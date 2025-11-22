Έλενα Κρεμλίδου: «Αυτή η δύναμη με κράτησε απ' το να μην πέσω από τον 4ο»

Μια συγκλονιστική εξομολόγηση έκανε η Έλενα Κρεμλίδου, λίγες ημέρες έπειτα από την καταδίκη του 36χρονου αστυνομικού, ο οποίος διέρρευσε στο διαδίκτυο προσωπικές της στιγμές.

Ο συγκεκριμένος άνδρας, ο οποίος καταδικάστηκε σε δύο χρόνια φυλάκιση με αναστολή, καλείται να πληρώσει και το πρόστιμο της τάξεως των 5.000 ευρώ, χωρίς ελαφρυντικά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής Super Κατερίνα, η γνωστή Instagrammer και πρώην παίκτρια του Survivor, το συγκεκριμένο ποσό θα διαθέσει σε ένα σωματείο στην Πάτρα για κακοποιημένες γυναίκες.

Η Έλενα Κρεμλίδου προχώρησε σε μία συγκλονιστική εξομολόγηση μιλώντας στο «S&Y podcast» στο Youtube, όπου περιέγραψε τη δύσκολη, αλλά πλήρη λυτρωτική διαδρομή προς την ίαση, ενώ παραδέχτηκε ότι χρειάστηκε πολύς καιρός για να καταφέρει να αποτινάξει το βάρος της ντροπής, το οποίο κάποιοι προσπάθησαν να της φορτώσουν.

Όπως δήλωσε: «Περνώντας σε πολύ ψυχικό επίπεδο, ο κάθε ένας ζει πράγματα που έπρεπε να ζήσει, ήταν ένα μάθημα που έπρεπε να μάθω για να πάω παρακάτω. Έπρεπε να το ζήσω, σε ανθρώπινο επίπεδο ακούγεται πολύ άσχημο, αλλά η ψυχή μου έπρεπε να πάρει μάθημα από αυτό για να συνεχίσω, να βοηθήσω. Η δύναμη δεν ξέρω από πού πηγάζει, ήταν η δύναμη που με κράτησε από το να μην πέσω από τον τέταρτο. Η ίδια δύναμη είναι αυτή που με βοήθησε να πω “δεν τελειώνει η ζωή μου, άρα δεν είναι κάτι τόσο μεγάλο”, ξεκίνησα να το “αποδυναμώνω”, μου πήρε χρόνια αυτό» εξομολογείται η Έλενα Κρεμλίδου.

«Άρχισα να το βλέπω μικρό, γιατί όταν κάτι το βλέπεις μικρό μπορείς να το αντιμετωπίσεις αλλιώς δεν μπορείς. Το παίρνεις αυτό που προσπάθησαν οι άλλοι να σε ρίξουν και λες “δεν έκανα κάτι κακό”. Δεν ντρέπομαι που ήθελα να κάνω σεξ, που ήθελα να στείλω μια φωτογραφία, το κάνουμε όλοι. Είναι γεγονός, αλλά δεν μπορείτε να με κάνετε να νιώσω άσχημα για κάτι που κάνουν όλοι. Δεν θα με κάνετε να νιώσω άσχημα για κάτι που κάνουν όλοι και βοηθά και στην αναπαραγωγή του είδους».

«Η ευχαρίστηση είναι το πρόβλημα, η γυναίκα δεν πρέπει να το ευχαριστιέται, αυτό είναι το πρόβλημα. Με κατηγορούν εμένα, αλλά τι θα πούμε για τα κορίτσια που εν αγνοία τους τους βγάζουν βίντεο και φωτογραφίες; Βγαίνουν στην τηλεόραση και λένε “γιατί έστειλες φωτογραφία”. Αν μου λες γιατί στέλνω είναι σαν να μου λες γιατί φοράω φούστα και σορτσάκι, αντί να βγάλουμε από το μυαλό των αντρών να σταματήσουν να σεξουαλικοποιούν τα πάντα», είπε συγκινημένη η Έλενα Κρεμλίδου.

Ενώ κατέληξε, τονίζοντας ότι: «Έχω θύτες σε όλη την Ελλάδα, τα δικαστήρια γίνονται εκεί που έγινε το έγκλημα. Έχω θύτες αστυνομικούς, δασκάλους, επαγγέλματα που σε ξαφνιάζουν. Είναι γεγονός, αυτό που προσπαθώ είναι να θίξω μέσα από το αποτέλεσμα στα κορίτσια ότι μπορούν να το κυνηγήσουν, μέχρι η ντροπή να αλλάξει στρατόπεδο».