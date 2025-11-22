Η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, εγγονή του Τζον Φ. Κένεντι, αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με τελικού σταδίου οξεία μυελογενή λευχαιμία και ότι οι γιατροί την ενημέρωσαν ότι πιθανότατα έχει λιγότερο από έναν χρόνο ζωής. Η συγκλονιστική αυτή αποκάλυψη έγινε μέσα από ένα προσωπικό κείμενο που δημοσίευσε στο περιοδικό The New Yorker.

Συγκλονίζει η εγγονή του Κένεντι: «Έχω μόνο έναν χρόνο ζωής»/ AP Photos

Η διάγνωση και η μάχη της

Η 35χρονη Σλόσμπεργκ, δημοσιογράφος και συγγραφέας περιβαλλοντικών θεμάτων, μοιράστηκε ότι η ασθένεια διαγνώστηκε λίγο μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της, τον Μάιο του 2024. Είπε ότι οι γιατροί παρατήρησαν υψηλότερα από το φυσιολογικό λευκά αιμοσφαίρια, και μετά από περαιτέρω εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για μια σπάνια μετάλλαξη, την «Inversion 3».

Από τότε, έχει υποβληθεί σε εντατική θεραπεία: πολλούς κύκλους χημειοθεραπείας, δύο μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών — η πρώτη από τη μεγαλύτερη αδελφή της και η δεύτερη από δότη — και συμμετοχή σε κλινικές δοκιμές. Παρά τις προσπάθειες, οι γιατροί της είπαν ότι μπορούν «να την κρατήσουν ζωντανή για περίπου έναν χρόνο».

Η Σλόσμπεργκ περιγράφει με μεγάλο πόνο πώς της είναι δύσκολο να φανταστεί τα παιδιά της χωρίς αυτή — και εκφράζει τον φόβο ότι θα «ξεχαστεί» από αυτά όσο μεγαλώνουν.



Τονίζει επίσης τη συμπαράσταση που έχει από την οικογένειά της: ο σύζυγός της, Τζορτζ Μόραν, οι γονείς και τα αδέλφια της βρίσκονται συνεχώς δίπλα της στις δύσκολες στιγμές.

Στην εξομολόγηση της, δεν περιορίζεται μόνο στο προσωπικό της δράμα: ασκεί σκληρή κριτική στον ξάδερφό της, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, ο οποίος υπηρετεί ως υπουργός Υγείας και Ανθρώπινων Υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, καταγγέλλει ότι οι πολιτικές του σχετικά με τη χρηματοδότηση της έρευνας για mRNA εμβόλια και ιατρική έρευνα πλήττουν ασθενείς όπως εκείνη.

“When you are dying, at least in my limited experience, you start remembering everything.” Tatiana Schlossberg, the daughter of Caroline Kennedy, writes about receiving a terminal diagnosis. https://t.co/cqpafPbNOj — The New Yorker (@NewYorker) November 22, 2025

Ένα ακόμη πλήγμα για την οικογένεια Κένεντι

Η ανακοίνωση της Σλόσμπεργκ προστίθεται στη μακρά σειρά τραγωδιών της οικογένειας Κένεντι. Η ίδια περιγράφει τη δική της μάχη ως «μια νέα τραγωδία» που έρχεται να προστεθεί στον τραυματικό ιστορικό της οικογένειάς της.

Η οικογένεια Κένεντι, μία από τις πιο ισχυρές και ιστορικές πολιτικές δυναστείες της Αμερικής, έχει συνδεθεί όσο λίγες με τις τραγωδίες, οδηγώντας πολλούς να μιλούν για «κατάρα». Η αρχή έγινε με τον θάνατο του Τζο Κένεντι Τζούνιορ το 1944 σε έκρηξη αεροσκάφους κατά τη διάρκεια μυστικής αποστολής στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ακολούθησε το 1941 το δράμα της Ρόσμαρι Κένεντι, η οποία υπέστη λοβοτομή και έζησε το υπόλοιπο της ζωής της με βαριά αναπηρία.

Το 1963 ο Πρόεδρος Τζον Φ. Κένεντι δολοφονήθηκε στο Ντάλας, ένα γεγονός που συγκλόνισε ολόκληρη την υφήλιο, ενώ πέντε χρόνια αργότερα, το 1968, ο αδελφός του Ρόμπερτ Κένεντι έπεσε κι εκείνος νεκρός από δολοφονική επίθεση στο Λος Άντζελες, λίγο μετά τη νίκη του στις προκριματικές εκλογές. Το 1969 ο Τεντ Κένεντι ενεπλάκη στο δυστύχημα του Chappaquiddick, όπου βρήκε τραγικό θάνατο η 28χρονη συνεργάτιδά του.

Η νέα γενιά δεν ξέφυγε από τα δράματα: ο Ντέιβιντ Κένεντι πέθανε από υπερβολική δόση το 1984, ενώ ο αδελφός του Μάικλ σκοτώθηκε κάνοντας σκι το 1997. Το 1999 χάθηκε και ο Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ, γιος του JFK, όταν το αεροσκάφος που πιλοτάριζε κατέπεσε στον Ατλαντικό, σκοτώνοντας εκείνον, τη σύζυγό του και την αδελφή της.