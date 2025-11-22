Έλενα Κρεμλίδου: «Αυτή η δύναμη με κράτησε απ' το να μην πέσω από τον 4ο»

Όσα εξομολογήθηκε η Έλενα Κρεμλίδου για το revenge porn

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.11.25 , 18:11 Hyundai: Αποκαλύπτουμε τι κρύβεται στο κτίριο της
22.11.25 , 18:03 Βόρειο Σέλας: Εντυπωσιακό timelapse βίντεο από το διάστημα
22.11.25 , 17:51 Σταθερή η κατάσταση του 18χρονου Μάριου - Νέα επέμβαση αύριο
22.11.25 , 16:51 Τραμπ: Υπόσχεται στήριξη στον Μαμντάνι για «ισχυρή και ασφαλή» Νέα Υόρκη
22.11.25 , 16:49 Έλενα Κρεμλίδου: «Αυτή η δύναμη με κράτησε απ' το να μην πέσω από τον 4ο»
22.11.25 , 16:28 Ασφυκτικές πιέσεις στον Ζελένσκι να πει το «ναι» στο σχέδιο Τραμπ
22.11.25 , 15:59 Παγκράτι: Νεκρή  γυναίκα που παρασύρθηκε από ΙΧ με οδηγό 84χρονο
22.11.25 , 15:51 Βορίζια: Σε φυλακές εκτός Κρήτης εκτάκτως μέλη της οικογένειας Καργάκη
22.11.25 , 15:47 Κώστας Καραφώτης: Αυτό είναι το φύλο του μωρού που περιμένει με τη Μάνου
22.11.25 , 15:28 Εκτεταμένες οι καταστροφές από την κακοκαιρία στην Ήπειρο
22.11.25 , 14:33 Επισήμως στον Μυστακίδη η ΚΑΕ ΠΑΟΚ -  Οι πρώτες κινήσεις του
22.11.25 , 14:11 Κεραμέως: «4 καλά νέα» για τους συνταξιούχους
22.11.25 , 13:59 Έγκυος η Γιώτα Τσιμπρικίδου: Θα γίνει μαμά για πρώτη φορά!
22.11.25 , 13:28 3+1 προβλήματα Μαξίμου στη δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ
22.11.25 , 13:15 Σίσσυ Χρηστίδου: «Δε θα πήγαινα καλεσμένη στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα»
Μαίρη Λίντα: Ο φόνος της μητέρας της, η κόρη της & ο χωρισμός με τον Χιώτη
Κατερίνα Καινούργιου: Παραλίγο να ακυρωθεί το σύμφωνο συμβίωσης. Τι συνέβη;
Κώστας Καραφώτης: Αυτό είναι το φύλο του μωρού που περιμένει με τη Μάνου
Νάνσυ Αντωνίου: Ο γιος, ο πρώην σύζυγος και το βιογραφικό της
Μαρί Κωνσταντάτου - Γιάννης Κεντ: Διαζύγιο-βόμβα μετά από δύο χρόνια γάμου!
Έγκυος η Γιώτα Τσιμπρικίδου: Θα γίνει μαμά για πρώτη φορά!
Κεραμέως: «4 καλά νέα» για τους συνταξιούχους
Γιατί χάνουν ακόμη και 100 ευρώ τον μήνα χιλιάδες συνταξιούχοι
Παγκράτι: Νεκρή  γυναίκα που παρασύρθηκε από ΙΧ με οδηγό 84χρονο
Θανάσης Πάτρας: Η εξομολόγηση για το πρόβλημα υγείας της συζύγου του
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com
Συγκλονίζει η Έλενα Κρεμλίδου για το revenge porn: «Κανείς δε ζήτησε συγγνώμη» / Βίντεο: Breakfast@star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια συγκλονιστική εξομολόγηση έκανε η Έλενα Κρεμλίδου, λίγες ημέρες έπειτα από την καταδίκη του 36χρονου αστυνομικού, ο οποίος διέρρευσε στο διαδίκτυο προσωπικές της στιγμές.

