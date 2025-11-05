Συγκλονίζει η Κρεμλίδου για το revenge porn: «Όλα ξεκίνησαν με μία απειλή»

Για τη νίκη της στο δικαστήριο για την υπόθεση revenge porn μίλησε η Έλενα Κρεμλίδου στο «The 2Night Show» και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου το βράδυ της Τρίτης 5/11.

«Παλεύω με την υπόθεση του revenge porn από το 2018. Αν εμένα μου έκαναν slut shaming στη δίκη, πώς να πάει μια νεαρή κοπέλα 20 χρονών να το αντιμετωπίσει; Πώς να πω σε αυτό το κορίτσι να το κυνηγήσει; Να απολογηθώ ενώ είμαι το θύμα και έχω έρθει να βρω το δίκιο μου; Γιατί;» είπε αρχικά η γνωστή influencer.



«Οτιδήποτε αφορά σε revenge porn πλέον θεωρείται κακούργημα. Στην περίπτωση μου δικάστηκε ως πλημμέλημα αλλά τώρα έχει αλλάξει ο νόμος. Εστιάζουμε στο πόσο λάθος είναι να στείλεις μια φωτογραφία αντί να εστιάσουμε στο πόσο λάθος είναι να τη χρησιμοποιήσει χωρίς συγκατάθεση ο παραλήπτης. Δεν έκανα κάτι λάθος, το λάθος το έκαναν οι υπόλοιποι. Τώρα συνειδητοποιώ τι συνέβη, όταν βγήκα από το δικαστήριο ήμουν σοκαρισμένη, σαν να έχω χάσει τη δίκη. Όλα ξεκίνησαν το 2018 με μια απειλή “αν δεν μου στείλεις καινούργια, από αύριο θα κυκλοφορήσουν όσες έχω”. Έτσι έγινε… Άρχισαν να κυκλοφορούν άπειρες φωτογραφίες», αποκάλυψε η Έλενα Κρεμλίδου.

«Κανείς δε μου ζήτησε ποτέ συγγνώμη. Ούτε ο κατηγορούμενος. Γρηγόρη… Δεν θα κατέβουν ποτέ οι φωτογραφίες. Ό,τι ανεβαίνει στο διαδίκτυο, μένει για πάντα, ό,τι και αν κάνουμε. It’s Ok. Όταν συνέβη όλο αυτό στο δικαστήριο, ένιωθα λύπη για αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι έπρεπε να γίνει για τις γυναίκες» πρόσθεσε η Έλενα Κρεμλίδου για το δικαστήριο.

Yπενθυμίζεται ότι μετά από πέντε χρόνια δικαστικής διαδρομής, η υπόθεση διαρροής γυμνής φωτογραφίας της influencer Έλενας Κρεμλίδου έφτασε στο τέλος της. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον αστυνομικό που κατηγορούνταν για τη δημοσίευση της φωτογραφίας σε ιστοσελίδα πορνογραφικού περιεχομένου.

Ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης δύο ετών με αναστολή και σε χρηματικό πρόστιμο 5.000 ευρώ.