Τζουμέρκα: Δραματική διάσωση πυροσβέστη που παρασύρθηκε από τα νερά

Ανυπολόγιστες οι ζημιές που άφησε πίσω της η κακοκαιρία στην περιοχή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.11.25 , 16:48 Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 24/11/2025 – 30/11/2025
23.11.25 , 16:47 Μπλόκα και κλείσιμο τελωνείων και λιμανιών αποφάσισαν οι αγρότες
23.11.25 , 16:46 Aυτό είναι το παλτό που φέτος επιστρέφει στη μόδα
23.11.25 , 16:31 Ιόνια Οδός: Εκτροπή πέντε αυτοκινήτων λόγω χαλαζόπτωσης
23.11.25 , 16:24 Mουσείο Πειραμάτων για μικρούς και μεγάλους
23.11.25 , 16:14 Χριστίνα Μπόμπα: «Ένιωθα ότι ο Σάκης θα γινόταν καλός μπαμπάς»
23.11.25 , 16:07 Ουκρανία: Πόλεμος ή ειρήνη στο τραπέζι των συνομιλιών στη Γενεύη
23.11.25 , 14:58 Tο TractioN επισκέπτεται τη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου στο Μοναχό
23.11.25 , 14:53 Τζουμέρκα: Δραματική διάσωση πυροσβέστη που παρασύρθηκε από τα νερά
23.11.25 , 14:26 Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτες έπεσαν από μπαλκόνι και τραυματίσθηκαν
23.11.25 , 14:12 Πορτοκάλια: Τα θετικά και τα αρνητικά της κατανάλωσης τους
23.11.25 , 13:53 Άντα Λιβιτσάνου: «Δε θέλω να κάνω εξωσωματική, αισθάνομαι φόβο»
23.11.25 , 13:18 ΠΑΟ: Διώχνει παίκτη εκατομμυρίου τον Γενάρη ο Κορόνα
23.11.25 , 13:04 Eλβετικό φράγκο: Γιατί οι δανειολήπτες θα πρέπει να κρατούν μικρό καλάθι
23.11.25 , 12:52 Metron Analysis: 1 στους 4 Έλληνες θέλει όπλο στο σπίτι!
Αύξηση στους μισθούς εκπαιδευτικών - Ποιοι κερδίζουν 60€ τον μήνα
Ειρήνη Σκλήβα: Η κούκλα κόρη της και το δύσκολο διαζύγιο
Τζουμέρκα: Δραματική διάσωση πυροσβέστη που παρασύρθηκε από τα νερά
Συγκλονίζει η εγγονή του Κένεντι: «Έχω μόνο έναν χρόνο ζωής»
Kωνσταντίνα Σπυροπούλου: Δείτε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σαλόνι της!
Χριστίνα Μπόμπα: «Ένιωθα ότι ο Σάκης θα γινόταν καλός μπαμπάς»
Κατερίνα Καινούργιου: Παραλίγο να ακυρωθεί το σύμφωνο συμβίωσης. Τι συνέβη;
Γιατί χάνουν ακόμη και 100 ευρώ τον μήνα χιλιάδες συνταξιούχοι
Μητσοτάκης: Από αύριο τα 250 ευρώ σε συνταξιούχους!
Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτες έπεσαν από μπαλκόνι και τραυματίσθηκαν
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Α. Λίτινα, Μ.Τζώρα δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές που άφησε πίσω της η κακοκαιρία στην Δυτική Ελλάδα. Στην Ήπειρο, κυρίως στα Βόρεια Τζουμέρκα, το τοπίο μοιάζει βομβαρδισμένο. Χωριά έχουν αποκοπεί από τον πολιτισμό καθώς κατέρρευσαν οι υποδομές, σπίτια έχουν κοπεί στη μέση. Οι κάτοικοι είναι σε απόγνωση. 

