Εκτεταμένες οι καταστροφές από την κακοκαιρία στην Ήπειρο

Δρόμοι διαλύθηκαν και γεφύρια έπεσαν στα Βόρεια Τζουμέρκα

Ελλαδα
Τεράστιες ζημιές άφησε πίσω της η κακοκαιρία στα Βόρεια Τζουμέρκα. Δρόμοι έχουν διαλυθεί, γεφύρια έχουν πέσει, κάτοικοι εγκλωβίστηκαν, ενώ χωριά έμειναν για ώρες χωρίς ηλεκτροδότηση.

Αποκλεισμένα δεκάδες χωριά μετά την κακοκαιρία

Αποκλεισμένα δεκάδες χωριά μετά την κακοκαιρία 

Οδηγός φορτηγού που έσπευσε να βοηθήσει στους απεγκλωβισμούς παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και σώθηκε την τελευταία στιγμή.

Τεράστια προβλήματα από την κακοκαιρία στην Ήπειρο

Στους Καλαρρύτες, ο τεράστιος όγκος νερού που κατέβηκε από το βουνό μετατράπηκε σε ορμητικούς καταρράκτες, σαρώνοντας τα πάντα στο διάβα του.

Άρτα:  Σοβαρές ζημιές σε δρόμους και περιουσίες

Ένα ποτάμι λάσπης και φερτών υλικών πέρασε μέσα από τον Αμμότοπο Άρτας.

Στον Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη, τμήμα του οδικού δικτύου υπέστη καθίζηση, ενώ τεράστιοι βράχοι αποκολλήθηκαν από το βουνό.

Καταστροφές σε δρόμους στην περιοχή της Άρτας

Καταστροφές σε δρόμους στην περιοχή της Άρτας 

«Έπνιξε» τη Φιλιππιάδα ο Λούρος ποταμός

Ο Λούρος υπερχείλισε, πλημμυρίζοντας τη Φιλιππιάδα. Το νερό εισέβαλε στα Δημοτικά Σφαγεία προκαλώντας μεγάλες καταστροφές.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι τρεις δήμοι της Ηπείρου, ηρού, Ζαγορίου και Φιλιατών, που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Πλημμύρισε από τον Λούρο η Φιλιππιάδα

Πλημμύρισε από τον Λούρο η Φιλιππιάδα   

Βόνιτσα:  Πλημμύρες για δεύτερη φορά μέσα σε 12 ημέρες

Για δεύτερη φορά μέσα σε δύο εβδομάδες, η πόλη της Βόνιτσας βυθίστηκε στο νερό.
Το ανάχωμα στον Άγιο Νεκτάριο έσπασε υπό την πίεση της καταιγίδας, μετατρέποντας τους δρόμους σε λίμνες.

Πίδακες νερού πετάγονταν από τα φρεάτια, οχήματα ακινητοποιήθηκαν, σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν.

Μαθητές εγκλωβίστηκαν σε φροντιστήριο και χρειάστηκε όχημα της Πυροσβεστικής για να απομακρυνθούν με ασφάλεια.

«Οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους»

Το πρωί, πολλοί κάτοικοι προσπαθούσαν να καθαρίσουν τις λάσπες από τα σπίτια τους.

Συνεχείς είναι και οι καταγγελίες για έλλειψη υποστήριξης.

Ηλεία:  Δρόμοι έγιναν ποτάμια

Στη Βάρδα Ηλείας, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους και η κυκλοφορία διεξαγόταν με μεγάλη δυσκολία.
 

