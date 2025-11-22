Φιλιππιάδα: Συγκινητικό βίντεο διάσωσης εγκλωβισμένου αλόγου στα λασπόνερα

Η προσπάθεια κράτησε πάνω από δύο ώρες

STAR.GR
Ελλαδα
Φιλιππιάδα: Συγκινητικό Βίντεο Από Διάσωση Αλόγου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η κακοκαιρία που έπληξε πρόσφατα τη Φιλιππιάδα δεν άφησε ανεπηρέαστα ούτε τα ζώα της περιοχής. Ένα άλογο βρέθηκε εγκλωβισμένο στα λασπόνερα, με τον κίνδυνο να πνιγεί να είναι άμεσος, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους.

Οι εθελοντές της Λέσχης Καταδρομέων στην επιχείρηση διάσωσης του αλόγου

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του Star Άννα Λίτινα, η επιχείρηση διάσωσης ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. «Mέσα στη νύχτα, με το νερό να ξεπερνά το 1,5 μέτρο σε πολλά σημεία, οι εθελοντές της Λέσχης Καταδρομέων Πρέβεζας κλήθηκαν να διασώσουν ένα άλογο», αναφέρει.

Δες το δελτίο του Star

Η προσπάθεια κράτησε πάνω από δύο ώρες, με τους εθελοντές να φθάνουν στο σημείο με βάρκα και να πλησιάζουν το άλογο που είχε κολλήσει στις λάσπες. Με τη βοήθεια σχοινιού, κατάφεραν να το ασφαλίσουν ώστε να το μεταφέρουν σε πιο ασφαλές σημείο. Τέσσερις άνθρωποι συμμετείχαν ενεργά στην επιχείρηση: δύο έκαναν κουπί για να κινηθεί η βάρκα, ενώ οι άλλοι δύο προσπαθούσαν να συγκρατήσουν το άλογο, το οποίο σε κάποια σημεία γλιστρούσε, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο.

αλογο σταρ

Στο πλευρό της ομάδας υπήρχαν ακόμη δύο άτομα που τραβούσαν τη βάρκα με σχοινί, υποστηρίζοντας την επιχείρηση από απόσταση. Η συνεργασία και η ψυχραιμία όλων απέφεραν τελικά θετικό αποτέλεσμα: το άλογο απελευθερώθηκε με ασφάλεια και παραδόθηκε στον ιδιοκτήτη του χωρίς κανένα τραυματισμό.

Το περιστατικό αναδεικνύει τη σημασία της εθελοντικής δράσης και της έγκαιρης παρέμβασης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς και τη φροντίδα για τα ζώα σε περιοχές που πλήττονται από έντονα καιρικά φαινόμενα

ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ
 |
ΑΛΟΓΟ
 |
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
