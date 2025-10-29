Έλενα Κρεμλίδου: Ξέσπασε σε λυγμούς όταν άκουσε την απόφαση του δικαστηρίου

Μετά από πέντε χρόνια δικαστικής διαδρομής, η υπόθεση διαρροής γυμνής φωτογραφίας της influencer Έλενας Κρεμλίδου έφτασε στο τέλος της. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον αστυνομικό που κατηγορούνταν για τη δημοσίευση της φωτογραφίας σε ιστοσελίδα πορνογραφικού περιεχομένου.
Ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης δύο ετών με αναστολή και σε χρηματικό πρόστιμο 5.000 ευρώ.
Η απόφαση εκδόθηκε σήμερα, παρουσία της Έλενας Κρεμλίδου, η οποία συγκινήθηκε έντονα και ξέσπασε σε δάκρυα μέσα στην αίθουσα και αγκάλιασε τη δικηγόρο της, θεωρώντας πως επιτέλους ήρθε η δικαίωση μετά από χρόνια αναμονής, όπως μετέδωσε στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star η ανταποκρίτρια, Κωνσταντίνα Τσεγγενέ.
Έλενα Κρεμλίδου: «Άτομο που είχε πρόσβαση στους κωδικούς μου έκανε τη διαρροή»
Ο αστυνομικός, ο οποίος δεν είχε παραστεί σε καμία από τις προηγούμενες συνεδριάσεις, εμφανίστηκε για πρώτη φορά σήμερα στο δικαστήριο.
Κατά την απολογία του, υποστήριξε ότι δεν ήταν ο ίδιος υπεύθυνος για τη διαρροή της φωτογραφίας και ότι άλλο άτομο, το οποίο είχε πρόσβαση στους κωδικούς Wi-Fi του σπιτιού του, ήταν εκείνο που ανέβασε το υλικό στο διαδίκτυο.
Ωστόσο, το δικαστήριο δεν αποδέχθηκε τον ισχυρισμό του, κρίνοντας πως τα στοιχεία επαρκούσαν για την ενοχή του.
Ο δικηγόρος του αστυνομικού, μετά την ανακοίνωση της απόφασης, δήλωσε ότι ο πελάτης του επιμένει στην αθωότητά του, υπογραμμίζοντας πως η καταδίκη αυτή μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες τόσο στην επαγγελματική του σταδιοδρομία όσο και στην προσωπική και κοινωνική του ζωή.
Η διαρροή του υλικού είχε γίνει πριν από περίπου πέντε χρόνια, προκαλώντας τότε μεγάλη αναστάτωση και δημόσια συζήτηση γύρω από τα ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και διαδικτυακής κακοποίησης.
Η σημερινή απόφαση θεωρείται σημαντικό μήνυμα κατά του revenge porn, το οποίο πλέον αντιμετωπίζεται με αυστηρότερες ποινές από τη δικαιοσύνη.
Δείτε ολόκληρο το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του StarΔιαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.