Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 24/11/2025 – 30/11/2025

Η τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου προβλέπεται πολύ... ερωτική

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.11.25 , 20:00 Honda: Τώρα είναι πιο εύκολο να αποκτήσετε τα ADV350 και PCX125
23.11.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Μπορείς να μαντέψεις τα συνώνυμα;
23.11.25 , 19:00 Μητσοτάκης: Ψήφισε μαζί με τον γιο του στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ
23.11.25 , 18:15 Η αντιπρόταση των Ευρωπαίων στο σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία
23.11.25 , 17:31 Σου αρέσει το cheesecake; Δες μερικές διαφορετικές συνταγές
23.11.25 , 17:22 Eπίθεση Τραμπ σε Ζελένσκι: «Καμία ευγνωμοσύνη από την ηγεσία της Ουκρανίας»
23.11.25 , 17:10 Ηλιάνα Μαυρομάτη: «Όταν χώρισαν οι γονείς μου ταρακουνήθηκε ο κόσμος μου»
23.11.25 , 16:48 Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 24/11/2025 – 30/11/2025
23.11.25 , 16:47 Μπλόκα και κλείσιμο τελωνείων και λιμανιών αποφάσισαν οι αγρότες
23.11.25 , 16:46 Aυτό είναι το παλτό που φέτος επιστρέφει στη μόδα
23.11.25 , 16:31 Ιόνια Οδός: Εκτροπή πέντε αυτοκινήτων λόγω χαλαζόπτωσης
23.11.25 , 16:24 Mουσείο Πειραμάτων για μικρούς και μεγάλους
23.11.25 , 16:14 Χριστίνα Μπόμπα: «Ένιωθα ότι ο Σάκης θα γινόταν καλός μπαμπάς»
23.11.25 , 16:07 Ουκρανία: Πόλεμος ή ειρήνη στο τραπέζι των συνομιλιών στη Γενεύη
23.11.25 , 14:58 Tο TractioN επισκέπτεται τη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου στο Μοναχό
Κατερίνα Καινούργιου: Παραλίγο να ακυρωθεί το σύμφωνο συμβίωσης. Τι συνέβη;
Αύξηση στους μισθούς εκπαιδευτικών - Ποιοι κερδίζουν 60€ τον μήνα
Γιατί χάνουν ακόμη και 100 ευρώ τον μήνα χιλιάδες συνταξιούχοι
Ειρήνη Σκλήβα: Η κούκλα κόρη της και το δύσκολο διαζύγιο
Kωνσταντίνα Σπυροπούλου: Δείτε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σαλόνι της!
Συγκλονίζει η εγγονή του Κένεντι: «Έχω μόνο έναν χρόνο ζωής»
Άντα Λιβιτσάνου: «Δε θέλω να κάνω εξωσωματική, αισθάνομαι φόβο»
Μητσοτάκης: Από αύριο τα 250 ευρώ σε συνταξιούχους!
Χριστίνα Μπόμπα: «Ένιωθα ότι ο Σάκης θα γινόταν καλός μπαμπάς»
Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτες έπεσαν από μπαλκόνι και τραυματίσθηκαν
Περισσότερα