Εκτεταμένες οι καταστροφές από την κακοκαιρία στην Ήπειρο

Συγκλονίζει το βίντεο με πυροσβέστη της ΕΜΑΚ, ο οποίος παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά του ποταμού, την ώρα που επιχειρούσε να περάσει για να δώσει βοήθεια σε αποκλεισμένους πολίτες. 

H δραματική διάσωση πυροσβέστη στα Βόρεια Τζουμέρκα

H δραματική διάσωση πυροσβέστη στα Βόρεια Τζουμέρκα

Όπως φαίνεται στο ρεπορτάζ της Άννας Λίτινα, ο διασώστης της ΕΜΑΚ προσπαθεί να διασχίσει τον Ραφτανίτη ποταμό για να φθάσει στον οικισμό Κουκούλια όπου βρίσκονται εγκλωβισμένοι κάτοικοι. Κινείται με δυσκολία και είναι δεμένος με σχοινί, όμως τα ορμητικά νερά τον παρασύρουν.  

Ο συνάδελφός του προσπαθεί να τον συγκρατήσει αλλά δεν τα καταφέρνει καθώς  χάνει την ισορροπία του. Πέφτει και αυτός στο ποτάμι όπου τα ορμητικά νερά τον σταματάνε σε ένα βράχο. Με δύναμη  κρατάει το σχοινί, μέχρι ο διασώστης να καταφέρει να βγει στην ακτή. 

Βόρεια Τζουμέρκα: Η διάσωση του πυροσβέστη

Βόρεια Τζουμέρκα: Η διάσωση του πυροσβέστη 

Βόρεια Τζουμέρκα: «Βομβαρδισμένες»  υποδομές και αποκομμένα χωριά 

Στα Βόρεια Τζουμέρκα οι κάτοικοι είναι σε απόγνωση από τις ζημιές που άφησε πίσω της η κακοκαιρία.

Ήπειρος: Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης πολλές περιοχές   

Εδώ και δύο μέρες είναι αποκλεισμένοι πάνω στον Τρεμποκό ηλικιωμένοι άνθρωποι. Ηλικιωμένοι που έχουν ανάγκες από φάρμακα, από τροφή. Η γέφυρα που έδινε έξοδο προς το χωριό έχει αποκοπεί από τα ορμητικά νερά. 

«Εδώ ήταν πλατάνια, όλα δέντρα, κάνανε ένα γλέντι, είχε παιδική χαρά, ψησταριά, τα πήρε όλα,  δεν έμεινε τίποτα...» δηλώνει κάτοικος στην κάμερα.   

Φιλιππιάδα: Συγκινητικό βίντεο διάσωσης εγκλωβισμένου αλόγου στα λασπόνερα

Βόρεια Τζουμέρκα:  Δεν υπάρχει πρόσβαση για το ιστορικό Γεφύρι της Πλάκας  

Η γέφυρα Μπέλει έδινε πρόσβαση στο ιστορικό γεφύρι της Πλάκας και τον οικισμό των Ραφταναίων, όμως, όπως μπορείτε να δείτε στα πλάνα,  από τον όγκο του νερού, τα δέντρα και τους ογκόλιθους «έσπασε» το οδόστρωμα πρόσβασης στο σημείο

Το σημείο στο οποίο κατέρρευσε το οδόστρωμα με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σύνδεση με το Γεφύρι της Πλάκας

Το σημείο στο οποίο κατέρρευσε το οδόστρωμα με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σύνδεση με το Γεφύρι της Πλάκας  

Όπως λένε οι παλαιότεροι, ο παραπόταμος του Αράχθου, ο Ραφτανίτης κατέβασε όσο νερό δεν έχει κατεβάσει εδώ και πενήντα χρόνια.... 

Ήπειρος: Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης πολλές περιοχές

Τέσσερις νομοί και έξι δήμοι της Ηπείρου όπως και η Κέρκυρα τέθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΟΡΕΙΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ
 |
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
 |
ΔΙΑΣΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ
 |
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top