Έλενα Κρεμλίδου για το revenge porn: «Μου έκαναν slut shaming στη δίκη»

 

 

 

Ο συγκεκριμένος άνδρας, ο οποίος καταδικάστηκε σε δύο χρόνια φυλάκιση με αναστολή, καλείται να πληρώσει και το πρόστιμο της τάξεως των 5.000 ευρώ, χωρίς ελαφρυντικά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής Super Κατερίνα, η γνωστή Instagrammer και πρώην παίκτρια του Survivor, το συγκεκριμένο ποσό θα διαθέσει σε ένα σωματείο στην Πάτρα για κακοποιημένες γυναίκες.

Η Έλενα Κρεμλίδου προχώρησε σε μία συγκλονιστική εξομολόγηση μιλώντας στο «S&Y podcast» στο Youtube, όπου περιέγραψε τη δύσκολη, αλλά πλήρη λυτρωτική διαδρομή προς την ίαση, ενώ παραδέχτηκε ότι χρειάστηκε πολύς καιρός για να καταφέρει να αποτινάξει το βάρος της ντροπής, το οποίο κάποιοι προσπάθησαν να της φορτώσουν.

 

 

Όπως δήλωσε: «Περνώντας σε πολύ ψυχικό επίπεδο, ο κάθε ένας ζει πράγματα που έπρεπε να ζήσει, ήταν ένα μάθημα που έπρεπε να μάθω για να πάω παρακάτω. Έπρεπε να το ζήσω, σε ανθρώπινο επίπεδο ακούγεται πολύ άσχημο, αλλά η ψυχή μου έπρεπε να πάρει μάθημα από αυτό για να συνεχίσω, να βοηθήσω. Η δύναμη δεν ξέρω από πού πηγάζει, ήταν η δύναμη που με κράτησε από το να μην πέσω από τον τέταρτο. Η ίδια δύναμη είναι αυτή που με βοήθησε να πω “δεν τελειώνει η ζωή μου, άρα δεν είναι κάτι τόσο μεγάλο”, ξεκίνησα να το “αποδυναμώνω”, μου πήρε χρόνια αυτό» εξομολογείται η Έλενα Κρεμλίδου.

«Άρχισα να το βλέπω μικρό, γιατί όταν κάτι το βλέπεις μικρό μπορείς να το αντιμετωπίσεις αλλιώς δεν μπορείς. Το παίρνεις αυτό που προσπάθησαν οι άλλοι να σε ρίξουν και λες “δεν έκανα κάτι κακό”. Δεν ντρέπομαι που ήθελα να κάνω σεξ, που ήθελα να στείλω μια φωτογραφία, το κάνουμε όλοι. Είναι γεγονός, αλλά δεν μπορείτε να με κάνετε να νιώσω άσχημα για κάτι που κάνουν όλοι. Δεν θα με κάνετε να νιώσω άσχημα για κάτι που κάνουν όλοι και βοηθά και στην αναπαραγωγή του είδους».

 

 

«Η ευχαρίστηση είναι το πρόβλημα, η γυναίκα δεν πρέπει να το ευχαριστιέται, αυτό είναι το πρόβλημα. Με κατηγορούν εμένα, αλλά τι θα πούμε για τα κορίτσια που εν αγνοία τους τους βγάζουν βίντεο και φωτογραφίες; Βγαίνουν στην τηλεόραση και λένε “γιατί έστειλες φωτογραφία”. Αν μου λες γιατί στέλνω είναι σαν να μου λες γιατί φοράω φούστα και σορτσάκι, αντί να βγάλουμε από το μυαλό των αντρών να σταματήσουν να σεξουαλικοποιούν τα πάντα», είπε συγκινημένη η  Έλενα Κρεμλίδου.

Ενώ κατέληξε, τονίζοντας ότι: «Έχω θύτες σε όλη την Ελλάδα, τα δικαστήρια γίνονται εκεί που έγινε το έγκλημα. Έχω θύτες αστυνομικούς, δασκάλους, επαγγέλματα που σε ξαφνιάζουν. Είναι γεγονός, αυτό που προσπαθώ είναι να θίξω μέσα από το αποτέλεσμα στα κορίτσια ότι μπορούν να το κυνηγήσουν, μέχρι η ντροπή να αλλάξει στρατόπεδο».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΝΑ ΚΡΕΜΛΙΔΟΥ
 |
REVENGE PORN
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top