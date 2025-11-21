Κακοκαιρία «χτυπά» τη Δυτική Ελλάδα: Μπαράζ 112 σε Γιάννενα, Άρτα & Πρέβεζα

Σημαντικά προβλήματα από πλημμύρες και κατολισθήσεις

21.11.25 , 17:21
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / apohxos.gr
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (21/11/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η έντονη κακοκαιρία που πλήττει τα βορειοδυτική Ελλάδα έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε περιοχές της, όπως υπερχείλιση ποταμών, κατολισθήσεις και διακοπές κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, σε περιοχές όπως τα Ιωάννινα, η Άρτα, η Πρέβεζα και η Θεσπρωτία, η υπηρεσία επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης «112» ενεργοποιήθηκε για να προειδοποιήσει τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους λόγω του κινδύνου κατολισθήσεων και πλημμυρών.

Ρέματα υπερχείλισαν, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, χωριά αποκλείστηκαν λόγω κατολισθήσεων, ενώ πολλοί κάτοικοι αναγκάστηκαν να αντιμετωπίσουν υπόγεια και οδικά τμήματα γεμάτα νερό και φερτά υλικά.

Καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας: Πλημμύρες σε Γιάννενα και Ηγουμενίτσα

Κλειστή η Εθνική Οδός Κοζάνης Λάρισας, λόγω κατολίσθησης

Η εθνική οδός Κοζάνης - Λάρισας έκλεισε λόγω κατολίσθησης, σύμφωνα με το e-ptolemeos.gr, γεγονός που επιτείνει τις δυσχέρειες στη μετακίνηση. 

Κακοκαιρία Κοζάνη

Κλειστοί οι δρόμοι λόγω κακοκαιρίας

*Φωτογραφίες: e-ptolemeos.gr

Η συμβολή του ορεινού μορφολογικού ανάγλυφου, σε συνδυασμό με τις έντονες βροχοπτώσεις και τις μετακινήσεις φερτών υλικών, καθιστά τους δρόμους επικίνδυνους και συχνά απροσπέλαστους. Στην Ήπειρο, για παράδειγμα, σε περιοχές όπως η Κόνιτσα και το Πωγώνι, συνεχίζονται οι καταπτώσεις βράχων και οι κατολισθήσεις — με τα συνεργεία να εργάζονται αδιάκοπα για να ανοίξουν οι δρόμοι. 

Η υπερχείλιση του ποταμού Καλαμά στη Θεσπρωτία, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει κάμπος όπου υπάρχουν καλλιέργειες μανταρινιών, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της έκτασης των ζημιών. Αντίστοιχα, σε οικισμούς του Δήμου Μετεώρων (Ασπροπόταμος, Πολυθέα), δρόμοι έχουν διαχωριστεί στα δύο και γέφυρες κινδυνεύουν να καταρρεύσουν. 

Η κακοκαιρία έπληξε Θεσπρωτία και Κέρκυρα– Δρόμοι «ποτάμια» & κατολισθήσεις

Οι αυτοδιοικητικές αρχές καλούν ξανά και ξανά τους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και να τηρούν πιστά τις οδηγίες των αρχών, ειδικά σε ορεινές και απομονωμένες περιοχές όπου η πρόσβαση είναι δύσκολη — ενδεικτικά ο δήμαρχος Μετεώρων, Λευτέρης Αβραμόπουλος, ανέφερε ότι «δεν πρέπει να γίνονται άσκοπες μετακινήσεις». 

Σύμφωνα με το onprevezanews, ο δρόμος από την Παλαιά προς τη Νέα Φιλιππιάδα έχει αποκλειστεί προσωρινά λόγω της μεγάλης ποσότητας νερού.

Καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στα ορεινά της Καλαμπάκας

Στην περιοχή του Ασπροποτάμου, στο τμήμα της επαρχιακής οδού Καλαμπάκας–Ασπροποτάμου, στον Δήμο Μετεώρων του Νομού Τρικάλων, έχει επιβληθεί καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικρατούν στην περιοχή.

Καιρός: Σε πέντε περιοχές έρχονται «εμμονικές κι επικίνδυνες καταιγίδες»

Δεν έχει τελειώσει ακόμη η κακοκαιρία 

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν για επόμενες ώρες με υψηλό κίνδυνο, γεγονός που σημαίνει πως η επιφυλακή πρέπει να είναι διαρκής — ιδιαίτερα για περιοχές με κατολισθήσεις και πλημμύρες.

Η κακοκαιρία που πλήττει τη βορειοδυτική Ελλάδα αναδεικνύει για μία ακόμη φορά το πόσο ευάλωτες είναι οι ορεινές και ημιορεινές περιοχές: υποδομές που δοκιμάζονται, δρόμοι που κλείνουν, πλημμυρισμένα χωριά και καλλιέργειες υπό απειλή. Η συνεργασία των κατοίκων με τις αρχές, η άμεση ενημέρωση και η αποφυγή περιττών μετακινήσεων είναι κυρίαρχα μέτρα αντιμετώπισης.

Τι είναι η γραμμή λαίλαπας που πλήττει τα βορειοδυτικά

Μια εκτεταμένη γραμμή λαίλαπας μήκους 200 χιλιομέτρων πλήττει από το πρωί τα βορειοδυτικά, προκαλώντας ισχυρές και παρατεταμένες καταιγίδες. Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει ότι τα φαινόμενα θα συνεχιστούν για 7–8 ώρες ακόμη, με Λευκάδα, Άρτα, Πρέβεζα, Θεσπρωτία και Ιωάννινα να επηρεάζονται ιδιαίτερα, ενώ έχουν ήδη σημειωθεί μεγάλοι όγκοι βροχής.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
 |
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
 |
ΚΑΙΡΟΣ
 |
ΓΙΑΝΝΕΝΑ
 |
ΑΡΤΑ
 |
ΠΡΕΒΕΖΑ
