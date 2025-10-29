Έλενα Κρεμλίδου: Ξέσπασε σε λυγμούς όταν άκουσε την απόφαση του δικαστηρίου

Καταδικάστηκε ο αστυνομικός κατηγορούμενος για revenge porn

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μετά από πέντε χρόνια δικαστικής διαδρομής, η υπόθεση διαρροής γυμνής φωτογραφίας της influencer Έλενας Κρεμλίδου έφτασε στο τέλος της. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον αστυνομικό που κατηγορούνταν για τη δημοσίευση της φωτογραφίας σε ιστοσελίδα πορνογραφικού περιεχομένου.

Ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης δύο ετών με αναστολή και σε χρηματικό πρόστιμο 5.000 ευρώ.

Η απόφαση εκδόθηκε σήμερα, παρουσία της Έλενας Κρεμλίδου, η οποία συγκινήθηκε έντονα και ξέσπασε σε δάκρυα μέσα στην αίθουσα και αγκάλιασε τη δικηγόρο της, θεωρώντας πως επιτέλους ήρθε η δικαίωση μετά από χρόνια αναμονής, όπως μετέδωσε στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star η ανταποκρίτρια, Κωνσταντίνα Τσεγγενέ. 

Ξέσπασε σε λυγμούς η Έλενα Κρεμλίδου στη δίκη για το revenge porn

Έλενα Κρεμλίδου: «Άτομο που είχε πρόσβαση στους κωδικούς μου έκανε τη διαρροή»

Ο αστυνομικός, ο οποίος δεν είχε παραστεί σε καμία από τις προηγούμενες συνεδριάσεις, εμφανίστηκε για πρώτη φορά σήμερα στο δικαστήριο.

Κατά την απολογία του, υποστήριξε ότι δεν ήταν ο ίδιος υπεύθυνος για τη διαρροή της φωτογραφίας και ότι άλλο άτομο, το οποίο είχε πρόσβαση στους κωδικούς Wi-Fi του σπιτιού του, ήταν εκείνο που ανέβασε το υλικό στο διαδίκτυο.

Ωστόσο, το δικαστήριο δεν αποδέχθηκε τον ισχυρισμό του, κρίνοντας πως τα στοιχεία επαρκούσαν για την ενοχή του.

Ο δικηγόρος του αστυνομικού, μετά την ανακοίνωση της απόφασης, δήλωσε ότι ο πελάτης του επιμένει στην αθωότητά του, υπογραμμίζοντας πως η καταδίκη αυτή μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες τόσο στην επαγγελματική του σταδιοδρομία όσο και στην προσωπική και κοινωνική του ζωή.

Η διαρροή του υλικού είχε γίνει πριν από περίπου πέντε χρόνια, προκαλώντας τότε μεγάλη αναστάτωση και δημόσια συζήτηση γύρω από τα ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και διαδικτυακής κακοποίησης.

Η σημερινή απόφαση θεωρείται σημαντικό μήνυμα κατά του revenge porn, το οποίο πλέον αντιμετωπίζεται με αυστηρότερες ποινές από τη δικαιοσύνη.

Δείτε ολόκληρο το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

