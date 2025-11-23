Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 24/11/2025 – 30/11/2025

Η τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου φέρνει μια έντονη, θερμή και ανανεωτική πνοή στα ερωτικά, καθώς η Αφροδίτη σχηματίζει μια σειρά από ιδιαίτερα θετικές όψεις.

Παράλληλα, τόσο ο Ερμής όσο και ο Κρόνος επιστρέφουν σε ορθή πορεία, βοηθώντας να ξεκαθαρίσουν παρεξηγήσεις, εκκρεμότητες και ασάφειες που κρατούσαν πίσω τις σχέσεις το προηγούμενο διάστημα.

Στις 25/11/2025, ο ανάδρομος Ερμής σχηματίζει σύνοδο με την Αφροδίτη στον Σκορπιό, φέρνοντας έντονες και όμορφες επανασυνδέσεις. Άτομα που σας άγγιξαν βαθιά μπορεί να επιστρέψουν με διάθεση για ουσιαστική προσέγγιση. Οι συζητήσεις αποκτούν βάθος και λέγονται πράγματα που μέχρι τώρα έμεναν ανείπωτα. Η ερωτική έλξη δυναμώνει και οι σχέσεις (παλιές ή νέες) αποκτούν προοπτική και ουσία.

Στις 26/11/2025, η Αφροδίτη σχηματίζει τρίγωνο με τον Δία, φέρνοντας χαρά, ζεστασιά και αβίαστη ροή στα ερωτικά. Οι γνωριμίες γίνονται πιο εύκολα, η διάθεση είναι ευχάριστη και οι σχέσεις αποκτούν περισσότερη τρυφερότητα και ανεμελιά. Μια σχέση μπορεί να προχωρήσει σε επόμενο στάδιο, ενώ οι ήδη δεσμευμένοι/ες νιώθετε περισσότερη στήριξη και γενναιοδωρία από τον/τη σύντροφο σας. Είναι μέρα που ευνοεί ραντεβού, όμορφες στιγμές και θετικές εξελίξεις.

Στις 27/11/2025, η Αφροδίτη σχηματίζει τρίγωνο με τον Κρόνο, δίνοντας στα ερωτικά σας σταθερότητα και αίσθηση ασφάλειας. Οι σχέσεις αποκτούν πιο ώριμο, σοβαρό τόνο, με συζητήσεις που χτίζουν εμπιστοσύνη και προοπτική. Είναι ιδανική μέρα για να πάρετε αποφάσεις που ενισχύουν τη δέσμευση σας ή για να νιώσετε ότι ένα άτομο στέκεται πραγματικά δίπλα σας. Εάν κάνετε νέες γνωριμίες, θα έχουν διάρκεια και πιο ξεκάθαρη πρόθεση.

Από τις 28/11/2025, ο Κρόνος επιστρέφει σε ορθή πορεία στους Ιχθύς και δίνει στα ερωτικά σας μεγαλύτερη σαφήνεια και αίσθηση κατεύθυνσης. Όσα σας μπέρδευαν τους προηγούμενους μήνες τώρα ξεκαθαρίζουν, ενώ οι σχέσεις σταθεροποιούνται μέσα από ώριμες αποφάσεις. Νιώθετε πιο έτοιμοι/ες να δείτε την αλήθεια μιας κατάστασης και να επενδύσετε εκεί όπου υπάρχει πραγματική προοπτική. Νέες γνωριμίες μπορεί να εξελιχθούν με αργό αλλά πολύ σταθερό ρυθμό.

Στις 29/11/2025, ο Ερμής επιστρέφει σε ορθή πορεία και ξεμπλοκάρει την επικοινωνία στα ερωτικά σας. Λόγια που παλιά παρεξηγούνταν τώρα βρίσκουν τον δρόμο τους, ενώ οι συζητήσεις που είχαν «παγώσει» μπορούν να προχωρήσουν πιο ομαλά. Να σημειώσουμε όμως ότι, παρότι ο Ερμής γυρίζει σε ορθή πορεία αυτή την ημέρα, χρειάζεται περίπου 2-3 ημέρες για να επανέλθει στη φυσιολογική του ταχύτητα, γι’ αυτό μην βιαστείτε και δώστε λίγο χρόνο πριν πάρετε τελικές αποφάσεις ή ανοίξετε πιο απαιτητικές συζητήσεις.

Στις 30/11/2025, η Αφροδίτη σχηματίζει αντίθεση με τον Ουρανό, φέρνοντας ανατροπές και απρόσμενα συναισθήματα στα ερωτικά σας. Μπορεί να υπάρξουν ξαφνικές αποκαλύψεις, αλλαγές σχεδίων ή μια δυνατή εξέλιξη με κάποιο άτομο που δεν περιμένατε. Οι σχέσεις ζητούν περισσότερο χώρο και ελευθερία, γι’ αυτό αποφύγετε πιέσεις και βεβιασμένες αντιδράσεις. Την ίδια ημέρα η Αφροδίτη σχηματίζει τρίγωνο με τον Ποσειδώνα, δημιουργώντας μια ονειρική, ρομαντική ατμόσφαιρα στα ερωτικά σας. Η διαίσθηση ενισχύεται και νιώθετε πιο ανοιχτοί/ές στο να εκφράσετε τρυφερότητα και βαθιά συναισθήματα. Η κατανόηση ενισχύεται και μια στιγμή ρομαντισμού μπορεί να σας φέρει πιο κοντά το ταίρι σας ή με το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει.

Αργότερα την ίδια ημέρα (30/11/2025) η Αφροδίτη περνά στον Τοξότη και φέρνει ανάλαφρη, χαρούμενη και αισιόδοξη ενέργεια στα ερωτικά σας. Οι σχέσεις ζητούν περισσότερη ελευθερία, αλήθεια και αυθορμητισμό, ενώ οι γνωριμίες γίνονται πιο εύκολα μέσα από ταξίδια ή νέες εμπειρίες. Είναι περίοδος που ευνοεί τις σχέσεις που με κάποιο τρόπο ανοίγουν τους ορίζοντες σας και σας βοηθάνε να βγείτε έξω από τα συνηθισμένα.