Ήπειρος: Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης πολλές περιοχές

Σε πέντε μέρες έπεσε η βροχή ενός έτους της Αττικής

Ελλαδα
Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης έχουν κηρυχθεί πολλές περιοχές της Ηπείρου, καθώς η σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει την περιοχή τις τελευταίες ημέρες έχει προκαλέσει μεγάλες καταστροφές και σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα των κατοίκων. Η ένταση και ο όγκος της βροχής ήταν πρωτοφανείς, με τα ύψη υετού να ξεπερνούν ακόμη και τα 400 χιλιοστά σε ορισμένες ζώνες, ποσότητα που αντιστοιχεί στη βροχή που δέχεται η Αττική μέσα σε ολόκληρο το έτος.

«Οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους»

Οι συνεχόμενες καταιγίδες μετέτρεψαν δρόμους σε χειμάρρους, ενώ ποτάμια και ρέματα υπερχείλισαν, πλημμυρίζοντας οικιστικές περιοχές, καλλιέργειες και επιχειρήσεις. Κατολισθήσεις έχουν σημειωθεί σε αρκετά σημεία, αποκόπτοντας δρόμους και δυσκολεύοντας το έργο των σωστικών συνεργείων. Η Πυροσβεστική πραγματοποιεί αδιάκοπες επεμβάσεις για απεγκλωβισμούς και αντλήσεις υδάτων, ενώ η Πολιτική Προστασία έχει εκδώσει οδηγίες για αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων.

ηπειρος βροχες

Οι εικόνες της καταστροφής είναι αποκαλυπτικές και μεταφέρουν πλήρως την κλίμακα των ζημιών. Χαρακτηριστικά, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star στις 22 Νοεμβρίου παρουσιάστηκαν αποκλειστικά πλάνα από τις πλημμύρες, τις κατεστραμμένες γέφυρες, τα υπερχειλισμένα ποτάμια και τα σπίτια που είχαν βυθιστεί μέσα στα νερά. Όπως σχολίασαν οι δημοσιογράφοι του σταθμού, η κατάσταση θυμίζει «βιβλική καταστροφή», με τα τοπικά συνεργεία να επιχειρούν αδιάκοπα.

ηπειος

Την ίδια ώρα, δήμοι και περιφέρειες της Ηπείρου ζητούν άμεση κρατική παρέμβαση, καθώς οι ζημιές είναι τεράστιες: αγροτικές εκτάσεις έχουν καταστραφεί, κτηνοτροφικές μονάδες έχουν υποστεί ανεπανόρθωτες απώλειες και δεκάδες οικογένειες βλέπουν τις περιουσίες τους να χάνονται μέσα στη λάσπη και τα νερά. Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για μία από τις χειρότερες κακοκαιρίες των τελευταίων δεκαετιών.

Παράλληλα, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι η κατάσταση παραμένει επικίνδυνη, καθώς νέα κύματα βροχών εξακολουθούν να απειλούν τις ήδη επιβαρυμένες περιοχές. Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι τέτοια ακραία φαινόμενα αποτελούν πλέον ξεκάθαρη συνέπεια της κλιματικής κρίσης, η οποία αυξάνει τη συχνότητα και τη σφοδρότητα των καιρικών επιθέσεων.

Η Ήπειρος ζει δύσκολες στιγμές, με τους κατοίκους να μετρούν τις πληγές τους και τις αρμόδιες αρχές να δίνουν μάχη με τον χρόνο για να αποκαταστήσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα τις ζημιές. Το μόνο σίγουρο είναι πως η συγκεκριμένη κακοκαιρία θα καταγραφεί ως μία από τις πιο έντονες των τελευταίων χρόνων, με επιπτώσεις που θα χρειαστεί καιρός για να αντιμετωπιστούν.