VIDEOS

Ζώδια 14/5/25: Προβλέψεις Για Τα 12 Ζώδια
H Σελήνη είναι στο Ζώδιο του Τοξότη- Πώς επηρεάζει τα
Ζώδια 27/3/25: Προβλέψεις Από Την Άση Μπήλιου
Σύνοδος Ανάδρομης Αφροδίτης- Ποσειδώνα: Πώς επηρεάζει τα ζώδια
Ο Ερμής απέναντι από τον Ανάδρομο Άρη: Ποιοι Επηρεάζονται
Ο Ερμής απέναντι από τον Ανάδρομο Άρη: Πώς επηρεάζει τα
Δίδυμος-Παρθένος-Ζυγός
Aυτή είναι η τριάδα των πιο έξυπνων ζωδίων
τοξικός σύντροφος
Tις αθώες φράσεις που χρησιμοποιεί ένας χειριστικός σύντροφος
Επικοινωνία
Πώς να αφήσεις τις ντροπές και να λυθείς στην επικοινωνία
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
Άση Μπήλιου: Οι ερωτικές προβλέψεις της εβδομάδας 11/4/22 – 17/4/22
ζώδια σχέσεις
Πες μου το ζώδιό του να σου πω πώς θα
Παπίλα/Καρτελιάς
O σύντροφός σου βάζει τελεία στο τέλος του μηνύματος; Τι
Άση Μπήλιου
Ποια ζώδια επηρεάζει η Πανσέληνος στις 19/12/2021;
Οι Ερωτικές Προβλέψεις Για Την Εβδομάδα 28/06 - 04/ 07/ 21
Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 28/06/2021 – 04/07/2021
Άση Μπήλιου - καλοκαίρι 2021
Άση Μπήλιου: Θα είναι ένα καλοκαίρι αντιθέσεων και καρμικών γεγονότων
Άση Μπήλιου
Άση Μπήλιου: Οι ερωτικές προβλέψεις αυτής της εβδομάδας
Άση Μπήλιου
Βρείτε τον σημαντικότερο τομέα στη ζωή σας για το 2021
ηχοθεραπεία
Ηχοθεραπεία: Ο εναλλακτικός τρόπος χαλάρωσης και διαλογισμού
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Σχεσεις
Όσα είπε η Άση Μπήλιου στο Stars System για την εβδομάδα που έρχεται
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου φέρνει μια έντονη, θερμή και ανανεωτική πνοή στα ερωτικά, καθώς η Αφροδίτη σχηματίζει μια σειρά από ιδιαίτερα θετικές όψεις.

Παράλληλα, τόσο ο Ερμής όσο και ο Κρόνος επιστρέφουν σε ορθή πορεία, βοηθώντας να ξεκαθαρίσουν παρεξηγήσεις, εκκρεμότητες και ασάφειες που κρατούσαν πίσω τις σχέσεις το προηγούμενο διάστημα.

Στις 25/11/2025, ο ανάδρομος Ερμής σχηματίζει σύνοδο με την Αφροδίτη στον Σκορπιό, φέρνοντας έντονες και όμορφες επανασυνδέσεις. Άτομα που σας άγγιξαν βαθιά μπορεί να επιστρέψουν με διάθεση για ουσιαστική προσέγγιση. Οι συζητήσεις αποκτούν βάθος και λέγονται πράγματα που μέχρι τώρα έμεναν ανείπωτα. Η ερωτική έλξη δυναμώνει και οι σχέσεις (παλιές ή νέες) αποκτούν προοπτική και ουσία.

Στις 26/11/2025, η Αφροδίτη σχηματίζει τρίγωνο με τον Δία, φέρνοντας χαρά, ζεστασιά και αβίαστη ροή στα ερωτικά. Οι γνωριμίες γίνονται πιο εύκολα, η διάθεση είναι ευχάριστη και οι σχέσεις αποκτούν περισσότερη τρυφερότητα και ανεμελιά. Μια σχέση μπορεί να προχωρήσει σε επόμενο στάδιο, ενώ οι ήδη δεσμευμένοι/ες νιώθετε περισσότερη στήριξη και γενναιοδωρία από τον/τη σύντροφο σας. Είναι μέρα που ευνοεί ραντεβού, όμορφες στιγμές και θετικές εξελίξεις.

Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 24/11/2025 – 30/11/2025

Η τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου φέρνει μια έντονη, θερμή και ανανεωτική πνοή στα ερωτικά, καθώς η Αφροδίτη σχηματίζει μια σειρά από θετικές όψεις / Φωτογραφία: Unslash.com

Στις 27/11/2025, η Αφροδίτη σχηματίζει τρίγωνο με τον Κρόνο, δίνοντας στα ερωτικά σας σταθερότητα και αίσθηση ασφάλειας. Οι σχέσεις αποκτούν πιο ώριμο, σοβαρό τόνο, με συζητήσεις που χτίζουν εμπιστοσύνη και προοπτική. Είναι ιδανική μέρα για να πάρετε αποφάσεις που ενισχύουν τη δέσμευση σας ή για να νιώσετε ότι ένα άτομο στέκεται πραγματικά δίπλα σας. Εάν κάνετε νέες γνωριμίες, θα έχουν διάρκεια και πιο ξεκάθαρη πρόθεση.

