών σας με νέες γνώσεις που κατακτώνται μέσα από το παιχνίδι και την ψυχαγωγία:

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

Junior Science για παιδιά 4-6 ετών με ενήλικο συνοδό

και για παιδιά 7-11 ετών



Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, στο Μουσείο Πειραμάτων Αγίου Δημητρίου, οι επιστήμες φορούν τα γιορτινά τους και τα χριστουγεννιάτικα πειράματα κάνουν τα συνηθισμένα αντικείμενα των γιορτών να αλλάξουν χρήση και να γίνουν αφορμή για ανακαλύψεις. Κυκλώματα από χριστουγεννιάτικα λαμπάκια, μικροσκόπια, πειράματα χημείας μας κάνουν μικρούς εφευρέτες των Χριστουγέννων!



Ώρες διεξαγωγής Junior Science: 11.00-12.00 & 12.30-13.30

Κόστος συμμετοχής: 12€/1 παιδί με 1 ενήλικα και 18€/2 παιδιά με 1 ενήλικα ή 1 παιδί με 2 ενήλικες



Ώρες διεξαγωγής για παιδιά 7-11 ετών: 12.15-13.30

Κόστος συμμετοχής: 12€/άτομο και 10€/άτομο, για αδέλφια ή φίλους



THE SCIENCE ESCAPE ROOM – THOMAS EDISON EDITION:

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΓΕΝΝΙΕΣΑΙ Ή ΓΙΝΕΣΑΙ;

για παιδιά 8-12 ετών

Οι μικροί μας φίλοι πρέπει να βοηθήσουν τον νεαρό Θωμά να ανακαλύψει εάν είναι ή όχι απόγονος του Thomas Edison! Εξασκούν την παρατηρητικότητά τους, αξιοποιούν τις γνώσεις τους, κερδίζουν νέες μέσα από πειράματα Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας και τελικά φθάνουν στην αλήθεια!

Έχει όμως πλέον τόση σημασία η αλήθεια; Ο Θωμάς, με τη συνδρομή των συμμετεχόντων, λύνει γρίφους, ολοκληρώνει πειράματα και τελικά αποδεικνύει ότι, είτε είναι, είτε δεν είναι απόγονος του Thomas Edison, μπορεί να γίνει ένας επιτυχημένος επιστήμονας!

Η δραστηριότητα έχει ψυχαγωγικό, αλλά και εκπαιδευτικό χαρακτήρα και είναι σχεδιασμένη με τα χαρακτηριστικά δράσης ενός escape room, χωρίς όμως το άγχος της εξόδου από οποιονδήποτε κλειστό χώρο. Για λόγους ασφαλείας, κατά τη συμμετοχή των παιδιών υπάρχει διαρκής παρουσία και επίβλεψη από εκπαιδευτικό του Μουσείου Πειραμάτων, με τη φυσική του παρουσία εντός του χώρου και όχι από μακριά μέσω κάμερας.



Αριθμός συμμετεχόντων: έως 15 άτομα



Ώρες διεξαγωγής (8-12 ετών χωρίς την παρουσία ενήλικου συνοδού): 11.00-12.00



Κόστος συμμετοχής: 12€/άτομο και 10€/άτομο, για αδέλφια ή φίλους.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

· Στο χώρο τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

· Απαραίτητη η έγκαιρη κράτηση θέσης (τηλεφωνικά 08.30-14.00 ή στο info@mouseiopeiramaton.gr).

· Σε όλα τα προγράμματα, εκτός των Junior Science (4-6 ετών), οι γονείς και οι συνοδοί δεν παραβρίσκονται στην αίθουσα όπου πραγματοποιείται το εργαστήριο.

· Δεν επιτρέπονται στην αίθουσα των Junior Science, παιδιά κάτω των 4 ετών.

· Παρακαλούμε ελέγχετε το πρόγραμμα εκδηλώσεων, για πιθανές έκτακτες αλλαγές, οι οποίες ανακοινώνονται εγκαίρως στην ιστοσελίδα μας.

Χώρος διεξαγωγής: Μουσείο Πειραμάτων Αγίου Δημητρίου, Θάλειας 3, 17343, Άγιος Δημήτριος – 350 μέτρα (5΄ περπάτημα) από τη στάση μετρό “Άγιος Δημήτριος – Αλέξανδρος Παναγούλης”, πλησίον του Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου (Λεωφ. Βουλιαγμένης 260), 120 μέτρα ( 2΄ περπάτημα) από τη στάση λεωφορείου “Παναγίτσα”.