Τζουμέρκα: Δραματική διάσωση πυροσβέστη που παρασύρθηκε από τα νερά

Ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές που άφησε πίσω της η κακοκαιρία στην Δυτική Ελλάδα. Στην Ήπειρο, κυρίως στα Βόρεια Τζουμέρκα, το τοπίο μοιάζει βομβαρδισμένο. Χωριά έχουν αποκοπεί από τον πολιτισμό καθώς κατέρρευσαν οι υποδομές, σπίτια έχουν κοπεί στη μέση. Οι κάτοικοι είναι σε απόγνωση.

Συγκλονίζει το βίντεο με πυροσβέστη της ΕΜΑΚ, ο οποίος παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά του ποταμού, την ώρα που επιχειρούσε να περάσει για να δώσει βοήθεια σε αποκλεισμένους πολίτες.

H δραματική διάσωση πυροσβέστη στα Βόρεια Τζουμέρκα

Όπως φαίνεται στο ρεπορτάζ της Άννας Λίτινα, ο διασώστης της ΕΜΑΚ προσπαθεί να διασχίσει τον Ραφτανίτη ποταμό για να φθάσει στον οικισμό Κουκούλια όπου βρίσκονται εγκλωβισμένοι κάτοικοι. Κινείται με δυσκολία και είναι δεμένος με σχοινί, όμως τα ορμητικά νερά τον παρασύρουν.

Ο συνάδελφός του προσπαθεί να τον συγκρατήσει αλλά δεν τα καταφέρνει καθώς χάνει την ισορροπία του. Πέφτει και αυτός στο ποτάμι όπου τα ορμητικά νερά τον σταματάνε σε ένα βράχο. Με δύναμη κρατάει το σχοινί, μέχρι ο διασώστης να καταφέρει να βγει στην ακτή.

Βόρεια Τζουμέρκα: Η διάσωση του πυροσβέστη

Βόρεια Τζουμέρκα: «Βομβαρδισμένες» υποδομές και αποκομμένα χωριά

Στα Βόρεια Τζουμέρκα οι κάτοικοι είναι σε απόγνωση από τις ζημιές που άφησε πίσω της η κακοκαιρία.

Εδώ και δύο μέρες είναι αποκλεισμένοι πάνω στον Τρεμποκό ηλικιωμένοι άνθρωποι. Ηλικιωμένοι που έχουν ανάγκες από φάρμακα, από τροφή. Η γέφυρα που έδινε έξοδο προς το χωριό έχει αποκοπεί από τα ορμητικά νερά.

«Εδώ ήταν πλατάνια, όλα δέντρα, κάνανε ένα γλέντι, είχε παιδική χαρά, ψησταριά, τα πήρε όλα, δεν έμεινε τίποτα...» δηλώνει κάτοικος στην κάμερα.

Βόρεια Τζουμέρκα: Δεν υπάρχει πρόσβαση για το ιστορικό Γεφύρι της Πλάκας

Η γέφυρα Μπέλει έδινε πρόσβαση στο ιστορικό γεφύρι της Πλάκας και τον οικισμό των Ραφταναίων, όμως, όπως μπορείτε να δείτε στα πλάνα, από τον όγκο του νερού, τα δέντρα και τους ογκόλιθους «έσπασε» το οδόστρωμα πρόσβασης στο σημείο.

Το σημείο στο οποίο κατέρρευσε το οδόστρωμα με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σύνδεση με το Γεφύρι της Πλάκας

Όπως λένε οι παλαιότεροι, ο παραπόταμος του Αράχθου, ο Ραφτανίτης κατέβασε όσο νερό δεν έχει κατεβάσει εδώ και πενήντα χρόνια....

Τέσσερις νομοί και έξι δήμοι της Ηπείρου όπως και η Κέρκυρα τέθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.