Από τις 28/11/2025, ο Κρόνος επιστρέφει σε ορθή πορεία στους Ιχθύς και δίνει στα ερωτικά σας μεγαλύτερη σαφήνεια και αίσθηση κατεύθυνσης. Όσα σας μπέρδευαν τους προηγούμενους μήνες τώρα ξεκαθαρίζουν, ενώ οι σχέσεις σταθεροποιούνται μέσα από ώριμες αποφάσεις. Νιώθετε πιο έτοιμοι/ες να δείτε την αλήθεια μιας κατάστασης και να επενδύσετε εκεί όπου υπάρχει πραγματική προοπτική. Νέες γνωριμίες μπορεί να εξελιχθούν με αργό αλλά πολύ σταθερό ρυθμό.

Στις 29/11/2025, ο Ερμής επιστρέφει σε ορθή πορεία και ξεμπλοκάρει την επικοινωνία στα ερωτικά σας. Λόγια που παλιά παρεξηγούνταν τώρα βρίσκουν τον δρόμο τους, ενώ οι συζητήσεις που είχαν «παγώσει» μπορούν να προχωρήσουν πιο ομαλά. Να σημειώσουμε όμως ότι, παρότι ο Ερμής γυρίζει σε ορθή πορεία αυτή την ημέρα, χρειάζεται περίπου 2-3 ημέρες για να επανέλθει στη φυσιολογική του ταχύτητα, γι’ αυτό μην βιαστείτε και δώστε λίγο χρόνο πριν πάρετε τελικές αποφάσεις ή ανοίξετε πιο απαιτητικές συζητήσεις.

Στις 30/11/2025, η Αφροδίτη σχηματίζει αντίθεση με τον Ουρανό, φέρνοντας ανατροπές και απρόσμενα συναισθήματα στα ερωτικά σας. Μπορεί να υπάρξουν ξαφνικές αποκαλύψεις, αλλαγές σχεδίων ή μια δυνατή εξέλιξη με κάποιο άτομο που δεν περιμένατε. Οι σχέσεις ζητούν περισσότερο χώρο και ελευθερία, γι’ αυτό αποφύγετε πιέσεις και βεβιασμένες αντιδράσεις. Την ίδια ημέρα η Αφροδίτη σχηματίζει τρίγωνο με τον Ποσειδώνα, δημιουργώντας μια ονειρική, ρομαντική ατμόσφαιρα στα ερωτικά σας. Η διαίσθηση ενισχύεται και νιώθετε πιο ανοιχτοί/ές στο να εκφράσετε τρυφερότητα και βαθιά συναισθήματα. Η κατανόηση ενισχύεται και μια στιγμή ρομαντισμού μπορεί να σας φέρει πιο κοντά το ταίρι σας ή με το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει.

Αργότερα την ίδια ημέρα (30/11/2025) η Αφροδίτη περνά στον Τοξότη και φέρνει ανάλαφρη, χαρούμενη και αισιόδοξη ενέργεια στα ερωτικά σας. Οι σχέσεις ζητούν περισσότερη ελευθερία, αλήθεια και αυθορμητισμό, ενώ οι γνωριμίες γίνονται πιο εύκολα μέσα από ταξίδια ή νέες εμπειρίες. Είναι περίοδος που ευνοεί τις σχέσεις που με κάποιο τρόπο ανοίγουν τους ορίζοντες σας και σας βοηθάνε να βγείτε έξω από τα συνηθισμένα.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΕΡΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
 |
ΖΩΔΙΑ
 |
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top