Τεράστια προβλήματα από την κακοκαιρία στην Ήπειρο

Μεγάλα προβλήματα σημειώθηκαν από την κακοκαιρία στην Ήπειρο και σε άλλες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα σημειώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Άρτας.

Μάχη μέσα στη νύχτα και σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, έδωσε ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων, σε όλα τα χωριά και το επαρχιακό δίκτυο της περιοχής, καθώς τα προβλήματα που δημιούργησε η κακοκαιρία είναι τεράστια. Καταπτώσεις βράχων, κατολισθήσεις, καθιζήσεις, υπερχειλίσεις ρεμάτων και ποταμών, κομμένοι δρόμοι έχουν μετατρέψει την περιοχή σε βομβαρδισμένο τοπίο.

Πολλά είναι τα προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και υδροδότησης. Σε ανακοίνωση του ο Δήμος χθες το βράδυ ενημέρωσε τους κατοίκους, πως λόγω των εκτεταμένων καταστροφών δεν είναι εφικτή η ηλεκτροδότηση άμεσα σε όλα τα χωριά.

«Λόγω των εκτεταμένων καταστροφών που έχουν προκληθεί από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, σας ενημερώνουμε ότι η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης δεν είναι εφικτή για σήμερα. Όσα χωριά εξυπηρετούνται από τον ΔΕΔΔΗΕ 'Αρτας, θα παραμείνουν χωρίς ηλεκτροδότηση για το υπόλοιπο της ημέρας. Αύριο θα επιχειρήσουν τα αρμόδια συνεργεία για την αποκατάσταση των βλαβών».

Υπερχείλιση του ποταμού Καλαμά στη Θεσπρωτία (φωτογραφία Ευρωκίνηση)

Παράλληλα απευθύνει έκκληση στους δημότες να μην μετακινούνται: «Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη... Δεν χρειάζονται άσκοπες μετακινήσεις. Ο,τι χρειάζονται οι ευπαθείς ομάδες ή τα άτομα τρίτης ηλικίας θα τα πηγαίνουμε σπίτι... Να επικοινωνήσετε με τους υπαλλήλους στο Βοήθεια στο Σπίτι, τους προέδρους των Δ.Κ και τους αντιδημάρχους... για να διευκολύνουν το έργο των συνεργείων».

Από την Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου απαγορεύτηκε η κυκλοφορία όλων των τύπων οχημάτων σε χωριά που βρίσκονται κοντά στο 'Αραχθο ποταμό.

Χωρίς ηλεκτρικό και νερό παρέμειναν εγκλωβισμένοι σε ξενοδοχείο στους Μελισσουργούς 'Αρτας, οι ιδιοκτήτες, το προσωπικό και 2 επισκέπτες. Ο δρόμος προς την κοινότητα, έχει υποστεί σε πολλά σημεία κατολισθήσεις και μέχρι στιγμής δεν έχει προσεγγίσει κάποιο μηχάνημα.

Προβλήματα έχουν σημειωθεί και στον Δήμο Μετεώρων στη Θεσσαλία, όπου έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην περιοχή του Ασπροποτάμου.

Προβλήματα σε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας

Προβλήματα σε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις, με αποτέλεσμα να καταγράφονται πλημμυρικά φαινόμενα.

Ειδικότερα, η Πυροσβεστική έχει δεχθεί κλήσεις για απανλήσεις υδάτων από υπόγεια και ισόγεια στην περιοχή της Βόνιτσας, ενώ συσσώρευση υδάτων παρατηρείται σε σημεία του οδικού δικτύου της περιοχής, όπως και στην επαρχιακή οδό Περατιάς - Πλαγιάς.

Επίσης, ανάλογα προβλήματα έχουν καταγραφεί σε περιοχές της Αμφιλοχίας, του Βάλτου και της Παλαίρου, ενώ μηχανήματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των Δήμων επιχειρούν συνεχώς, για τον καθαρισμό των δρόμων.

